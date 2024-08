Presidente Noroña

Nos cuentan que muchos recordaron ayer el berrinchazo que hizo Gerardo Fernández Noroña, cuando exigía que le dieran un buen cargo por haber figurado entre los precandidatos a la Presidencia por la 4T. Lo habían bateado porque, se explicó entonces, participó como propuesta del Partido del Trabajo y no de Morena. Y recordaron el episodio, porque resulta que al final sí consiguió un cargo y no menor: será el presidente del Senado de la República. El legislador ha dicho a periodistas que le preguntaron sobre su rijosidad que en el nuevo encargo se conocerá una faceta distinta de él y prometió que será incluyente. A Noroña se le verá en los próximos días y meses moderando los debates en la Cámara alta, donde tendrá que ser capaz de guardar mesura. Sobre todo, ante quien ya ha advertido, literalmente, que le hará la vida de cuadritos: la panista Lilly Téllez, que, para empezar, lo ha tildado de pandillero, hablador, mentiroso y grosero. Uf.

Trasiego de diputados

Con la novedad de que aún no se instala formalmente la Legislatura y ya empezó a darse un trasiego de diputados. Y es que resulta que 15 legisladores que formarían parte de la bancada del Partido Verde Ecologista de México han dado el salto a Morena. Aunque en la movida, nos comentan, hay gato encerrado. Ayer el partido del tucán informó que el propósito de esa medida no es otro que el que los guindas puedan tener el control de la Junta de Coordinación Política, instancia que, es sabido, es la que dirige los destinos de San Lázaro en términos legislativos, administrativos y presupuestales. Sin embargo, nos cuentan que muchos de los legisladores que se encuentran en la lista de los diputados que dan el salto más bien estaban prestados al Verde, porque el trabajo y trayectoria de muchos de ellos se ha dado en las filas guindas. Con lo que se daría cuenta de que el trasiego que ayer se informó… en realidad no empezó ayer. Pendientes.

El reparto se va a poner bueno

Y nos cuentan que ayer en la Cámara de Diputados, fue un día de reparto o más bien de disputa por el “botín”. Y no sólo del que representan las coordinaciones de bancada, sino del presupuestado para la mayoría calificada, sobre el que varios ya comienzan a pedir su parte. Por ejemplo, nos dicen que el diputado electo Ignacio Mier Bañuelos, hijo del senador electo Ignacio Mier Velazco, ya se apuntó para ser considerado en comisiones clave como la de Puntos Constitucionales o la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, lo cual podrá determinarse más adelante. De quien no se sabe ahora qué posiciones ocupará es Dolores Padierna, pues aunque estaba dispuesta para ocupar la vicepresidencia, perdió la votación frente a Sergio Gutiérrez Luna. La disposición que la legisladora electa había mostrado hasta antes de este hecho para hablar con los medios de comunicación se esfumó, una vez concluida la plenaria guinda, pues ya no quiso hacer declaraciones. Habrá que ver quién más sale lastimado, nos comentan.

“¿Quién nos va a expulsar?”

Al esqueleto del PRD se le caen cada vez más huesos y Los Chuchos se van quedando solos con su sueño de fundar un nuevo partido, ahora que el sol azteca está oficialmente extinto. A la distancia que tomó ya la lideresa perredista en la Ciudad de México, Nora Arias, de lo que queda de la dirigencia nacional encabezada por Jesús Zambrano, ahora se suma la bofetada que le dieron los únicos dos senadores que resultaron electos bajo el manto amarillo: Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, que ayer fueron ungidos con la casaca guinda y quienes recalcaron que dicen adiós convencidos y sin presiones. “Aquí no hay Judas, no hay traición; aquí hay convicción”, expresó el legislador tabasqueño, mientras que su compañera michoacana señaló no temer a una expulsión, pues se preguntó “quién nos podrá expulsar, si ya no hay partido”. Triste final, nos dicen, para una fuerza política de la que se ha esfumado con la derrota la capacidad de cohesión.

La Belisario para el Buki

Con la novedad de que el senador Germán Martínez Cázares ha planteado formalmente que la medalla Belisario Domínguez le sea concedida a Marco Antonio Solís, El Buki. Así lo ha informado el propio legislador en las benditas redes: “Dejé, en la comisión de la Medalla Belisario Domínguez, la propuesta para que se le dé esa presea, a un michoacano de excepción”. Y enfatizó: “¡Porque hay cada propuesta ridícula!”. Germán, que ahora será diputado, destaca el reconocimiento nacional e internacional que tiene el cantautor cuyo trabajo en letras y poesía favorecen la concordia y la paz entre los mexicanos, respetuoso de las distintas preferencias ideológicas, religiosas y orientación sexual. A los oídos del artista ha llegado la noticia y su reacción fue la siguiente. “Ser considerado junto a otros mexicanos que han trabajado y hecho tanto por nuestro país es algo que me abraza el alma. Mi vocación me ha permitido desde lo más profundo del corazón, llevar con música un poco de México al mundo. ¡Gracias por este honor!”. Ya se verá qué hace Morena y qué determinaciones toma, pues tendrá el mayor peso en la decisión.

El último encuentro

Y fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el que ayer se reunió por última vez con el Presidente López Obrador. Fue el propio mandatario estatal quien informó del encuentro en las benditas redes. “Más allá de cualquier diferencia de carácter político, siempre hemos hablado con respeto y con afecto mutuo. Nuestra historia ha sido larga y compleja, pero yo siempre he reconocido en él a un líder político con el que me formé y sin el que sería imposible explicar todo lo que logré en mi carrera. Cerrar este ciclo platicando con él en este lugar es una experiencia que nunca olvidaré. Voy de regreso muy contento a Guadalajara. Nos vemos pronto”, refirió Alfaro. En días pasados, el Presidente López Obrador y la Presidenta electa Claudia Sheinbaum visitaron Jalisco para la inauguración de la presa El Zapotillo y ahí convivieron. Imposible no recordar momentos de rispidez que se dieron entre el Gobierno federal y el estatal en algún momento, pero ha quedado claro, nos comentan, que AMLO y Alfaro ayer mostraron lo que significa eso de oficio político.