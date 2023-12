No pintan y parece que no pintarán

Así que en el mitin que realizó ayer la precandidata Claudia Sheinbaum en Kanasín, Yucatán, estuvieron presentes, como no podía ser de otra manera, nos hacen ver, los legisladores Rommel Pacheco, hasta hace poco panista, y Jorge Carlos Ramírez Marín, hasta hace poco priista. Es sabido que ambos decidieron renunciar a sus militancias y dar el salto hacia la 4T. Sin embargo, a pesar de encontrarse en el lugar, aparentemente emocionados, resulta que ninguno de los dos fue requerido para participar como invitado relevante, por lo que no estuvieron en el templete dispuesto para la ocasión ni fueron presentados por nadie. Para quienes conocen los entretelones de la política yucateca esta decisión tiene un trasfondo: que las militancias de los que fueran sus partidos, así como de la que se arrimaron nomás no los quieren por chapulines. Y con eso no pintan y parece que no van a pintar. Uf.

Cada quien su comunicado

Generó polémica, nos comentan, el que en un principio tuvieran una pequeña pero sustancial diferencia los comunicados que se emitieron en México y en Estados Unidos sobre la reunión que delegaciones de ambos países sostuvieron para abordar el problema de la crisis migratoria el miércoles pasado. Y es que, nos hacen ver, el emitido en Washington, en la parte en la que refrenda que ambas naciones buscarían reforzar su asociación para abordar las causas de la migración, mencionaba, además de la pobreza la desigualdad y la violencia, “el declive democrático”, frase que no venía en el texto mexicano. Quienes notaron la diferencia no dejaron de apuntar que la alusión, que después se borró en la versión en inglés, se refería a Cuba y Venezuela, nacionalidades que más han aumentado en el registro de migrantes irregulares de los últimos tiempos, pero también países a los que el Gobierno de la 4T arropa.

Calientan motores en Veracruz

Y es en Veracruz donde ya se alistan los aspirantes a gobernar la entidad para el arranque de las precampañas. De entrada, este jueves la exsecretaria de Energía Rocío Nahle tuvo un encuentro a puerta cerrada con quienes serán parte de su equipo por parte de Morena, el PT y el PVEM, a quienes instruyó a concentrarse en el trabajo y “no caer en provocaciones estériles”, porque “mientras la oposición insulta, difama y ofende, nuestra respuesta va a ser contundente con trabajo”, les dijo. Mientras tanto, el abanderado de la oposición, Pepe Yunes estuvo este jueves en una reunión con habitantes de Santiago Tuxtla, para seguir recabando el respaldo de los liderazgos. Quienes siguen de cerca el proceso nos dicen que esperan una contienda que podría estar distante de los golpes bajos y las guerras sucias. ¿Será?

Los homicidios en Zacatecas

Y donde así como empezaron así terminan el año es en Zacatecas, entidad donde gobierna David Monreal, y en particular en el municipio que estuviera a cargo de Saúl, hermano del mandatario estatal. Y es que ayer ahí se presentó un nuevo episodio de violencia al ser una familia atacada a balazos, provocando dos muertes. Fue la Cruz Roja la que atendió un llamado de emergencia y la que al llegar al sitio encontró que había seis personas lesionadas por arma de fuego y que dos de ellas ya habían perdido la vida. Tras la agresión, montaron guardia en el sitio elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas. La entidad parecía tener una ligera mejoría en noviembre, gracias al apoyo federal, pero si se observa todo el año cierra como la quinta con la mayor tasa de homicidios dolosos.

Otra herencia de Aispuro

Nos cuentan que ayer, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, entregó a la Fiscalía General de la entidad 300 radios de comunicación, una herramienta con la que no contaban los policías de investigación. Y es que debido a que la administración anterior, encabezada por José Rosas Aispuro, no le daba suficientes recursos a la Fiscalía, desde hace tres años los agentes se comunicaban entre sí y con sus mandos sólo por WhatsApp. El dato es real, aunque se haya dado a conocer en el Día de los Inocentes. ¿Alguien puede imaginar a los elementos de la Fiscalía pidiendo apoyo urgente… por Whats? Eso hacían, porque los recursos del órgano de procuración de justicia no alcanzaban para comprar radios de comunicación. Pero bueno, esa faceta de la herencia negra que dejó Rosas Aispuro en Durango quedó resuelta con la entrega del nuevo equipo. Ahí el dato.

Cuevas, remasterizada

Así que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, recarga la pila para empezar el 2024 a tambor batiente, con su Operativo Diamante “remasterizado”, según sus propias palabras. Su principal objetivo son los franeleros de varias colonias céntricas, a quienes, dijo, retirará desde el primer día del año. Hay quien cree que el de los “viene viene” es un asunto que se debe abordar como un fenómeno social tras el cual hay diversos aspectos, entre ellos el económico, pues muchos de quienes realizan esta actividad no tienen acceso a otras formas de ingreso y en muchos casos mantienen a sus familias. Pero la alcaldesa considera que los cuidacoches son un problema, que debe ser resuelto con su aparatoso operativo. Con acciones deslumbrantes en contra de sectores vulnerables, nos dicen, Cuevas se parece cada vez más a su admirado Nayib Bukele.