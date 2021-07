No paran pugnas de Morena en Guerrero

Y es en Guerrero en donde las pugnas entre morenistas no terminan, a pesar de que la elección ya quedó atrás. Prueba de ello, nos comentan, fue el “fuego amigo” lanzado por el diputado Luis Enrique Ríos Saucedo, voz del ala de los hermanos Pablo e Irma Eréndira Sandoval, en el sentido de que no dejarán que el gobierno “tenga dos cabezas cuando se eligió una”. Las que se apuraron a cerrar filas con Evelyn Salgado fueron las alcaldesas saliente y entrante de Acapulco, Adela Román y Abelina López Rodríguez, respectivamente. La primera acusó al legislador local de no tener autoridad moral y de hacerle daño al partido, mientras que la segunda celebró la madurez con la que Evelyn acomete la responsabilidad y, dijo, “la veo tomando decisiones”. Habrá que ver si el fuego amigo amaina o en una de ésas con el calor guerrerense se prende más. Uf.

• Sucesión encendida

Paralela a la lectura de algunos en el sentido de que poner sobre la mesa el tema de la sucesión —que, por cierto, está estrenando términos: destapador, corcholata, pueblo, encuesta—, pudiera ser un distractor de los temas “realmente importantes”, corre también otra según la cual la anticipación del proceso sucesorio, no puede dejar de verse como un hecho que genera decisiones, acciones y hasta movimientos de estructuras a cargo de los apuntados en el juego. Aunque el juego queda en gran medida al arbitrio del Ejecutivo, hay espacios y momentos en que pudiera salir del control total. En tal caso, por el calibre de los jugadores que desde ahora se apuntan y por la dimensión del premio (la posibilidad de continuar la 4T), nos dicen, no es posible anticipar batallas limpias ni sin lesionados.

• Atorón en proceso de entrega-recepción

Nos hacen ver que un tema que se está empezando a complicar es el de los procesos de entrega-recepción en las alcaldías en la Ciudad de México, sobre todo en las que autoridades actuales emanadas de Morena habrán de entregar a gobiernos provenientes de partidos de oposición. El que ahora sumó su voz para cuestionar la determinación de postergar ese proceso hasta el 1 de septiembre fue el alcalde electo de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, quien urgió a las autoridades actuales que aún despachan en las oficinas ubicadas allá por los rumbos de Parque Lira a iniciar los trabajos e incluso recordó que, de su lado, el equipo de cuatro integrantes de la Comisión Receptora está más que listo. El albiazul anticipó que de retrasar ese proceso los afectados serán los ciudadanos que viven en la demarcación. Ojalá Abraham Borden o Víctor Hugo Romo o ambos se apliquen.

• Gobierno de Gallardo dentro de 4T

Así que en el encuentro que sostuvo ayer con el Presidente en Palacio Nacional, el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, dio cuenta de que la camiseta que viste es la del proyecto de la Cuarta Transformación. Y es que Gallardo, quien llegó al gobierno postulado por el Partido Verde Ecologista, aliado de Morena, está convencido, nos aseguran, que teniendo al lado a Andrés Manuel López Obrador los potosinos tendrán mayores beneficios, entre los que se pueden contar los programas sociales que llegarían a más familias de escasos recursos ­—principalmente de la Huasteca, el Altiplano y la zona centro del estado­— y también los proyectos de infraestructura. El futuro mandatario estatal estaba más que contento con el encuentro, porque, efectivamente, fue arropado en la 4T y porque comienza bien una relación política, sellada bajo el retrato de Benito Juárez.

• Dardo mañanero por baja vacunación

El Presidente no dejó pasar las fallas que se presentaron en el plan de vacunación en Chiapas, derivado de la desorganización entre dependencias como Salud que llevan Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell y Bienestar a cargo de Javier May con el gobierno del estado, lo que provocó un retraso importante en la inoculación. El Ejecutivo llamó la atención a los funcionarios tanto federales como estatales para que se apliquen más en esa entidad, donde hasta la semana pasada sólo se presentaba un avance de 19 por ciento. Incluso destacó que afortunadamente no hay brotes en la entidad, pero dijo que no hay que esperarlos para actuar. Aunque las comparaciones no son buenas —ha dicho el mismo López Obrador— ejemplificó que, en la Ciudad de México, donde gobierna Claudia Sheinbaum, quien anda movida buscando vacunas, el avance es de 63 por ciento. ¿A qué dependencia habrá ido ese dardo? Al tiempo.

• El error de Morena para el extraordinario

Con la novedad de que los procesos de desafuero contra los diputados Benjamín Huerta y Mauricio Toledo, del PT, volvieron a caer en un atolladero. ¿Y fue responsabilidad de Morena? Pues todo parece indicar que sí, porque resulta que la representación de este partido se aferró a incluir en el paquete de desafueros el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ante lo cual el propio presidente de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, advirtió el error porque, en ese caso, precisó, hay vigente un amparo. El senador decidió entonces posponer la decisión sobre la realización de un periodo extraordinario para ese fin. Varios legisladores lo secundaron y argumentaron que sería lamentable que la Cámara de Diputados generara contratiempos incluso de tipo jurídico —la eventual violación de un amparo. Ramírez Aguilar dijo que buscará construir un acuerdo político para que el extraordinario se pueda efectuar y que, de paso, en éste se incluyan los avales a los nuevos secretarios de Hacienda y de la Función Pública.