Presión por una definición

Un mensaje fuerte, directo y sin ambigüedades mandó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador a quien fuera su canciller, Marcelo Ebrard, al que prácticamente le dijo que es libre de decidir si se va o se queda en Morena, aunque quizá eso es lo de menos, porque además, y aquí viene lo fuerte, declaró: “Y ojalá y se dé la unidad pensando en el proyecto; si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político; no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar. Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, un arribista, un grillo; no puede llamarse político”. Así de claras quedaron las definiciones presidenciales un día antes de que se ponga a prueba la unidad de Morena con la definición de quienes serán candidatos a nueve gubernaturas. ¿La presión que crece en torno a una decisión de Ebrard será porque hay riesgo de que aparezcan más inconformidades parecidas a la suya? Pendientes.

Un adiós sin gloria

Nos comentan que el anuncio de la renuncia de Javier Corral al PAN se dio ayer con mucha pena y nada de gloria, pues en los hechos el exgobernador de Chihuahua ya estaba fuera de este partido desde hace mucho tiempo. Corral llegó a ser vocero del CEN de Acción Nacional, un destacado legislador y en algún momento, nos dicen, se autoerigió en algo así como redentor de los medios de comunicación. Pero tras su señalado gobierno en Chihuahua, toda la imagen que había construido durante años se ha ido derrumbando. Con varios excolaboradores perseguidos por la ley, Corral buscó el cobijo de Morena, luego coqueteó con Movimiento Ciudadano. Y al no ver claro, optó por reinsertarse en la grilla sucesoria del blanquiazul, pero nadie hizo eco de sus tuits. Muchos aún se preguntan cómo fue que se apagó la estrella de Corral. Y otros responden que él mismo la apagó. ¿Será?

Relevo terso en la UNAM

Y fue la Junta de Gobierno de la UNAM la que ayer concluyó el proceso de designación de rector, sin mayor complicación que la de haber hecho la mejor de las valoraciones posibles de los candidatos y sin mayor incidencia de hechos que en algún momento pudieran haberse visto como nubarrones. El timón de la máxima casa de estudios ha quedado en manos de un universitario de cepa, Leonardo Lomelí Vanegas, un conocedor, nos comentan, de cada rincón de la institución y respaldado por una sólida trayectoria académica con formación en los campos de la Economía y la Historia, en las que se graduó con honores. Lomelí llega a la Rectoría de una universidad con enormes retos, que en su camino a veces batalla con el poder por el sentido crítico que por fortuna pervive en su quehacer esencial: la generación de conocimiento y conciencia. Hay dos palabras, nos comentan, que resaltan en su mensaje: democracia, prudencia, firmeza y cambio sin estridencias. Ahí el dato.

En BC, gira más larga de AMLO

Con la novedad de que el Presidente López Obrador estará todo el fin de semana en Baja California, tiempo en el cual llevará a cabo una multiplicidad de actividades acompañado de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La mandataria estatal ayer ya lo recibió “en la tierra donde más se le quiere”, y lo tendrá como invitado principal en su Segundo Informe de Gobierno, el cual se llevará a cabo en Tijuana. Quienes han seguido de cerca las actividades presidenciales en lo que va del sexenio, nos hacen ver que hay que tener en cuenta algunos datos interesantes para dimensionar lo que representa la presencia del Ejecutivo en la entidad fronteriza. Y es que resulta que AMLO nunca había tenido una gira tan larga por ningún estado y nunca había acudido al informe de un gobernador perteneciente a la 4T. Todo lo anterior para que tomen nota los amigos y rivales. Uf.

Caso Godoy, empantanado

Si ayer comentamos en este espacio que la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía de Justicia capitalina, estaba complicada, ahora podemos decir que está complicada… y lo que le sigue. Una publicación del New York Times sobre supuesto espionaje a opositores detonó el recrudecimiento de una guerra verbal que había empezado desde la mañana, con las declaraciones de la fiscal en contra de quienes se oponen a su ratificación, en especial el PAN. Se juntaron así los ingredientes para crear una atmósfera en la que será muy difícil transitar hacia la ratificación de Godoy. Por cierto, nos hacen ver que además de las reacciones que se hicieron públicas ayer, seguramente habrá otras al interior de Morena, pues según el NYT al menos dos personajes del guinda también fueron espiados. El tema aún dará mucho de qué hablar en los próximos días. A estar pendientes.

¿Funcionarán los premios de consolación?

Y hablando de despresurizar, fue la dirigencia de Morena que encabeza Mario Delgado la que ayer anunció lo que algunos desde ayer denominan “premios de consolación” para quienes por el tema de la paridad que estableció el INE no resulten beneficiados hoy con las nominaciones como coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación en nueve entidades federativas. En otras palabras, para los que aun obteniendo el primer lugar en la encuesta, por el tema de respetar el acuerdo de postular a cinco mujeres, Morena termine mandando al segundo lugar. Y cuál es ese premio, bueno, pues la posibilidad garantizada de postularse por un escaño en el Senado de la República y además el derecho a ser llamados “coordinadores de la defensa del federalismo”. La duda que surgió ayer mismo fue la de si esta medida será efectiva, porque renunciar a una aspiración que además es respaldada por la gente, es por demás complicado.