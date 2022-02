La pregunta del millón a Lorenzo Córdova

Nos cuentan que ayer fue el senador Germán Martínez el que le hizo a Lorenzo Córdova la pregunta del millón. Y no sólo eso, sino que le pidió respondiera “con sinceridad michoacana” (porque antes lo había señalado como michoacano al ser hijo de un oriundo de esa entidad, Arnaldo Córdova): “Quiero que nos conteste si va a renunciar al INE antes de los dos años (de la elección) para que eso lo habilite y pueda ser candidato a la Presidencia”. Nos dicen que la sonrisa del consejero no se pudo ver por el cubrebocas que portaba, aunque se adivinaba porque casi se le cerraban los ojos. Contestó: “La respuesta es no. Tengo una responsabilidad constitucional y la voy a cumplir hasta el final. Si alguien ya después quiere hacerme juicio político, iré a platicar a la Cámara de Diputados”, dijo, como para ponerle un poco de humor. Martínez Cazares de que le sabe le sabe, nos comentan.

• Caída en Índice de Democracia

Dato importante y que a muchos hizo levantar la ceja, nos hacen ver, el dado a conocer por la prestigiada publicación The Economist en su Índice de Democracia 2021. Y es que en la versión más reciente de ese estudio, conocida ayer, México ya no figura en la categoría de “Democracia deficiente”, como se encontraba hasta la referencia del año pasado, sino como un “Régimen híbrido”, es decir, un escalafón más abajo. Los cuatro parámetros en los que las naciones se clasifican a partir de medir y clasificar 60 variables en 5 categorías son: Democracia completa, Democracia deficiente, Régimen híbrido y Régimen autoritario. Este año, las calificaciones de nuestro país, según han dado a conocer analistas para quienes esta medición es referencial, han ido a la baja. Este año fueron las siguientes: Pluralismo y procesos electorales: 6.92; Funcionamiento del gobierno: 5.0; Participación política: 7.22; Cultura política: 3.13 y Libertades civiles: 5.59. Así, México queda en el lugar 86 de 187 considerados en la evaluación, en el mismo nivel que Liberia, Túnez y Armenia y por debajo de Chile, Uruguay y Costa Rica. Uf.

• Señales tricolores en Oaxaca

Nos comentan que miles de simpatizantes y militantes del PRI se dieron cita en el Auditorio de la Guelaguetza para ratificar la candidatura de Alejandro Avilés Álvarez a la gubernatura de Oaxaca por el tricolor. En el lugar estuvieron presentes el gobernador Alejandro Murat, quien afirmó que su partido logrará ganar la próxima elección del 5 de junio para dar continuidad al legado de su instituto político a la entidad, y el dirigente nacional de otrora partidazo, Alejandro Moreno. El virtual candidato, nos dicen, destacó los resultados del actual mandatario estatal, obras de infraestructura como carreteras y hospitales y acciones de la administración en materia de seguridad. Avilés, nos señalan, recibió así un arropo completo para emprender una batalla cuesta arriba.

• Ahora por la vaquita

Como si no hubiera ya varios asuntos delicados en la lista de contenciosos con Estados Unidos, resulta que el Gobierno mexicano fue exhortado por el país vecino a través de su oficina de la Representación Comercial a informar sobre las acciones que ha emprendido para proteger a la vaquita marina. El tema va tan en serio, nos aseguran, que la solicitud la hizo directamente a la dependencia que dirige Tatiana Clouthier bajo el capítulo 24 del T-MEC, referente a mecanismos de consultas en cuestiones ambientales. Apenas el lunes pasado esa nación prohibió a embarcaciones mexicanas atracar en sus puertos por reiteradas “acciones de pesca ilegal” y no hay que obviar el conflicto, también bajo el T-MEC que sostiene México y Canadá contra EU en el sector automotriz. Así los asuntos de la compleja vecindad.

• Metas lejanas de vacunación

Y fue el subsecretario Hugo López-Gatell quien defendió ayer nuevamente la estrategia del Gobierno federal en materia de vacunación contra Covid-19, durante una sesión virtual con la Academia Nacional de Medicina, en la que también aseguró que, a pesar de las “controversias y los oportunismos”, la Secretaría de Salud ha tomado las experiencias pasadas y ha acumulado lecciones que le han ayudado a generar una política de “unión, construcción y progreso” para mejorar la respuesta del Gobierno ante la pandemia. Por cierto que ayer, la página Our World in Data —que se coordina desde la Universidad de Oxford— colocó a México entre el conjunto de naciones que no están en el camino de lograr que el 70 por ciento de su población tenga esquema completo para mediados de 2022. Una de las razones a las que se atribuye lo anterior es que no se ha abierto la vacunación a menores de entre 3 y 14 años. Ahí los datos.

• Mantiza en el Patio del Federalismo

El debate de las reformas prioritarias para el Presidente no tiene el augurio de que correrá por un campo plano, nos hacen ver, a juzgar por el enfrentamiento que se dio ayer en una “guerra de mantas” entre senadores del PAN y de Morena. El Patio del Federalismo de la Cámara alta fue el escenario en el que legisladores panistas, como Xóchitl Gálvez, colocaron una lona con la imagen de la “casa gris”, el inmueble de un alto ejecutivo de la firma Baker Hughes que ocupó en algún momento el hijo del titular del Ejecutivo. Los senadores de Morena no se quedaron atrás y también extendieron su manta con la fotografía de Felipe Calderón, acompañada con una ristra de leyendas: “La Familia Michoacana se fundó en 2006. CJNG se fundó en 2007. Cártel de los Beltrán-Leyva se fundó en 2008. Guerreros Unidos se fundó en 2011. Los Templarios se fundó en el 2011. Felipe Calderón gobernó de 2006 a 2012. La inseguridad en México tiene nombre y apellido”. Así de encendidas las batallas en estos días.