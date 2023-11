Programa estelar de Delfina Gómez

Con la novedad de que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, presentó su programa insignia: Mujeres con Bienestar, el cual, nos comentan, llegará en una primera etapa a más de 400 mil mujeres en la entidad que recibirán un apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales, capacitación y atención educativa y de salud. Nos dicen que se trata de un programa con reglas de operación claras y un proceso riguroso de ejecución para que los recursos lleguen a su destino final: mujeres marginadas y vulnerables, víctimas de violencia, repatriadas y madres solteras. La mandataria mexiquense se reunió en días pasados con el titular de la Auditoría Superior, David Colmenares, por lo que hay respaldo para que el programa funcione con un manejo transparente y eficaz de los recursos públicos. Esto es, que no haya espacio para la opacidad, la corrupción o el uso clientelar. Ahí el dato.

Tabe y el presupuesto justo



Y el que está más que pendiente del diseño del presupuesto para la Ciudad y en particular el que irá para la Miguel Hidalgo es el alcalde de esta última, Mauricio Tabe. Y es que, nos comentan, es clara su exigencia de que no se vaya a castigar a su demarcación. Ha precisado, además, que ésta aporta uno de cada cinco pesos del predial que recauda toda la capital. En ese sentido, ya dio cuenta de que el techo presupuestal asignado por la Secretaría de Finanzas es insuficiente para cubrir las necesidades vecinales de Miguel Hidalgo. Sobre todo, porque en su solicitud formal al Congreso capitalino la prioridad es el Programa Blindar MH, además de fondos para cubrir programas sociales y renivelación de maestras de Cendis e instructores de deportivos. Ha advertido el alcalde sobre el error que implicaría que los legisladores locales puedan politizar el tema o actuar por consigna. Y por los tiempos que se viven tendría razón. Por lo pronto, pendientes.

“Nunca serás un verdadero morenista”



Y fueron integrantes del equipo de Rommel Pacheco, el legislador que de buenas a primeras dejó las filas del PAN para volverse creyente de la 4T, los que agredieron ¡a morenistas! Así como lo lee: a sus nuevos correligionarios. Y todo porque estos últimos se manifestaron en contra de que tras dar el chapulinazo, se inscribiera como aspirante por la presidencia municipal de Mérida. Nos cuentan que la situación puso en aprietos al equipo del exclavadista, aunque quien perdió más los estribos fue su asistente, a quien identifican como Eduardo Cervera, que de plano se fue contra la militancia arrebatándoles pancarta para, de esa manera, tratar de ocultar el descontento con Rommel. “Nunca serás un verdadero morenista”, le gritaron los guindas, que acusan en el político una intención sólo de escalar en su carrera política. No está claro qué tanto apoyo tendrá como para obtener la postulación, lo que sí ha quedado notorio es el repudio del morenismo de cepa. Uf.

¿Y la Policía estatal de Morelos?



Un dato que no se debe perder de vista dentro de la jornada violenta que vivió la madrugada de ayer la ciudad de Cuernavaca, es la ausencia de la Policía Estatal, nos cuentan. Y es que los uniformados municipales enfrentaron solos a los delincuentes, porque los estatales nunca aparecieron. O bien, lo hicieron, como dijo el alcalde José Luis Urióstegui, “ya cuando todo había sucedido”. Inconcebible que la corporación estatal no haya participado en la contención de los agresores, a pesar de que se trataba de la ciudad capital, en donde se concentra la mayoría de los elementos. Muchos se preguntan si el comisionado de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, no escuchó las fuertes detonaciones que despertaron a los vecinos. La actitud omisa de la Policía Estatal, nos dicen, sólo se compara con el silencio del gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien no dijo ni pío sobre los hechos.

Los apuntados



Lo que ayer dejó a no pocos observadores de los asuntos del Congreso con la ceja levantada fue la lista definitiva de diputados que se anotaron para la reelección. Porque resulta que 471 alzaron la mano para volver a ocupar una curul. Aunque el dato sobresale por sí mismo, nos dicen que, igualmente, sorprendió a varios que algunos decidieron no poner los huevos en la misma canasta y también se anotaron para buscar una senaduría, como es el caso de morenistas como Julieta Ramírez, Carol Antonio o Selene Ávila, quien de hecho en la discusión presupuestal se lanzó contra sus compañeros por haber rechazado la propuesta marcelista para asegurar recursos a Acapulco y los llamó traidores y vividores, y hasta les dijo que si querían su cargo, se los entregaba, “pero no la dignidad”. Así cambian de un instante a otro los momentos políticos, nos hacen ver.

Audiencia en el Senado



Ante el dictamen que ya avalaron en comisiones del Senado para homologar salarios de hombres y mujeres en el deporte profesional, este martes se concederá audiencia en la Cámara alta a los líderes de la Liga MX Femenil, para tratar de convencer a los senadores sobre las afectaciones que tendrán por la aplicación de la reforma en materia de equidad salarial. La presidenta de la liga, Mariana Gutiérrez, argumentará ante Napoleón Gómez Urrutia, Malú Mícher y Rafael Espino el impacto negativo que puede haber con la medida de igualar el salario de las jugadoras de futbol, además de que buscarán que se realice un foro con las mismas futbolistas, como previamente le habían solicitado a los senadores. Claramente los senadores están por defender el dictamen, pues han cuestionado a los directivos del futbol por el desinterés que mostraron hasta antes de que aquél se aprobara. Uf.