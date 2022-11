Pasados de rosca en Profeco

Y donde han surgido últimamente reclamos por abusos es en el sector de los empresarios gasolineros. Y es que si bien la Procuraduría Federal del Consumidor, que dirige Ricardo Sheffield, tiene entre sus tareas la de verificar las bombas de las estaciones, para que realmente despachen litros de a litro, resulta que hasta en casos en los que no ha habido incumplimiento ni resistencia, les están cayendo encima revisiones que consideran intimidantes, pues en éstas participan elementos de la Guardia Nacional. Este hecho ha generado desconcierto entre propietarios de gasolineras y la queja de que pasan por encima de sus derechos. Empresarios afectados, nos dicen, exigen que se corrijan estos procedimientos, porque de plano en algunas verificaciones los de Profeco “se están pasando de rosca”.

Cabalgata yucateca

Y el que anda literalmente en caballo y muchos panistas quisieran que fuera de hacienda rumbo al 24 es el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Pero hay que precisar: el mandatario sí anduvo a trote pero sobre El Tordillo, el sábado pasado, cuando se realizó en su entidad la Cabalgata Nacional Yucatán Xmatkuil 2022, un evento que rompió un récord de participación, pues hubo más de dos mil jinetes provenientes de 25 estados del país. La organización corrió a cargo del secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz, quien acompañó a Vila en el recorrido de 12 kilómetros por las principales calles de Mérida. El mandatario pidió que la actividad se convierta en una tradición y todos los años se realice, para promover la convivencia entre amigos y familias. Ahí el dato.

El IMSS y los fraudes en pensiones

Donde se encendieron alertas es en la Dirección General del IMSS, que conduce Zoé Robledo. Y es que resulta que existen ya muchas quejas de derechohabientes por el gran número de fraudes que cometen gestores vinculados con el área de Fiscalización y Vigencia. Cada día crecen, por ejemplo, las quejas contra el despacho “Asesoría Jurídica-Integral en Pensiones”, propiedad de Sergio Verber y Vargas, quien se vende como influyente ante las autoridades de la dependencia. Se dice que por cada asunto cobra por adelantado la mitad de sus honorarios y después ya ni las llamadas toma a los usuarios. Mucho ojo. Y pendientes.

Con un pie en Morena y otro ¿en la alianza?

No dejan de aparecer señales de que el senador Ricardo Monreal tiene prácticamente un pie fuera de Morena y uno dentro de la alianza Va por México. Prueba de ello son algunas acciones que se conocieron el fin de semana y que van aparejadas con la propuesta del zacatecano de llevar a cabo una reconciliación en el país. Se trata de acciones de promoción que realizará con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, según confirmó este último. Lo anterior se anunció casi al tiempo en el que el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, declaró que “sí veo la posibilidad de una candidatura en Ricardo Monreal, como la veo en Santiago Creel… son dos de los políticos más formados en nuestro país, y a nadie debería espantar”. Uf.

Blanco, apartado

Nos cuentan que quien pareció no encajar mucho dentro del círculo principal de políticos de la Cuarta Transformación durante la multitudinaria concentración de ayer fue el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. A pesar de manifestar su respaldo al Presidente de la República, se le vio distanciado incluso de los gobernadores morenistas quienes, sin embargo, sí compartieron fotografías en donde, sonrientes, convivieron con otro mandatario ajeno a su partido, pero no a la 4T, el pevemista Ricardo Gallardo. Hay quienes especulan que el tema del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda lo replegó, dado que en ese caso, aunque no es el único, su gobierno quedó superado por las circunstancias.

Sindicatos en la marcha

Fueron varios sindicatos los que ayer se sumaron a la marcha del Presidente, aunque uno de ellos destaca por su membresía y, otro caso, por tener una cierta capacidad de movilización en el pasado. Se trata del SNTE y del SME. Y llamaron la atención, porque de pronto parecían replicar comportamientos del viejo modelo corporativo del pasado. Los integrantes de esas agrupaciones iban con playeras que sus dirigentes les obsequiaron para aparecer uniformados y mandar el mensaje de que su apoyo puede ser relevante para el gobierno. Quienes los vieron nos comentan que parecía que buscaban ser escuchados por el Presidente, lo cual era complicado, pues éste se mantuvo en medio de un tumulto que por momentos dificultaba su paso y lo ocupaba en otras cosas. Así que ahí será para la otra.