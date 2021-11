Primer juzgado contra violencia familiar

Donde se echaron para adelante en la atención de un problema con fuerte impacto social como lo es la violencia intrafamiliar es en el Estado de México, entidad donde gobierna Alfredo Del Mazo. Y es que ayer se formalizó el arranque de operaciones de un juzgado especial, el único de su tipo en el país, para atender ese tipo de casos. En la entidad se pusieron de acuerdo los Poderes Ejecutivo y Judicial y lograron llevar a buen puerto esta iniciativa que será de gran ayuda para los demandantes, pues además de ofrecerles la posibilidad de cuidar su propia integridad ante un victimario al permitirles presentar sus casos vía remota, ofrece acciones de respuesta en cuatro horas como plazo mayor. Ahí está pues el modelo Edomex, para otras entidades que quieran hacer la diferencia, nos comentan.

• ¿Llegó a Palacio el caso Tecamachalco?

Y fue Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados, el que se reunió con el Presidente en Palacio para hablar, según se informó, del tema de la Reforma Eléctrica. Sin embargo, surgieron dudas de si pudiera haberse abordado un tema delicado que, de refilón, alcanza al legislador. Y es que el hijo de éste, de mismo nombre y afiliación política, es decir de Morena, es alcalde de Tecamachalco, Puebla, municipio en el que ocurrió el homicidio de tres agentes ministeriales a manos de agentes municipales y que, ha declarado el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, también morenista, se trató de una ejecución. Por supuesto que del tema le preguntaron a Ignacio padre, quien dijo no haber abordado el asunto con el mandatario y pidió no hacer juicios anticipados y que se dirima el caso conforme a las atribuciones que le corresponden a la Fiscalía “y no a otros intereses que pueden ser legítimos, pero que pueden violentar el debido proceso”. ¿Para quién iría el mensaje? Uf.

• Se aplica Kuri con las obras

En donde están más que aplicados con un plan de obras a realizarse en los primeros 100 días de gobierno es en Querétaro, entidad a cargo del panista Mauricio Kuri. Y en esa lógica fue que ayer éste dio luz verde a los trabajos de construcción de la estación número tres de Bomberos en el municipio de San Juan del Río, la cual se espera que brinde un servicio oportuno y ágil a más de 298 mil personas de la zona poniente de esa demarcación. Se trata de una inversión de 65.9 millones de pesos y se prevé que esté concluida para julio de 2022. Nos cuentan que el mandatario estatal tenía en mente el apoyo a la noble institución y particularmente a la de San Juan del Río, municipio que a quienes se les proporcionará —dijo— todo el apoyo para que tengan instalaciones dignas. Así las cosas con el plan de obras.

• ¿Otro Nacho al que le llueve?

Alrededor de 11 mil millones de pesos de deuda y varias irregularidades financieras ya comenzaron a quitarle el sueño a varios en Colima, nos cuentan, y no precisamente a la gobernadora Indira Vizcaíno, sino a quienes la antecedieron. Y es que la tarde de este lunes se presentó un informe en el que se reveló que, de los 500 millones de pesos del crédito solicitado para el C5i, sólo 140 millones fueron utilizados para este fin. Además, se señaló que la administración pasada contrató a varias empresas y despachos para eliminar las observaciones que hacía la Auditoría Superior de la Federación en el uso de recursos. Sin mencionar nombres, para cuidar el debido proceso, nos mencionan que la mandataria estatal puso a temblar a varios, a quienes, tras dejar una crisis financiera para el estado, pronto se les acabará la mina que han explotado con los recursos que desviaron.

• Lupa a las obras de Brugada

A quien le tocó llamada de atención, nos dicen, fue a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, a quien legisladores le solicitaron garantizar que se cumpla con los proyectos del presupuesto participativo. Durante la discusión del presupuesto para el próximo año, diputados del Congreso de la Ciudad de México pidieron a la funcionaria invertir en infraestructura educativa y hasta en la construcción de ciclovías. A la alcaldesa, quien hizo uso de su tiempo ante los legisladores para solicitar más recursos para el próximo año, no le quedó más que decir que actualmente hay más de 580 proyectos comunitarios que se realizan con el presupuesto del 2020 y 2021, los cuales estarán concluidos para finales de este año, en diciembre.

• Papás detienen los bloqueos

Nos cuentan que los padres de niños con cáncer decidieron parar los bloqueos que llevarían a cabo todos los martes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para protestar por el desabasto de medicamentos oncológicos. Esto se debe a que algunos padres y madres que se han manifestado, no cuentan con los recursos económicos para trasladarse cada semana, ya que son originarios de estados como Veracruz y Guerrero. Lo que sí harán es seguir en la batalla para lo cual buscarán reunirse con el Insabi, que dirige Juan Antonio Ferrer, de manera virtual cada miércoles. Tampoco variará su mensaje, pues afirman que en estos tres años de desabasto, fundaciones y asociaciones han hecho una labor importantísima para llenar el vacío, no obstante “no podemos convertir en caridad o asistencia pública, lo que es una obligación de las autoridades”. El mensaje es también para el secretario Jorge Alcocer, que recién ayer fue más que ratificado en la Secretaría de Salud.