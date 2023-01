Peticiones judiciales que terminan en AMLO

Y fue ayer en un entorno de litigios y abogados, que se hicieron dos peticiones noticiosamente relevantes. Primero, Joaquín El Chapo Guzmán, solicitó a través de su abogado, José Refugio Rodríguez, ser traído al país para continuar aquí su condena, con el argumento de que no recibe buen trato en la prisión en la que se encuentra recluido en Estados Unidos. Por la tarde, en la audiencia del caso Odebrecht, fue Gilda Margarita Austin, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, actualmente preso, quien casi a manera de suplica solicitó que se acepte el acuerdo reparatorio que permita cancelar el proceso que los involucra y les sea devuelta la libertad. En ambos casos, nos hacen ver, llamó la atención que las solicitudes con implicaciones judiciales fueran directamente planteadas al Presidente López Obrador.

Revés de la Corte a la CNDH

Y fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de Rosario Piedra, la que ayer se llevó un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al frente de la cual se encuentra la ministra Norma Piña. Y es que resulta que el máximo tribunal validó los preceptos de leyes del estado de Yucatán que establecen el requisito consistente en no ser persona deudora alimentaria morosa para poder acceder a cargos públicos y candidaturas independientes, algo que el órgano autónomo impugnó el 31 de mayo del 2021. De esta manera, nos comentan, queda firme la llamada ley 3 de 3 yucateca, pues tiene como propósito “la protección transversal del derecho fundamental a recibir alimentos”. Por cierto que el resolutivo no sólo es un revés para la CNDH, sino un precedente para que otras entidades eventualmente lo puedan incluir en sus leyes. Ahí el dato.

Sí pegó el affaire Mejía

Si había dudas de la frustración que le causó al líder nacional de Morena, Mario Delgado, no haber concretado una coalición para las elecciones de Coahuila, la furia que ayer descargó contra Ricardo Mejía, el exsubsecretario de Seguridad Pública y ahora precandidato por el PT a la gubernatura del estado, no dejó lugar a dudas. Tampoco que sí hay una división en la Cuarta Transformación, con cargo al mandamás guinda, que sigue generando molestia e incomodidad. Delgado Carrillo recordó que a él le enseñaron que no se puede morder la mano que da de comer, en referencia a la ingratitud que, refirió, Mejía Berdeja mostró hacia el Presidente de la República. Además, invitó al PT a hacer una reflexión sobre lo sucedido, ya que espera que sí vayan juntos para luchar por la silla presidencial en el 24. Mejía, por cierto, ayer insistió en que el líder de Morena es un corrupto.

Llamen a la UNOPS

Y es el Insabi, a cargo de Juan Ferrer, el que tiene en vilo a las empresas interesadas en participar en la compra consolidada de medicamentos y dispositivos médicos, con la que se abastecerá a instituciones públicas este año y parte del próximo. En las benditas redes circuló ayer un documento en el que esa dependencia, que, por cierto, va saltando de cuestionamiento en cuestionamiento por los problemas que suele presentar en la adquisición de insumos médicos, anuncia que se difiere la apertura de proposiciones y responsabiliza de esa decisión a “una serie de intermitencias” del nuevo sistema de la plataforma Compranet. Entre broma y verdad, no faltó quien, entre los conocedores del sector, pidiera que mejor vuelva a ayudarles la UNOPS. Uf.

Broncas también con el magisterio

Con la novedad de que, en Zacatecas, en donde están encendidos múltiples focos rojos en materia de seguridad, habrá que ir agregando ahora los que han prendido problemas de carácter administrativo. Y es que resulta que desde el mes de agosto la entidad, a cargo del cuestionado David Monreal, le adeuda su salario a casi 370 docentes, quienes, denunciaron, se las han visto negras para continuar con su labor. Por esa razón, cientos de ellos bloquearon ayer el Eje Vial Metropolitano, una vialidad clave que conecta a los municipios de Zacatecas y Guadalupe, en una manifestación que se prolongó por horas. Además del pago de los sueldos, los maestros reclaman que se asigne 160 profesores cuya ausencia está impactando a unos 4 mil 800 alumnos de distintos grados escolares. Así los grandes problemas de Zacatecas… y el sexenio apenas lleva un año y tres meses.

Acelere en Iztapalapa

Quien quiso dar un madruguete fue la coordinadora de Morena en el Congreso local, Martha Ávila, al iniciar promoción en Iztapalapa, cuando todavía ni siquiera hay reglas internas en su partido. Nos cuentan que la legisladora mandó tapizar varias bardas de la demarcación con su imagen. El asunto no pasó inadvertido para la concejal Olivia Garza, quien, junto con la dirigencia local del PAN, ya prepara una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México por actos anticipados de campaña. Pero el acelere de Ávila tampoco cayó bien en ciertos círculos de la 4T, ya que hay varias manos levantadas para obtener la candidatura a la alcaldía más poblada de la capital. Y si no, que le pregunten a la diputada federal Aleida Alavez, a quien se considera muy cercana a la actual alcaldesa, Clara Brugada. A ver si esto no se convierte en un tirito dentro del obradorismo.