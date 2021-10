Percepción de inseguridad en la CDMX

Así que en los últimos dos años, la percepción de inseguridad en 15 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México disminuyó en consonancia con una baja en los delitos, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Inegi. Ese hecho, nos comentan, da cuenta del buen trabajo en materia de prevención y combate al crimen desplegado desde el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, pero al que se han sumado y aportado la mayoría de los alcaldes. La única alcaldía que es la excepción es la Magdalena Contreras, en la que hubo un aumento de 2.3 puntos porcentuales respecto a hace dos años. Dicha demarcación estuvo a cargo de Patricia Ortiz, quien intentó reelegirse, pero perdió contra el candidato priista y hoy nuevo alcalde Luis Gerardo Quijano.

• El desabasto, la polémica

Encendida polémica la que armó de nuevo Patricia Armendáriz, empresaria y hoy diputada por Morena, luego de que solicitara en las benditas redes que papás, mamás y enfermer@s le presentaran “pruebas” del desabasto de medicamentos en las instituciones públicas de salud. La legisladora, altamente mediática por su participación en el programa Shark Tank, después de esperar algunas horas tuiteó que “no me dieron ni una sola evidencia” y cuestionó que organizaciones quieran hacer “grilla”. Como suele ocurrir en esos espacios, hubo de todo, pero la misma audiencia hizo destacar, entre los comentarios, el de la asociación Nariz Roja, que apoya a pacientes con cáncer: “…cuando gustes nos sentamos a mostrarte facturas, fotos, videos, pero al que no quiere ver la realidad ni el mismo Dios le convence, son crueles…”. Uf.

• Un llamado a la unidad… ¿al PRI?

Fue la organización Sí por México la que salió a hacer un llamado a la unidad a los partidos que integraron la coalición de oposición como contrapeso de la fuerza de Morena y lo que denominaron su “mal gobierno”. En opinión de Claudio X. González, quien, por cierto, es cliente frecuente de raspones en conferencias matutinas, la coalición opositora, con el partido naranja incluido, podría derrotar a los guindas en las elecciones presidencial y a Jefe de Gobierno. La organización destacó además que gracias a la coalición le quitaron la mayoría absoluta en la Cámara a los morenistas. Sobre la iniciativa presidencial en materia eléctrica, por cierto, se dijo confiada de que los argumentos del parlamento abierto al que convocó el PRI le dé razones para rechazarla. Por lo anterior, nos aseguran, hubo quien consideró que el destinatario del mensaje principal pudiera ser alguien que dirige un partido cada vez más atribulado por su indecisión sobre la Reforma Eléctrica y cuyo nombre empieza con “A” y termina con “lejandro” Moreno, nos comentan.

• Revire del INE a legisladores

Durante el debate que se dio en el INE sobre los lineamientos para la revocación de mandato, los consejeros dejaron en claro al Senado que por muy instancia legislativa que sea, no puede ordenarle modificar sus criterios a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, porque una instrucción de ese calibre sólo la puede dar una instancia jurisdiccional como el TEPJF. Con eso, nos aseguran, reviraron además al “llamado amistoso” de los legisladores que incluía un regaño a los consejeros, supuestamente por querer asumir tareas legislativas. El diferendo se derivó de la decisión del INE de establecer el uso de una app para prioritariamente recabar firmas de quienes soliciten la realización de la revocación. Nos cuentan que ayer, en el debate, se dieron coincidencias entre consejeros que suelen opinar distinto al defender su criterio. Y en eso incidió el antecedente de que para la consulta sobre expresidentes hubo que revisar 25 millones de firmas en papel, de las cuales una de cada cinco resultó falsa.

• ¿Quién es quién en ediles?

Apareció la más reciente encuesta que hizo la empresa Massive-Caller de evaluación de presidentes municipales. Tiene su relevancia, nos comentan, porque son los que quedaron después del proceso electoral de hace unos meses, es decir, los que, ya sean recién electos o reelectos, tendrán en sus manos los designios de sus ayuntamientos los próximos tres años. A reserva de revisarla a detalle, los que puntean la encuesta de aprobación son la morenista de Tepic, Geraldine Ponce, con 71.3%, seguida del panista de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, con 59.7%, y del emecista Luis Donaldo Colosio, de Monterrey, con 56.5%. Aparecen en el sótano de la medición que consideró a 103 ediles, el morenista de Cuernavaca, Antonio Villalobos, con 10.8%; de ese mismo partido, pero de Tabasco, Evaristo Hernández, con 10.6% y al final el presidente municipal de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, con 9.6%. Así los datos.

• Treinta horas de furia y ajustes menores

Pues con la novedad de que fueron nomás 30 horas las que los diputados se aventaron para aprobar la Miscelánea Fiscal. Los diputados de Morena cedieron parcialmente en la discusión sobre la incorporación al Registro Federal de Contribuyentes a partir de los 18 años, pues se hicieron modificaciones para aclarar que no les serán aplicables sanciones a los jóvenes que no se inscriban. Sin embargo, la oposición no soltó la acusación de “terrorismo fiscal”, ya que si bien fue un avance, insistieron en calificar como una simulación el mantener la obligatoriedad de la disposición en el dictamen. Hubo en total siete ajustes mínimos, pero el bloque opositor no logró frenar la limitación de deducción por donaciones, por lo que el vicecoordinador del PAN, el zangoloteado José Elías Lixa, confió en que el Senado “corrija la plana para no perjudicar a la sociedad civil”. Lo cual, nos anticipan, se antoja lejano. Pero ya se verá.