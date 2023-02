Sobre la presión en la Corte

Y fue el ministro Alberto Pérez Dayán el que se tomó con tranquilidad los cuestionamientos que se hicieron desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, luego de que determinara suspender la aplicación de la primera parte del llamado Plan B. Lo importante es que la evolución del derecho nos ha mostrado que los tribunales constantemente, como cualquier otro jugador, en el ánimo de preservar los derechos humanos, particularmente cuando pueden ser violados de modo irreparable, deben venir acompañados de una medida cautelar, afirmó anoche. Y aunque señaló que la Corte, como “todo órgano de Estado que ejerce sus competencias siempre se encuentra presionado”, seguramente saldrá adelante. Ahí el dato.

Ah, pero qué tal los frijoles

Con la novedad de que el compromiso que ambas cámaras del Congreso de la Unión suscribieron para sacar adelante dictámenes de relevancia y que fue anunciado entre abrazos y señales amistosas, en realidad no ha servido de mucho. Ayer la diputada Eufrosina Cruz reclamó que el Senado ha actuado con omisión. ¿Por qué? Pues porque no ha ratificado la minuta que la Cámara de Diputados aprobó, respecto a su iniciativa, para castigar penalmente a quien incurra en matrimonios forzados de menores de edad. La reforma está detenida en las Comisiones de Justicia, que encabeza la morenista Olga Sánchez Cordero y de Estudios Legislativos, a cargo de Rafael Espino, y busca que los Congresos de las 32 entidades de la República Mexicana modifiquen sus Códigos Penales Estatales para castigar la unión forzada de menores de edad. Ah, pero eso sí, la iniciativa para declarar el Día Nacional del Frijol sí encontró buen cauce.

Traviesa contingencia

En un ambiente de polarización como el que priva en el país desde hace tiempo, nos comentan, ya no llama tanto la atención que hasta por las partículas contaminantes se detonen agrios debates entre los bandos de los denominados chairos y los, también así motejados, fifís. Ahora fue la decisión de la Comisión Ambiental de la Megalópolis de aplicar las medidas de contingencia ante los altos índices de contaminación en la ciudad, la que llevó a que uno de los grupos acusara extrañeza por el hecho de que la medida se decretara a sólo un par de días de la concentración en favor del INE que tendrá lugar en el Zócalo capitalino el próximo domingo y que esto resultara coincidente con lo ocurrido con la marcha anterior, cuando días antes se restringió la circulación de autos y se aplicaron restricciones a diversos sectores. Aquella vez, nos recuerdan, la medida no mermó la participación, pero, en estos tiempos no puede faltar una excusa para subirse al ring y entrarle con todo al sospechosismo.

El PAN y el lastre de García Luna

Vaya que la ola de críticas por la culpabilidad de Genaro García Luna en delitos de narcotráfico en EU ha cimbrado al PAN, y es que ya sea por redes sociales o en diferentes espacios, como la Cámara de Diputados, se ha relacionado a Acción Nacional con la actividad delictiva del exsecretario de Seguridad Pública. Ayer, con 48 horas de atraso, la dirigencia partidista, a cargo de Marko Cortés, y los coordinadores parlamentarios se vieron obligados a salir para intentar apagar el fuego y afirmar que el exsecretario no fue militante del albiazul. Algunas voces, como la del diputado Santiago Creel, ya tomaron incluso la línea discursiva de que se investigue a “quien se tenga que investigar”. Mientras del otro lado del ring, Morena intenta capitalizar el golpe para pedir que se retire el registro al PAN, por supuestamente ser aliado de criminales. Uf.

Los emecistas y el nearshoring

Con la novedad de que no todas las entidades federativas andan tiradas en la hamaca y quedándose atrás en el tema del nearshoring. Y es que sin esperar a que surja una política federal en materia de relocalización de empresas, ayer los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García, respectivamente, tuvieron la segunda parte de una especie de cumbre entre entidades de la que salieron con acuerdos para que sus estados, a los que calificaron como “las locomotoras de la economía”, vayan en alianza para ofrecer las mejores posibilidades a las inversiones que están buscando condiciones para asentarse. Uno de los temas relevantes fue el de la Aduana Colombia-Nuevo León, sobre la que García dijo que hay descuentos, incentivos y cruce en 5 minutos. Parece que los mandatarios emecistas le pueden comer el mandado a otros que no traen el tema en la cabeza y menos en la agenda.

Agujero en Nayarit

A quien deben estarle zumbando un poco los oídos es al exgobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, debido a que la Auditoría Superior de la Federación encontró un agujero de dos mil 402 millones 901 mil 700 pesos, que representan el 99.2 por ciento, o sea prácticamente toda la muestra auditada. No se sabe el uso que le dio a ese dinero, porque simplemente no hay comprobación de que se haya gastado en lo legalmente indicado. Las mayores irregularidades están en los sectores de Salud y Educación, sobre los cuales —¿coincidencia?— hay una investigación en curso en la entidad, por aparente corrupción. Quien fuera secretario general de Gobierno, Juan Antonio Echeagaray Becerra, está bajo proceso por varios delitos. Se desconoce lo que hace actualmente el exgobernador. Posiblemente esté al frente de las empresas familiares. O quizá, nos dicen, esté buscando algún abogado.