Pregúntele a Sheinbaum

Con la novedad de que los preparativos y la logística para la aplicación de la vacuna en Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco que implementó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, resultaron todo un éxito. Para empezar, no se vio el desorden de los días anteriores y sí muchas inoculaciones, pues se tuvo un avance de 93 por ciento, con 19 mil 737 dosis aplicadas. Además, los tiempos de espera no rebasaron los 40 minutos. Nos hacen ver que si todos los días se mantuviera este ritmo, en un mes se podría inmunizar a 592 mil 110 personas. En la capital mexicana hay poco más de un millón 276 mil adultos mayores, así que de seguir así, en 30 días estaríamos hablando de que la mitad de la población de este sector ya estaría vacunada. Y si se ampliara el suministro de vacunas y se replicara el esquema de aplicación se podría ir más rápido. Así que si alguna autoridad tiene dudas de cómo hacerlo puede tocar el timbre y preguntar en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

• Y a Vilchis no

En contraparte, quien aún no le encuentra la cuadratura al círculo de la vacunación es el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, pues la jornada de inmunización en el municipio se ha caracterizado por el desorden y las largas filas a las que han sometido a los adultos mayores para obtener las dosis. A eso hay que agregar las fallas en la logística y en la comunicación que provocaron, por ejemplo, que adultos mayores encontraran cerrado un centro de vacunación. Cuentan que en los tres días que lleva la aplicación del reactivo, la organización le ha quedado grande a la autoridad municipal y a los servidores de la nación, lo cual ha derivado en riñas, bloqueos y hasta enfrentamientos con la policía. El edil morenista ha quedado a deber y más cuando no permitió el apoyo y la colaboración del gobierno estatal. Dicen que ahí está el costo de su protagonismo.

• El discurso de Astudillo

Cuentan que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, tuvo una destacada participación en la ceremonia de izamiento de bandera celebrada en Iguala. Durante su discurso, señaló que “nuestro lábaro patrio es indisoluble a las mejores causas de los mexicanos” y que “la bandera nacional es majestuosa e infinita, porque nos envuelve a todos y es perdurable como la nación misma”. Destacó que la ciudad de Iguala es “timbre de orgullo para los guerrerenses y los mexicanos”, pues en esa ciudad se proclamó el Plan de Iguala hace 200 años. Y a la hora de abordar la figura del prócer Vicente Guerrero Saldaña, “auténtico consumador de la Independencia”, resaltó una cualidad que suele olvidarse en estos días: “Iturbide miraba a la política como el arte de los intereses, Guerrero miró a la política como lo que es efectivamente: el arte del servicio, el arte del desprendimiento”.

• Frenan, otra vez, audiencia de Campos

Así que por tercera ocasión se pospuso la audiencia de imputación contra la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos. Ayer, la abanderada se presentó en el Supremo Tribunal de Justicia del estado, pero resulta que la Fiscalía estatal todavía no ha presentado las carpetas de investigación, ante lo cual, más de uno ya sospecha que hay “gato encerrado”. La misma Campos Galván afirma que “hay algo detrás, obviamente” y una de sus hipótesis es que se esté buscando hacerle “el mayor daño posible” antes de que arranquen las campañas. También afirma que “se está violando un principio de igualdad, una garantía constitucional”. El proceso en Chihuahua adquiere, por momentos, tonos de thriller político, nos comentan.

• Los “osos” en la ASF

Cuentan que en la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza David Colmenares, no les bastó con el “oso” que hicieron al revisar la Cuenta Pública 2019, donde incluyeron obras y mecanismos financieros sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con datos de 2016 al 2018. Ante la exhibida que les está dando el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el propio funcionario reveló que le mandaron mensajitos “informales” para solicitarle que se sienten en una mesa de trabajo para diseñar una metodología y calcular los costos que ha tenido la cancelación del NAIM para nuestro país. Hicieron mal la tarea y ahora quieren copiar, con razón Arturo Herrera les dijo que o dejaron la auditoría en manos de novatos o de espontáneos que buscaron reflectores de mala manera. El caso es que al final ya se informó que se hará una auditoría independiente a la polémica auditoría que reveló los costos incorrectos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Uf.

• Premios a la opacidad

Nos dicen que en medio de tantos señalamientos que brotan por el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, por la Cuenta Pública 2019, quienes salieron embarrados fueron los gobernadores de Nayarit, Antonio Echevarría García, y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, cuyos gobiernos brillaron por no informar el destino de más de 60 por ciento del dinero no aclarado por los estados; entre los dos, según apuntó el informe de la ASF, quedaron nada más 2 mil 192 millones de pesos de los 3 mil 392.7 millones que inundan los expedientes del desconocimiento de entidades federativas. Con este quemón sobre la mesa, está por verse si estos mandatarios tienen una respuesta convincente para transparentar semejante cifra y no marcharse, como muchos otros, con cuentas oscuras, en un año determinante para la reconfiguración política de los próximos tres años. Vaya tarea.