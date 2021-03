Parodias y enojos

Con la novedad de que sigue dando de qué hablar la denuncia penal que presentó la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, por la parodia que el comediante Marco Polo hizo, en la que aparece una mujer que imita a la exalcaldesa de Escobedo. “Sí es verdad que me denunciaron amigos directamente una candidata a la gubernatura de Nuevo León, ya saben de qué partido”, difundió en su red social el actor, quien ofreció una disculpa a la aspirante. La reacción de Clara Luz, quien aseguró que no quiere coartar la libertad de expresión, indignó a muchos en las redes, incluso a Samuel García, el abanderado a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, quien ya es “cliente” del mismo Marco Polo. Consideró como un abuso la reacción de la morenista y recordó que a él Fufito lo traía de bajada. Y, por cierto, que la incómoda parodia, como era de esperarse, se viralizó. Uf.

Acuerdo electoral en Guerrero

Donde quieren cerrarle el paso a cualquier eventual complicación en las campañas es en Guerrero. En ese estado, el gobernador Héctor Astudillo firmó un convenio con el INE, que preside Lorenzo Córdova, y con el Instituto Electoral local, que encabeza Nazarín Vargas. El mandatario estatal expuso su compromiso para que el proceso electoral salga bien en la entidad y prueba de ello es que ha pedido a los funcionarios interesados en participar que renuncien a sus cargos. También cerró la puerta a la utilización de bienes públicos y programas sociales para fines electorales y se sumó al Pacto Nacional por la Democracia al que convocó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Firmar este convenio representa la ratificación de nuestra absoluta voluntad para colaborar en este proceso”, dijo el gobernador. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que la firma del convenio expresa el compromiso de las tres instancias con la vida democrática, sin renunciar a la autonomía ni a sus responsabilidades.

El profe “de bajo pelaje”

Resulta que un notario que además es profesor de la Universidad Panamericana desató la indignación en las benditas redes luego de que se difundió un video en el que aparece haciendo comentarios que dan pena. En la imagen se aprecia cómo Alfonso Gómez Portugal, ante la ausencia de mujeres en clase pregunta: “¿Cuándo es el día de los hombres?, ¿cuándo tienen ustedes derecho a faltar sin que se les ponga falta?”. Uno de los estudiantes le contesta que el 19 de noviembre. Y Gómez sigue: “¿Y nos van a dar chance ese día de faltar e ir a echar desmadre y vomitar, ponernos briagos?”. Ante la respuesta negativa, señaló que la ausencia de las mujeres era algo discriminatorio y que se veía a los hombres como “gatos de bajo pelaje”. Por supuesto sus dichos y actitudes generaron una protesta formal inmediata y que lo llamaran a cuentas. Cuando así ocurrió terminó presentando su renuncia. En la dirección de la Facultad de Derecho de la UP se la aceptaron, pero de volada.

Embajadores preocupados

Quienes acusaron recibo de la aprobación de la reforma eléctrica y su reciente entrada en vigor, fueron embajadores de países de la Unión Europea, entre ellos los de España, Dinamarca y Portugal, quienes consideran que se puede venir una avalancha de amparos, impugnaciones y hasta arbitrajes internacionales y aparentemente no tanto a manera de amago, sino como posibilidad. Los diplomáticos participaron en un foro ayer con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien tomó nota de los señalamientos, por ejemplo, de Jean Pierre Bou, encargado de negocios de la delegación europea en México. Monreal les dijo que las inversiones están protegidas y que no había nacionalizaciones, sólo separación de poder económico y poder político. En tanto que el senador Alejandro Armenta pidió que se vea a México como un país que puede ser aliado y no como territorio de conquista, nos comentan.

Alerta en Cuajimalpa

Nos hacen ver que la denuncia hecha por el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, por las amenazas de muerte que ha recibido, es una llamada de alerta en tiempos violentos. Rubalcava Suárez difundió que ha sido objeto también de extorsiones. “Esto sucede ante uno de los peores momentos para ser candidato a un puesto de elección popular”, señala en una carta en la que recuerda que 53 políticos y 66 funcionarios han sido asesinados en contextos de disputas políticas “y ni siquiera han iniciado formalmente las campañas”. Sobre su caso, advierte que “es real y latente” el riesgo que atenten contra su vida o la de su familia y que lo quieren quitar de en medio. Y aún más grave: advierte del impacto que estos hechos tienen sobre la democracia de la Ciudad de México.

Las tijeras de la maestra Delfina

Cuentan que en la SEP, su titular, Delfina Gómez, ya le sacó filo a sus tijeras para recortar el personal en la dependencia. En un oficio que circula en redes sociales, la titular de Educación Pública le pide a subsecretarios, directores generales, titulares de órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales “muy atentamente, reconsideren el número de personal a su cargo, solicitando me presenten en los próximos días su propuesta de reducción de personal”. Y les recuerda una frase juarista que dice, entre otras cosas “no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio”. La carta de la secretaria, que les recuerda la política de austeridad impulsada por el Presidente, la cierra señalando que los destinatarios serán convocados para que le presenten la propuesta que deberá entrar en vigor “a la brevedad posible”. Uf.