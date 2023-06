Pío, Pepín y las “corcholatas”

Con la novedad de que los hermanos López Obrador se metieron de lleno a la sucesión presidencial. Y es que dos ya tienen “corcholata” y, nos comentan, habrán de aportarle la fuerza del apellido. ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues resulta que el polémico Pío López Obrador ayer dijo en un video que subió a la web que Marcelo Ebrard “es el mejor para darle continuidad a la Cuarta Transformación”, arropo que fue agradecido por el canciller. Ah, pero como en esta batalla todo mundo tiene un as bajo la manga, resulta que otro hermano del presidente, José Ramiro, al que conocen como Pepín, apareció en otro video en el que se le ve decir, mientras forma con la mano una letra “C”: “Desde la casa de Andrés Manuel López Obrador, el Presidente de México, es Claudia”. Y así cada una de esas dos “corcholatas” ya tiene a su Obrador.

Eran los “guardaditos”

Estaba claro, nos dicen, que uno de los grandes ganadores con el llamado Plan B sería Morena, pero nadie se imaginaba que ese triunfo no sólo sería político sino, como se diría coloquialmente, también metálico. Y es que resulta que ayer se conoció que durante los escasos 20 días que estuvo vigente esa reforma —antes de ser suspendida por la Corte—, el partido que encabeza Mario Delgado aprovechó los lineamientos que aquella disponía para gastar 156 millones de pesos de remanentes o “guardaditos” de 2018 a 2021, con los que pagó a prestadores de bienes y servicios diversos. El caso fue detectado por el INE que ahora exige el reintegro a la Tesorería de esos fondos indebidamente gastados —porque la disposición no era retroactiva—, algo que Morena ha venido rechazando e incluso litigando, porque simplemente no los quiere entregar. ¿Qué tal?

Se aplican gobierno y lecheros

Y como parte de las noticias relevantes del sector agropecuario que vale la pena destacar está sin duda el trabajo conjunto que realizan la Secretaría de Agricultura, a cargo de Víctor Villalobos, ganaderos y productores de leche para impulsar el consumo de ese producto. Ayer, la Coordinación General de Ganadería, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y Seguridad Alimentaria Mexicana y la Federación Mexicana de Lechería, acordaron dar capacitación y transferencia de tecnología a unidades de pequeña y mediana escala, ubicadas en zonas de atención prioritaria y localidades de alta y muy alta marginación; establecer programas preventivos de manejo de enfermedades en ganado bovino lechero. El dato no es menor, porque nuestro país es el décimo quinto productor de leche del mundo y aún puede crecer.

La extorsión en Morelos

Muy grave, nos hacen ver, la alerta pública lanzada ayer por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Morelos, Armando Núñez Iragorry, en el sentido de que se registra un “alarmante incremento” en las extorsiones en la entidad. El fenómeno es tal que 3 de cada 10 de sus agremiados ha recibido llamadas amenazantes. El dirigente empresarial no miente, pues las cifras respaldan sus dichos: en dos meses aumentaron 45.8 por ciento las carpetas de investigación por el delito de extorsión en la entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco. La cifra puede ser mayor, nos aclaran, pues este delito es uno de los que menos se denuncian. El repunte en esta conducta delictiva se suma a otros fenómenos ocurridos recientemente, con lo que se confirma que con el exfutbolista al frente de la administración estatal, a los habitantes de Morelos les va de la patada.

Bombas de tiempo en el Insabi

Con la novedad de que el ya extinto Insabi, a cargo de Juan Ferrer, deja como herencia una deuda de más de 15 mil 600 millones de pesos al nuevo modelo de salud IMSS-Bienestar, de acuerdo con los datos del diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba, quien además expuso la incertidumbre laboral en que viven decenas de empleados como efecto del proceso de transición. A esto habría que sumar otra incógnita relacionada con el Fondo de Salud para el Bienestar, pues con la nueva reforma se deben crear nuevas reglas de operación, lo cual, advirtió el legislador, “es discrecional y deja a personas sin garantía de atención médica”. Parece que quien reciba la institución además de revisar números tendrá que hacer zapa, para detectar bombas de tiempo. Uf.

Resolución por caso de 2010

A quien seguro ayer le zumbaron los oídos fue al expresidente Felipe Calderón, ya que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció un daño a la hacienda pública federal por más de 230 millones de pesos en la construcción de la Estela de Luz. Hay quienes no olvidan que dicha obra, erigida en el 2010 en el marco de las conmemoraciones por el Bicentenario de la Independencia, todo el tiempo estuvo marcada por la polémica. Los críticos del calderonismo cuestionaron desde el diseño y la utilidad de la obra, hasta el costo y lo que consideraron poca transparencia que rodeó la asignación de los contratos. La resolución de ayer sólo tiene carácter administrativo aunque, como están las cosas, nos dicen, podría dejar una estela de acusaciones. Ya se verá.