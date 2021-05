Postulación a San Luis, en vilo

Así que la candidatura de la morenista Mónica Rangel al gobierno de San Luis Potosí se encuentra en vilo y podría correr la misma suerte que la de Félix Salgado y la de Raúl Morón, exabanderados en Guerrero y Michoacán, respectivamente. Este jueves el Instituto Nacional Electoral tendrá en sus manos el destino de la postulación de Rangel Martínez, quien tampoco presentó su informe de gastos de precampaña en tiempo y forma, según detectó la Unidad Técnica de Fiscalización. Conocida la falla, una vez más la sombra de la falta de transparencia y/o de la ineficiencia administrativa que ha resentido el partido a cargo de Mario Delgado, y que ya impactó en dos candidaturas clave, ahora obliga al dirigente nacional a asumir una nueva defensa frente al caso sobre el cual ayer reclamaba que se diera a dos meses del inicio de campaña y a cuatro semanas de la elección. Uf.

• De defensas y prioridades

Hablando de actos de defensa, nos hacen notar que quien además de asumir los de su partido tendrá que ponerse al frente de los relacionados consigo mismo, es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Y es que a raíz del trágico desplome de un tramo elevado de la Línea 12, su nombre ha sido señalado como uno de los involucrados en la polémica obra también llamada Línea Dorada, en su entonces calidad de secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. El dirigente del partido guinda se deslindó por lo pronto de los procesos constructivos de la obra y aseguró que a él le tocó la parte de “conseguir el presupuesto”. Respaldó que desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se haga una investigación internacional para determinar responsabilidades y que irá perfilando sus alcances. Habrá que ver a qué defensa le dará Delgado prioridad, nos preguntan.

• Popularidad presidencial en estados

Nos hacen ver que hay tres entidades en las cuales la popularidad del Presidente se encuentra en picos: la primera es Baja California, la segunda es Tlaxcala y la tercera es Guerrero, de acuerdo con una medición efectuada en conjunto por Demotáctica y Campaigns&Election Research. Sus números indican que en la entidad que encabeza el morenista Jaime Bonilla la aprobación del Jefe del Ejecutivo federal es de 74 por ciento, muy por encima del promedio reportado por las diversas casas encuestadoras para el mandatario nacional. En el estado en el que está al frente el priista Marco Antonio Mena, el aval al Presidente es de 73 por ciento, mientras que en la entidad a cargo de Héctor Astudillo, ese mismo indicador es de 71 por ciento. ¿Por qué esos resultados en entidades tan disímbolas? ¿Por qué no hay más gobiernos morenistas en la lista? Puntos interesantes para la reflexión, nos señalan.

• Desde Palacio hasta Nuevo León

Al que le mandaron un misil desde la mañanera que pasó rozando el Cerro de la Silla es al candidato de PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza. Y es que el Presidente exhibió ayer en su conferencia las tarjetas que el priista entrega en la entidad como parte de una propuesta de campaña: un programa social que se denomina “Por ti, mujer fuerte”. La tarjeta viene adherida a un cartón que pide guardar el plástico y hacer realidad el programa mediante el cual las beneficiarias recibirán $1,500 bimestrales. López Obrador advirtió: “Quiero nada más que se confirme si es cierto algo que vi ayer en las redes… Todos tenemos que estar cuidando de que no haya fraude y que además se sepa que el fraude es un delito grave”. El aludido por supuesto acusó recibo, pero consideró que lo señalado por el Ejecutivo es para beneficiar no a la candidata de Morena, Clara Luz Flores, sino al de MC, Samuel García. Uf.

• María Elena Ríos, caso pendiente

Nos dicen que no porque se eleve la intensidad de las campañas electorales deben pasar a segundo plano los asuntos públicos relacionados con la justicia. Y es que ha pasado ya un año y ocho meses desde que la saxofonista María Elena Ríos fue atacada con ácido, una agresión atroz que le dejó heridas profundas, y aún no se le termina de hacer justicia. “El quinto feminicida sigue libre”, advierte la artista oaxaqueña, quien pide un espacio para que su voz se escuche, a pesar de que en estos momentos el interés del público pueda centrarse en lo electoral. “Vivo con incertidumbre todos los días. Mi agresor sigue libre y nadie lo ha podido detener”, señala Ríos en un mensaje público y abierto, pero ante el cual no pueden hacer oídos sordos las instituciones de procuración de justicia de la entidad que gobierna Alejandro Murat, nos comentan.

• La UNAM ya cumplió

Así que ya no hay razón para que sigan en paro algunas escuelas y facultades de la máxima casa de estudios por el tema de los profesores de asignatura y ayudantes que reclamaban por el retraso en algunos pagos. Y es que la UNAM, que encabeza el rector Enrique Graue, ya terminó de cubrir los adeudos conocidos que tenía en sus registros, con lo cual lo que procede ahora, nos dicen, es la reanudación de las actividades de enseñanza para que los alumnos recuperen el tiempo perdido y que puedan regularizar a la brevedad posible. En ese llamado, nos aclaran, no hay de ninguna manera falta de empatía, pues incluso los casos que pudieran quedar pendientes de pago por causas no atribuibles a la UNAM se seguirán atendiendo.