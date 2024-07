Pide a otros resultados

El que tiene encima las miradas luego del ataque a balazos que provocó la muerte a Héctor Melesio Cuén, es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y es que en la entidad, nos comentan, no ha podido pasar de largo el hecho de que al expresidente del Partido Sinaloense, como él mismo denunció, se le retirara la seguridad con la que contaba poco tiempo antes de ser agredido a tiros. Y más de una ceja sigue levantada ante la versión, predominante hasta ahora, de que al exrector de la UAS le querían robar un vehículo. Así que en medio del complicado escenario, el mandatario estatal apareció para pedir a la Fiscalía General del Estado dar resultados. La fiscalía, a cargo de Sara Bruna Quiñonez, ha señalado, por su parte, que no descarta a priori ninguna línea de investigación en el crimen de quien fuera uno de los principales adversarios políticos del gobernador.

Sin preocupación por Trump

Y fue la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, la que minimizó las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles y cerrar las fronteras con México. Ello, a pesar de que el propio candidato republicano ha buscado hacer creíbles sus amagos recordando, cada vez que puede, la ocasión en la que “dobló” al Gobierno mexicano para que le mandara “militares gratis” a la frontera para frenar, ha dicho, el flujo migrante. La funcionaria, sin embargo, ha dicho que “en el caso de México nosotros no vemos mucho problema. Incluso Trump lo acaba de decir hace algunos días, como ustedes saben, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá fue resultado de una negociación del presidente Trump con el Presidente Andrés Manuel López Obrador”. Y agregó que Trump “no tiene ningún interés de modificar la relación comercial con México”. Así es como ve las cosas Buenrostro. Pendientes.

Cosecha de inversiones

Una muy buena cosecha de inversiones, nos comentan, es la que acaba de conseguir Querétaro en la más reciente Feria Aeroespacial que se realizó en Farnborough, Inglaterra. Y es que resulta que la administración que encabeza Mauricio Kuri concretó inversiones por más de dos mil 946 millones de pesos para la entidad, con la que se tiene previsto, además, crear mil 650 nuevos empleos formales. Es sabido que Querétaro es la entidad líder en el país en el sector aeroespacial y que en los últimos años ha dado pasos relevantes hacia su consolidación. Sin embargo, quienes conocen del tema, saben que en estos tiempos la competencia por atraer capitales es dura, por lo que generar condiciones para que sigan aterrizando inversiones en el estado no es ni de lejos un tema de casualidad. Hay que invertir tiempo, energía y estrategia. Los recursos no llegan solos a tocar la puerta, es necesario ir por ellos. Así lo hicieron en el Gobierno de Kuri y tuvieron resultados.

Callejón sin salida

Y es el caso Ayotzinapa en el que las posiciones de los familiares de los 43 normalistas y sus abogados se mantienen contrapuestas a las del Presidente López Obrador, lo cual, para los primeros, genera ya muy pocas expectativas en torno a lo que pueda resultar de futuros encuentros. Incluso, ya el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, ha calificado los diálogos con el mandatario como “debate estéril”, dada la posición de que no hay pruebas para involucrar al Ejército. Ante la proximidad de la conclusión del actual sexenio, es la intervención de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la que ha impedido radicalizaciones de parte del movimiento de los padres. El compromiso de la futura Presidenta de que el caso no se olvidará y de que pondrá toda su voluntad en el esclarecimiento del caso da un respiro en este complejo tema al gobierno saliente, nos comentan.

¿Se abrirá el PAN?

Y nos piden no perder de vista lo que ocurra esta semana en el proceso interno panista en el que está de por medio el control de la principal fuerza opositora del país. El eje toral de la renovación de la dirigencia radica en qué tanto se debe abrir Acción Nacional a que la sociedad participe. Un grupo de 13 exgobernadores aboga por la posibilidad de que así sea, aunque adentro hay grupos que controlan franjas del partido y ven en esa acción una amenaza. Hay quienes consideran que es una oportunidad para que el albiazul sea abrazado por amplios sectores de la población a los que siempre se les han cerrado las puertas por no formar parte de familias o grupos arraigados. Entre quienes conocen al PAN, nos anticipan que no se abrirá, al menos no hasta que se concrete un paso del poder previamente pactado.

Más datos sobre la captura

Y son versiones periodísticas que acceden a fuentes enteradas las que dan cuentan en estos días de informaciones sobre lo que ocurrió en torno a la captura de Ismael El Mayo Zambada. Ahora fue el reconocido periodista Ioan Grillo, quien reveló la versión de que el capo se trasladó de Durango a Sinaloa para atenderse de un cáncer que padece, pero principalmente para reunirse con Joaquín Guzmán López y con un político de esa entidad, presuntamente Héctor Melesio Cuén. Señala que durante la cita con el primero, cuatro guardaespaldas del capo fueron reducidos y dos más huyeron; que después El Mayo fue llevado a un rancho donde lo obligaron a subir a un avión. En la acción en Culiacán, refirió, habrían estado presentes agentes de EU. Uf.