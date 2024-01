El proyecto Colmena

Y nos cuentan que muchas miradas están puestas desde esta mañana en el espacio, porque resulta que esta madrugada se tiene previsto que despegará la primera misión lunar de microrrobots mexicanos conocida como Proyecto Colmena, el cual ha sido totalmente financiado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Espacial Mexicana y en el que también participa la UNAM. Se trata de 12 aparatos cada uno con un peso inferior a los 60 gramos y un diámetro de 12 centímetros y su propósito es hacer una demostración tecnológica en la superficie del satélite natural, pues se desplegarán para conectarse electrónicamente y ensamblarán un panel capaz de generar energía. México, nos comentan, hará historia, pues se trata del primer proyecto en su tipo en América Latina. Pendientes.

Sin independientes

Así que esta vez en la boleta electoral del próximo 2 de junio no aparecerá ningún candidato independiente a la Presidencia de la República. Y es que ninguno de los nueve aspirantes logró pasar a la siguiente etapa, que fue la recolección de los apoyos ciudadanos. De hecho, se quedaron muy lejos de lograrlo, pues el que más avanzó fue el actor Eduardo Verástegui, con el 14.47% del mínimo de firmas requeridas. Más abajo que él quedó el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, quien sólo pudo juntar el equivalente al 6.22 por ciento de los respaldos elementales. No deja de llamar la atención de los observadores el hecho de que no es nada sencillo competir por la Presidencia de la República por la vía independiente. En los comicios del 2018 Jaime Rodríguez Calderón sí logró los apoyos, pero la poca transparencia con que lo hizo después le costó su libertad. Por lo pronto, la carrera de los independientes ha llegado a su fin sin llegar ni a la primera parada.

Escenario de competencia

Rumbo al cierre de precampañas, el próximo 18 de enero, fue la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, quien aseguró que la perspectiva es de una contienda competida, con independencia de las cifras que presentan las encuestas, porque tanto Morena como la oposición avanzan rumbo al 2 de junio con un aproximado de 21 y 20 millones de votos, respectivamente. La abanderada opositora ha señalado que la distancia con relación a su rival no es de 20 puntos porcentuales, como refleja el concentrado de las encuestas, sino que es una carrera parejera en la que tal vez los separan un millón de sufragios, pero que no hay un abismo, porque Morena ya no trae los 30 millones de votos que antes presumía. Ahí el escenario desde la trinchera opositora.

Arropo en el Edomex

Y nos cuentan que mejor arropada no podía haber estado ayer la precandidata a la Presidencia por la alianza Morena-Verde-PT, Claudia Sheinbaum, en el encuentro que tuvo con profesores de diversas partes del país y que se realizó ayer en San Lucas Tunco, Estado de México, al que asistieron, además del líder nacional de Morena, Mario Delgado, destacados dirigentes magisteriales. Y es que, nos dicen, en la primera fila estuvo la maestra Delfina Gómez, gobernadora de la entidad, quien se sumó a las muestras de apoyo de los docentes que se dieron cita en el evento. Es relevante el dato, nos hacen ver, de que el estado cuenta con la matrícula más grande de todo el país y, por ende, con el mayor número de maestros federales y estatales de los distintos niveles educativos, por lo que el respaldo de Gómez Álvarez y el magisterio mexiquense expresado ayer es más que relevante en la carrera presidencial. Ahí el dato.

No, no hay puestos

Y la precandidata de Morena también tuvo tiempo para hacer precisiones, luego de que varios expriistas como Eruviel Ávila y Alejandro Murat, entre otros, anunciaron su respaldo a Claudia Sheinbaum y dijeron que buscarán un acercamiento con ella, fue la misma precandidata presidencial de Morena la que les dejó claro que tanto ellos como todos los que abandonen sus fuerzas políticas originales toman una decisión personal, por lo que no lo hacen a partir de que se les hayan garantizado posiciones. Ante un grupo de medios de comunicación, Sheinbaum Pardo remarcó que cualquier acción que ellos emprendan no afectará el movimiento ni sus principios de no mentir, no robar y no traicionar. Así que los que ya se veían en posiciones relevantes por el mero hecho de anunciar su adhesión, pues tendrán que esperar. Uf.

Sin grillas en temas torales

Algo para destacar, nos dicen, es el inicio, este lunes, de un operativo contra la tala clandestina en la zona de preservación ecológica de la alcaldía Tlalpan. En la acción participa personal de la demarcación, del Gobierno de la CDMX, del Ejército y de la Guardia Nacional, lo cual habla de que la alcaldesa Alfa González hizo a un lado los colores partidistas para establecer un esquema de colaboración institucional en beneficio de la comunidad. Y más aún: tiene previsto coordinarse también con la Fiscalía capitalina para ofrecer un mejor combate al delito del derribo ilegal de árboles, sin importarle quién esté en el cargo a partir del próximo miércoles. Esto mientras sus compañeros de la oposición están enfrascados en una lucha de vencidas en torno a la ratificación o no.