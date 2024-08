“Somos políticos profesionales”

Y fue Adán Augusto López, quien será coordinador de Morena en el Senado el que, nos comentan, ayer buscó poner orden y aclarar jerarquías en ese espacio legislativo. Y es que apenas el lunes Manuel Velasco, cabeza de la bancada Verde, aseguró que había un 99.9 por ciento de probabilidades de que los grupos parlamentarios que conforman el bloque de la 4T contarán con los tres votos que les faltan para completar la mayoría calificada. El tabasqueño declaró: “Yo no estoy de acuerdo con la opinión de Manuel. La respeto, es mi amigo, mi compañero, trabajamos juntos en la construcción de una alianza. Yo creo que hay que tener respeto por cada uno de los compañeros más allá del grupo parlamentario al que pertenezcan. Pero sí le digo que nosotros somos políticos profesionales y entendemos cuál es el papel en este parlamento”. Quien fuera secretario de Gobernación negó haber buscado a los perredistas Araceli Saucedo y José Sabino, este último paisano suyo, a quienes algunos ya ven votando al lado de los guindas. ¿Qué tal?

Apuran obras en Chalco

Y fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien ayer recorrió las obras de rescate del Colector Solidaridad en Chalco, con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Esa obra, se ha informado, permitirá recuperar la capacidad de desalojo de agua y solucionar las inundaciones recurrentes en este municipio. “El esfuerzo y trabajo que de manera coordinada realizamos los tres órdenes de gobierno, permite que avancemos con mayor rapidez en las labores de limpieza en las calles. Seguiremos trabajando en el bienestar para Chalco”, publicó la mandataria estatal en sus redes, luego de encabezar una reunión de trabajo con autoridades de los tres órdenes de gobierno. La instrucción en esta última fue la de reforzar los trabajos de bombeo y desagüe con maquinaria especializada, así como la construcción de un colector emergente para aliviar al actual. Ahí el dato.

Pasillos de la Corte, arropo y desdén

Por cierto que quien no se presentó ayer a la Corte fue Lenia Batres y, nos comentan, fue lo mejor que pudo hacer, porque en el inédito paro de trabajadores que se realizó en máximo tribunal del país en contra de la reforma judicial, los ministros tuvieron que caminar entre los trabajadores, replegados a paredes y en escalinatas, que formaron una especie de pasillo. En su camino, los ministros —que nunca se pusieron de acuerdo en un pronunciamiento común sobre la reforma— pudieron ser empáticos con las quejas de sus colaboradores y subalternos: algunos hicieron expresiones y gestos que así lo denotaron. Y también pudieron sentir qué tanto los trabajadores la tienen hacia ellos. Por lo visto, hacia la ministra Norma Piña es grande. Por tres más es mayor. Hacia otro par más es menor y por un par más no existe. Si hubiera acudido a la Corte, ¿en qué grupo habría estado la ministra Batres? Uf.

Lo que mal empieza…

Ayer se realizó en Palacio Nacional la última reunión entre los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el Presidente López Obrador. Ya no habrá más, informó el abogado de los primeros, Vidulfo Rosales. A su parecer, los trabajos para esclarecer los hechos ocurridos en Iguala y localizar a los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos hace ya casi 10 años iniciaron bien. Sin embargo, ha referido, cayeron en un bache del que ya no salieron en 2022. “No vemos condiciones de una próxima reunión… porque nada más son confrontaciones, no tiene caso venir a confrontarnos”, ha referido Rosales a su salida de Palacio Nacional. Ayer les informaron que fue detenido un sujeto relevante en los lamentables hechos, pero el dato ya no pareció entusiasmarlos mucho. Así que se cierra un ciclo en el que, ha dicho el abogado, “no tuvimos verdad ni tuvimos justicia”. Las grandes expectativas, pues, se convirtieron en una gran frustración: “No terminamos bien con este Gobierno, terminamos mal”.

Operador del PAN

En el Senado de la República comienzan a verse los rostros de los nuevos legisladores. En el caso de los del PAN, nos piden no perder de vista el desempeño del mexiquense Enrique Vargas, quien ayer fue nombrado como vicecoordinador de su grupo parlamentario —la coordinadora será Guadalupe Murguía gracias a la decisión del blanquiazul de colocar como cabezas de bancada a mujeres—. En el caso de Vargas se trata de un perfil que seguramente le será de mucha utilidad a su partido de cara a una legislatura en donde el diálogo y los acuerdos se pueden convertir en algo fundamental, y donde los albiazules, por la presencia de la que disponen, puede ser una voz importante en debate y en propuestas. En el Estado de México, nos comentan, es reconocida la disposición de Vargas del Villar a establecer puentes de comunicación, como hizo cuando fue coordinador de los diputados locales en el Congreso mexiquense, en donde, sin ser mayoría, entregó resultados interesantes en materia legislativa. Pendientes.

Disputas de última hora

Las definiciones para las coordinaciones en el Congreso de la Unión se van dando conforme se acerca el 1 de septiembre, día en que iniciará la nueva legislatura. La sorpresa es que en la Cámara de Diputados, quien se perfilaba con fuerza para coordinar la bancada naranja era Laura Ballesteros, quien coordinó la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez; sin embargo, nos comentan que la responsabilidad recaerá en la expriista y ahora diputada electa Ivonne Ortega. Mientras tanto, en el Senado se menciona que, a unas horas de que se lleve a cabo la sesión constitutiva y se elija quién será el o la presidenta de la Cámara alta, que le corresponde a Morena por ser mayoría, a Ignacio Mier, quien se perfilaba como candidato único en la plenaria senatorial guinda, le salió al ruedo un rival, luego de que Gerardo Fernández Noroña levantó la mano para presidir la Mesa Directiva. En semanas anteriores, el aún diputado se quejó de que, aunque en la encuesta de Morena por la carrera presidencial del país quedó en mejor posición que varios de sus propios compañeros, no le tocó cargo en el nuevo Gobierno de la 4T por ser del Partido del Trabajo.