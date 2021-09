Al PRI y al PAN no los pelaron

Con la pena, nos dicen, pero los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, y Acción Nacional, Marko Cortés, tendrán que quedarse con su respectiva desazón por la invitación que hizo el Presidente a gobernadores emanados de esos partidos a sumarse a su administración. De Quirino Ordaz, postulado por el PRI al gobierno de Sinaloa, y de Antonio Echevarría, abanderado por el PAN al de Nayarit. Y es que resulta que ambos, aun con los reclamos de sus líderes nacionales, decidieron aceptar la propuesta de sumarse a las tareas que se les habrá de encomendar en la Cuarta Transformación. En el caso de Ordaz, nos comentan, éste buscó la forma de argumentar el sí que dio a López Obrador sin confrontar, con una cierta suavidad, incluso llamando “amigo” a Moreno Cárdenas. El que sí respondió, como se dice ahora, con “ruda franqueza”, fue Echevarría, quien debió aclarar que nada debe a Acción Nacional. Así que, como se dice también en estos casos: con la pena, pero esas invitaciones ya se aceptaron.

• Cada quien su Grito

Como cada 15 de septiembre, hubo de reeditarse la discusión sobre la devaluación que algunos funcionarios hacen, por acción u omisión, por decisión propia o por efecto de algún inesperado suceso, de la ceremonia del Grito. Y sobre lo que pasa cuando la intención de imponer un sello personal o reafirmarse deriva en traspié. Uno de los casos que ayer fue motivo de polémica fue el de la cónsul en Estambul, Isabel Arvide, quien incluyó en su arenga un “¡Viva López Obrador!”. No fue la única cuestionada y, aunque en medio del aprieto la SRE aclaró que no incurrió en una conducta sancionable, su caso, nos aseguran, dio argumentos a quienes defienden y echan de menos el profesionalismo y la discreción con que, en su mayoría, los integrantes del Servicio Exterior acometen su tarea. Que, por supuesto, incluye dar el Grito, nos comentan, pero de otras maneras.

• El bloque ya ni tan bloque

Con la novedad de que el Bloque Opositor sigue sumando temas en los que claramente se puede dividir, ya sea por un tema ideológico o de conveniencia. Independientemente de ver si esto será motivo para una fractura mayor, el asunto que ayer no concitó una acción conjunta fue la del respaldo que el Gobierno dio al régimen cubano que encabeza Miguel Díaz-Canel. Fueron centralmente los panistas quienes con mucha frontalidad ayer expresaron su inconformidad con la recepción que se dio al mandatario cubano y con la exigencia que el Presidente hizo de que se levante el bloqueo a la isla. Uno de sus puntos es que, en contraparte, no hubo señalamiento alguno por el procesamiento legal que la justicia cubana está haciendo por el 11-J, el día que en diversas ciudades miles salieron a manifestarse contra el régimen y por las condiciones económicas, sociales y sanitarias que prevalecen en el momento. De los otros integrantes del bloque, es decir el PRD y el PRI, anoche no había cuestionamiento alguno. Y, nos comentan, seguramente no lo habrá.

• En Colima, ¿sálvese quien pueda?

A un mes y medio de que concluya el sexenio, el gabinete comienza a abandonar el barco en Colima, nos dicen, ante el latente riesgo de un colosal naufragio que termine por hundir las alicaídas cuentas estatales. En pleno festejo patrio, presentaron sus renuncias, “por motivos personales”, los secretarios de Desarrollo Social, Aldo Martínez Lizardi, y de Fomento Económico, Walter Oldenbourg Ochoa. Y mientras tanto, los cientos de policías estatales que no han recibido sus quincenas desde agosto, y que pararon labores este jueves, se preguntan quién les va a cumplir, a quién le van a reclamar. Frente al colapso financiero, que no ha podido contener el gobernador José Ignacio Peralta, aun con el apoyo federal recibido, el mensaje que reciben unos y otros de parte del gobierno, se menciona, es “sálvese quien pueda”.

• Vacunación a menores se abre

Así que la cerrazón que había en la Secretaría de Salud para vacunar a menores de 18 años se sigue rompiendo. Eso está ocurriendo luego de que algunos padres de familia emprendieran acciones jurídicas para obtener el biológico e inocular a sus hijos. Y es que al hacerlo pusieron el tema en la agenda pública. Y si bien en principio provocaron expresiones de rechazo, como las del subsecretario Hugo López-Gatell, quien planteó que dar una vacuna a un menor era quitarle una a un adulto en mayor riesgo, después se ha ido generando esa posibilidad. Primero se abrió la puerta en Coahuila y ahora en Nuevo León, por la vía de la vacunación transfronteriza que impulsa el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. ¿Por cuánto tiempo la posibilidad de vacunar a los niños, sin importar su edad o condición de salud, seguirá siendo un obstáculo a derribar? Porque también se está convirtiendo en una bandera, por lo pronto, social y políticamente redituable.

• Miradas sobre la Celac

Muchas miradas están puestas en la reunión que, en nuestro país, tendrá el sábado la Celac, pero que arranca hoy, sobre todo en las determinaciones que tomará respecto a la OEA, actualmente encabezada por Luis Almagro, con quien la Cancillería que encabeza Marcelo Ebrard ha tenido profundas y encendidas diferencias. Hay una agenda diversa: búsqueda de colaboración en cambio climático —particularmente ante desastres naturales—, vacunas contra Covid-19 y hasta en materia espacial, con los que ningún país podría estar en contra, pero también se asoman fragilidades por temas como el de Venezuela y el de Cuba. ¿Será que desde México se tomará una decisión que impacte a la OEA, institución que depende de la ONU y tiene su sede y espacio de gravitación en Washington? Por eso están las miradas puestas aquí.