Más posturas contra la enmienda

Ante la polémica reforma que confiere al ministro Arturo Zaldívar dos años más al frente de la Corte, hubo un par de pronunciamientos que, según cuentan, son dignos de ser tomados en cuenta en la Cámara de Diputados, a donde cayó la papa caliente elaborada por sus colegas del Senado. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación reconoció que las propuestas planteadas para la enmienda fueron bien aceptadas por la Cámara alta, pero se desmarcó del polémico artículo 13 transitorio. La asociación hace votos porque en San Lázaro se corrija “una evidente transgresión constitucional”. También ayer, la Barra Mexicana de Abogados afirmó que la propuesta de extender el mandato de Zaldívar “entra en colisión” con diversas disposiciones constitucionales y también solicita a la Cámara baja rechazar la adición y hacer prevalecer la Constitución. Ambas posturas se agregan a las del Consejo de la Judicatura, el jurista Diego Valadés…

• La maniobra del Verde

Dicen que aparte de haber agarrado dormidos a los senadores de la oposición, todavía es un enigma la motivación del legislador del Partido Verde Raúl Bolaños Cacho Cué para empujar el artículo transitorio a la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que, hasta ahorita al que tiene mal parado es al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Sin embargo, dicha propuesta aprobada por el Senado incluye extensiones de gestión de cinco consejeros de la Judicatura Federal. “A ellos les corresponde la administración de todos los jueces y todos los magistrados del Poder Judicial de la Federación”, alertó el ministro en retiro José Ramón Cossío. Bolaños Cacho, de Oaxaca, se escuda en que le avisó a Monreal que presentaría la reserva. Y busca que un poco de la luz del reflector que en estos momentos tiene encima pase hacia otros legisladores que votaron su propuesta a favor. Uf.

• Se ponen leones en NL

Con la novedad de que la campaña por la gubernatura de Nuevo León se volvió a calentar, pues dos candidatos se pusieron muy fieras. El candidato del PRI, Adrián de la Garza, sacó de la chistera un video para exhibir la presunta cercanía familiar entre Samuel García, el abanderado de Movimiento Ciudadano, con el capo del Cártel del Golfo Gilberto García Mena El June, quien actualmente se encuentra tras las rejas. Según contó el priista, de forma anónima llegó a su comité de campaña un video que vincula al padre del candidato naranja con el líder narco. “Samuel García sí conoce a su tío Gilberto García Mena El June’, dijo de la Garza, quien luego difundió el video de una fiesta que se habría celebrado en noviembre de 1996 y en la que el candidato naranja, dicen que de 9 años, es identificado tomándose una foto junto al capo. Samuel García no dio bola al priista y en su respuesta se concretó a señalar que De la Garza está “desesperado” por seguir en el poder y “seguir saqueando a Nuevo León”. El esposo de la influencer Mariana Rodríguez retó al priista a “seguirle buscando”, aunque el golpe fue duro. En esa contienda, nos comentan, es donde más tupido se han dado hasta ahora.

• Dos visiones sobre COVID en CDMX

Y hablando de la pandemia nos hacen ver que resultó un tanto extraño que la noche de ayer, durante la conferencia Covid-19 en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud incluyera en su lista de entidades en las que aprecia un incremento de contagios a la Ciudad de México. Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, y uno de los hombres de confianza de Hugo López-Gatell, fue quien señaló “encontramos esta —prácticamente— meseta, pero ya no este descenso tan claro que habíamos visto… ahora vemos este pequeño ascenso. Es una alerta, pero que tenemos que seguir viendo a ver cómo se desarrolla, si esto realmente es un ascenso continuo o se va a quedar como una meseta”. El caso es que por la mañana, en la conferencia Covid-19 de la Ciudad de México, donde gobierna Claudia Sheinbaum, se informó que estábamos a medio punto de pasar a semáforo amarillo y con casi 100 por ciento de adultos mayores vacunados en primera dosis. ¿Entonces?

• Otros privados de vacuna

Pues con la novedad que una vez más el tema de los privados será motivo de atención y ahora por el caso de los maestros. Resulta que en la conferencia vespertina, el “adoctrinador” subsecretario López-Gatell ya adelantó que las escuelas que carezcan del registro de validez oficial no van a ser consideradas en el esquema de vacunación que se emprende a partir del 20 de abril. Además, todo parece indicar que los maestros que se encuentran en una situación de “contratación precaria”, según definió, por escuelas privadas, darán pie a que les pongan la lupa a quienes los enrolaron porque ya dijo el funcionario, ahora en plan de experto en el tema laboral, que se encuentran bajo “contrataciones ilegales”. Como sea, quienes queden fuera del esquema de vacunación de docentes tendrán que esperar a que les toque turno por edad. Y así como va el ritmo y las entregas por parte de los laboratorios, quién sabe para cuándo sea. Qué fijación hay con el tema de los dichosos privados, nos comentan.

• Tropezón en San Luis

Resulta que la maniobra de Xavier Nava de abandonar el PAN y pasarse a Morena cuando no obtuvo la candidatura para reelegirse en la Presidencia municipal de San Luis Potosí no le está saliendo bien. Y es que el Tribunal Electoral del estado le anuló su candidatura porque el ahora abanderado guinda ya había ocupado el cargo bajo las siglas del partido blanquiazul. El fallo de los magistrados ordena al Consejo Electoral local informar a Morena que cambie de candidato. Ante la decisión de los magistrados, Xavier Nava deberá escalar su queja en las instancias federales, aunque antes encabezará una movilización el día de hoy. Una “caminata por la dignidad y la democracia” que recordó a varios la marcha que encabezó su abuelo, ésa sí de altos vuelos, cuando los partidos políticos no eran vistos como franquicias. Habrá que esperar el músculo que muestre don Xavier, aunque se dice que las “segundas partes no suelen ser buenas”. Uf.