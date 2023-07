“Payaso lastimita”

Y el que se subió a la tribuna de la Comisión Permanente con una tira de globos, con recortes de las caras de expresidentes pegados y uno más con forma de dinosaurio fue el senador Gabriel García, de Morena. Quería dar fuerza a su mensaje contra quien se ha convertido en el objetivo de los políticos guindas: Xóchitl Gálvez. Así que mientras los pinchaba exclamó: “¡El pueblo de México va a ponchar esta botarga corrupta que tiene en sus garritas mil 400 millones de pesos!”. Le respondieron, sin embargo, el senador Germán Martínez y el diputado Jorge Triana. El primero, al reproche que el morenista le hizo de que al principio de este sexenio había sido funcionario de la 4T, le respondió: “Yo me retiré, a usted lo corrieron”. El segundo le sacó imágenes de casos de presunta corrupción reciente. El senador del Grupo Plural y el diputado panista, por los globos y su participación, en tribuna le llamaron “payasito lastimita”. Así la Permanente. Uf.

No habrá impunidad

La noticia es que el caso de la menor Aitana no está cerrado y habrá de tener un seguimiento hasta su conclusión definitiva y satisfactoria para los padres de la menor que murió por la falla de un elevador. Y es que anoche, directamente el titular del IMSS, Zoé Robledo, apareció para informar que tuvo un acercamiento directo con ellos, a quienes se les ofreció seguro de salud, atención médica, apoyo psicológico permanente, becas educativas para los hermanos de Aitana, además de medidas de no repetición y de memoria. El funcionario los visitó y se comprometió con ellos a que en el caso no habrá impunidad. Además, dio cuenta de que hasta el momento hay una investigación laboral interna, que incluye las horas previas al suceso, cuando el personal de mantenimiento fue al hospital; otra sobre los contratos que desde 2019 delegaciones del IMSS le dieron a la empresa Sitravem y una más sobre la adquisición de elevadores de la marca Hitra.

Sombra sobre el Consejo Judicial

Con la novedad de que en el Congreso de la Ciudad de México crece el sospechosismo en torno al rol del coordinador de los diputados del PRI, Ernesto Alarcón, en la configuración del Consejo Judicial Ciudadano, cuyos integrantes tendrán en sus manos encargarse del proceso de ratificación de la titular de la Fiscalía General de Justicia. Y es que, nos hacen ver, que el legislador tricolor no solamente ha obtenido posiciones en alcaldías, sino que ahora se habría hecho de al menos dos de las 11 posiciones que configuran el referido consejo. La pregunta que se hacen en el Congreso local es si éstas fueron consensuadas con los legisladores de su grupo parlamentario, porque afirman que el líder tricolor estaría atribuyéndose ascendencia sobre las designaciones al ser coordinador e integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local.

Bedolla y la comisión para el T-MEC

Relevante y oportuna, nos comentan, la instalación que ayer se dio, dentro de la Conago, de la comisión para el T-MEC, la cual estará a cargo del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Y es que los trabajos de esta instancia arrancan de inmediato con el propósito de atraer inversión, a partir de la ampliación de la coordinación en el marco del tratado comercial y teniendo en la mira el nearshoring. En la reunión de inicio participaron las gobernadoras de Aguascalientes y de Campeche y el de Tabasco, así como el sector empresarial y las embajadas de Canadá y Estados Unidos. Ramírez Bedolla propuso sumarse a los acuerdos derivados de la Cumbre de Líderes de América del Norte, aprovechando infraestructura, logística y recursos de cada entidad. Se refirió a las ventajas que existen para el traslado de todo tipo de mercancías, y planteó trabajar por la formalización laboral y la sostenibilidad ambiental de la agroindustria.

Entre titulares de institutos, hay tiro

Así que a Ricardo Sheffield, titular de la Profeco y eterno suspirante al gobierno de Guanajuato, ya le salió un adversario que le buscará ganar la candidatura por el partido Morena. Ernesto Prieto, su compañero en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y todavía director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), adelantó ayer que también le interesa participar en las elecciones del próximo año en aquella entidad. Sólo hay que esperar los tiempos que dicte la dirigencia partidista para emitir la convocatoria al proceso de selección y recibir todas las solicitudes de registro de los aspirantes. Desde ahora ya comenzaron las apuestas para ver si ganará Sheffield Padilla, quien presume de ser un hombre cercano a López Obrador, o la militancia guinda se pronuncia a favor de Prieto Ortega, que también puede presumir exactamente lo mismo al ser cabeza de un instituto consustancial a la 4T.

Xochimilco agoniza

Preocupante, el diagnóstico de los especialistas sobre el estado de salud de los canales de Xochimilco contaminados por basura, hidrocarburo y por las descargas clandestinas de aguas residuales, producto de los asentamientos irregulares. Mucho sobre esto tendría que decir el alcalde José Carlos Acosta, pues la permisividad que ha mostrado hacia la operación de “chelerías” en los embarcaderos y la falta de prevención sobre conductas nocivas, poco ayudan a la preservación de la ecología. Tampoco ayudó, sino todo lo contrario, su ocurrencia de “liberar” 200 ajolotes el 16 de febrero del 2022 en un cuerpo de agua que tenía elevados niveles de contaminación y saturado de carpas y tilapias, depredadores de los ajolotes. Por cierto, nos recuerdan, Acosta nunca fue sancionado por ese acto demagógico que dañó a una especie endémica en peligro de extinción. Así las cosas.