Un Preciado muy despreciado

Y el que agarró sus cosas y se fue azotando la puerta del Frente Amplio por México fue el panista Jorge Luis Preciado. Lo hizo a 48 horas de que venza el plazo para reunir las 150 mil firmas que se requieren para superar el primer filtro. “Están armando una farsa, traen la idea de que va a ser Xóchitl”, acusó. Y no sólo eso sino que también, nos comentan, puso unas gotitas de veneno en algunos oídos al comentar que lo que están haciendo con la senadora hidalguense “es aventajarla y dejarla perder”. El colimense, por cierto, llegó al proceso de manera intempestiva, la misma con la que ayer anunció que deja la contienda y también al PAN, porque, señaló, ni en una ni en otro han querido escuchar que supuestamente ya juntó 200 mil firmas. Nos dicen que mañana se sabrá a partir de los apoyos recabados qué tanto toman en cuenta el reclamo de Preciado. Y todo perfila, nos dicen, a que no mucho. Uf.

Libros de texto: la salida estatal

Diversas rutas han decidido seguir los gobiernos estatales para salir del lío que han generado los nuevos libros de texto gratuitos. En algunos casos se ha frenado su distribución (Chihuahua) considerando los cuestionamientos que hay al procedimiento que se siguió para su confección, en otros sólo se ha dejado en el aire la entrega hasta que se resuelvan los litigios interpuestos por organizaciones de padres de familia y académicos (Jalisco) y en algunos más se ha decidido continuar el reparto (Durango). En todos los casos, sin embargo, hay un punto de confluencia, nos hacen ver, y éste radica en que los gobiernos estatales han encargado una revisión de los materiales por parte de expertos y han dispuesto aprovechar las disposiciones legales para, en conjunto con el magisterio de cada estado, educar a los alumnos con materiales estatales. Ahí el dato.

La defensa de los libros

Y hablando de los libros de texto y la polémica que han generado, este día empezarán las conferencias vespertinas que llevará a cabo la Secretaría de Educación Pública, a cargo de la titular de esa dependencia, Leticia Ramírez. Está claro que uno de los propósitos será el de promover los componentes que consideren novedosos y relevantes de los nuevos libros; otro más, el de defender el proceso para su reconfección, es decir que se habría dado una participación masiva, así como el perfil de los funcionarios que tuvieron a su cargo la coordinación de los trabajos. Uno de los puntos centrales en esas conferencias, desde el primer momento, nos hacen ver, es si habrá disposición de la autoridad a hacer ajustes en los temas donde se han señalado erratas evidentes. Ayer, por lo pronto, Ramírez declaró que las críticas que se han vertido a los materiales no son a los libros, sino al proceso de transformación del país.

Aire enrarecido en Morelos

Muy mal hará, nos dicen, quien pretenda subestimar el ataque armado registrado ayer a la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM). La agresión, que al haberse realizado en la madrugada, tenía la intención de intimidar, refleja el ambiente enrarecido que se vive en la entidad por una serie de hechos que van desde los operativos firmes contra las mafias de talamontes en Huitzilac hasta la detención del fiscal estatal, Uriel Carmona, por el caso Ariadna. Y por si fuera poco, en momentos en que los aspirantes de Morena a la gubernatura se dan con todo por debajo de la mesa, sin que el gobernador Cuauhtémoc Blanco asome la cabeza. Por cierto, la investigación del ataque al organismo defensor de los derechos humanos estará a cargo de una Fiscalía descabezada. En esas condiciones, la pregunta es si resulta difícil pensar en buenos augurios. Veremos.

Lo que Rocha no ve

Una triste realidad que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, no quiere ver, nos cuentan, es el de los desplazados por la violencia, que rebasan ya los cuatro mil en esta entidad. Con evasivas, como quien no quiere hablar del tema, el mandatario minimizó ayer el fenómeno, al decir que se trata de una “contingencia extraordinaria”, que sólo son “tres casas balaceadas”, que los afectados “no se sienten desplazados”. Habría que preguntarle a quienes viven el calvario de salir aterrados de sus comunidades cargando sus pocas pertenencias, cómo se sienten. En su intento por minimizar, nos señalan, el gobernador se dio un tiro en el pie, pues dijo que cuando regresen a sus casas quienes las dejaron, estarán protegidos por el Ejército. ¿Pues no que el problema no es grave? Para solucionar un conflicto, lo primero es reconocerlo. Algo que Rocha no está dispuesto a hacer, nos dicen. Uf.

Indicadores del repunte

En estas páginas se dio cuenta en días recientes de un aumento importante en los flujos migratorios en las últimas semanas, mismo que ha coincidido con lo que aparenta ser una reactivación de la ofensiva de gobernadores republicanos contra los migrantes irregulares. Ayer, en su conferencia mañanera, el Presidente dio cuenta de que, efectivamente, la migración de menores no acompañados creció en un 45 por ciento entre junio y julio de este año, al pasar de 7 mil 288 a 10 mil 613 casos. Y en el caso de la migración de adultos el dato de aumento es de 26 por ciento. En todo esto, otro indicador que llama la atención es el de la cifra de personas que se encuentran en traslados por parte de polleros y son rescatadas por el Instituto Nacional de Migración, pues las cifras están llegando a niveles poco vistos: ayer fueron 126, el sábado a 265 y el viernes 491. Pendientes.