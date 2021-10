Parece que Cuba no es feliz como la pintan

Nos aseguran que la terca realidad alcanzó ayer a quienes consideran que en Cuba se vive con felicidad y existe la libertad de salir del país. Y es que ayer se confirmó que la mitad de la selección de beisbol que participó en el Mundial Sub-23 en Sonora, se fugó de la concentración y ya no volvió a La Habana. El caso tomó relevancia por la situación que prevalece en la isla, donde apenas el pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles en diversas ciudades para protestar por las condiciones económicas y políticas. El tema cubano también ha sido motivo de conversación aquí por la visita del presidente Miguel Díaz-Canel, quien tuvo una recepción especial de parte del gobierno antes del desfile por el aniversario de la Independencia. Por cierto que la desbandada de peloteros sería, según algunos periodistas especializados como Francys Romero, la mayor en los últimos años.

Monreal y un nuevo adepto

A pesar de las treguas, la sucesión en el 2024, particularmente en las filas de Morena, no deja de ser tema de actualidad. Y este fin de semana fue el senador Ricardo Monreal, quien lo mantuvo en el debate público por una serie de entrevistas y participaciones en las que se refirió al asunto —principalmente pidiendo piso parejo—, pero también por estarse allegando el apoyo de figuras morenistas con cierto peso en las redes, como es el caso del politólogo Gibrán Ramírez. “Yo lo apoyo y, si he decir la verdad, estos meses me han dejado ver que es el presidenciable con mayor presencia territorial en Morena, fuera de la burbuja de la CDMX”. Además, en las benditas redes, ya se pueden leer del también politólogo varios argumentos de defensa hacia el zacatecano y su eventual postulación a la grande.

Nuevos alcaldes, arranques y mensajes

Arrancaron con todo los nuevos alcaldes de la Ciudad de México cada uno enfatizando de diferentes maneras el hecho y empezando a delimitar sus prioridades y agendas. Para muestra, un par de botones: en la alcaldía Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano dio cuenta de las graves anomalías que recibió en un área clave de la demarcación, hasta el jueves encabezada por Patricia Ortiz Couturier: la de Protección Civil. Y es que encontraron que hay 50 radios de comunicación perdidos, ambulancias que no funcionan, vehículos irregulares, medicamentos caducos, un helipuerto abandonado. El alcalde luego visitó, precisamente, una colonia en la que está latente el riesgo de que ocurran desgajamientos… El otro caso es el del coyoacanense Giovani Gutiérrez, quien buscó dar centralidad a una de sus primeras decisiones: la de nombrar un gabinete en el que predominan las mujeres, pues ocupan el 75% de las carteras, la mayoría de ellas con un carácter estratégico: seguridad ciudadana, administración y finanzas y desarrollo social.

Recuperan estatua robada

Con la novedad de que agentes de la policía capitalina, que comanda el secretario Omar García Harfuch, y de la fiscalía capitalina, a cargo de Ernestina Godoy, se pusieron las pilas y lograron la pronta recuperación de la estatua de la niña que forma parte de la escultura El Molino de la paz, que había sido robada el viernes pasado. La escultura se creó y colocó en la plaza “Sí al desarme, sí a la paz”, en Reforma y Manuel González, por iniciativa del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Salvador Guerrero. Fue este organismo el que presentó el viernes la denuncia que derivó en la apertura de carpetas de investigación, en la ubicación de la pieza mediante un rastreo por el sistema de cámaras C-5 y en la detención de un presunto responsable. Por lo pronto se espera que la figura, que se hizo con la transformación de material ferroso de más de 4 mil armas canjeadas por juguetes, se reinstale esta misma semana.

Peleará espacio Grupo Plural

Así que esta semana será definitiva para el Grupo Plural conformado por los senadores, Nancy de la Sierra, Germán Martínez, Alejandra León, Gustavo Madero y Emilio Álvarez, quienes albergan la esperanza de ser reconocidos como grupo parlamentario en el Senado y lograr un asiento en la Junta de Coordinación Política. Su petición, sin embargo, no cuenta con todas las simpatías a unas horas de ser discutida en la propia Jucopo que preside el morenista Ricardo Monreal. Éste, por cierto, se ha pronunciado por una “solución intermedia”, en la que puede darse un escenario en la que tengan voz en esa instancia legislativa, pero sin derecho a voto. Sin embargo, nos aseguran, hasta el momento una mayoría de voces se opone a permitir que puedan aglutinarse formalmente, porque consideran que además de ilegal e inconstitucional, dejará abierta la puerta los próximos tres años, para que los plurales tengan los reflectores encima con posturas impredecibles. Los expertos en el tema jurídico en el Senado siguen haciendo contorsiones para tratar de presentar una alternativa jurídica que satisfaga a todos antes del próximo martes. Si no, al menos para poder decir que la lucha la hicieron, nos comentan.

Noroña, sin cubrebocas en el AICM



Y pues sí, otra vez fue el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien se llevó una carretada de reclamos y el grito de “fuera, fuera, fuera…” Ahora fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en donde apareció en una de las bandas para recoger equipaje, sin usar cubrebocas. A pesar del aluvión de quejas de los usuarios que ahí se encontraban —y que se encargaron de difundir un video de una parte del hecho, reclamando la falta de cortesía y sensibilidad por tratarse de un espacio no precisamente cerrado, pero sí en donde la gente se suele aglomerar—, el legislador en ningún momento hizo por colocarse una mascarilla. Por cierto que, al darse a conocer las imágenes, el legislador consideró que se trata de una campaña e insistió en que en nuestro país el uso del cubrebocas no es obligatorio. “Ni así me obligarán a amordazarme”, señaló. Ayer las defunciones totales por Covid-19 en el país llegaron a las 278 mil 592.