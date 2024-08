Proyecto de Cruz Azul en Aguascalientes

Y fue la cooperativa Cruz Azul la que anunció la puesta en marcha de una segunda línea de procesamiento de residuos en la planta de Tepezalá, en Aguascalientes, entidad donde gobierna la panista Tere Jiménez. Se trata de un proyecto que, nos comentan, ha requerido de una inversión de cinco millones y medio de dólares, pero que ha permitido dar cuenta de la responsabilidad social y ambiental que tiene esa empresa. Cada año se manejan más de 66 mil toneladas de residuos, incluyendo llantas, caucho, plástico, hule, poliuretano, fibras, trapos y textiles. Ahora, en lugar de ser desechados, estos materiales serán transformados en un recurso energético, ayudando a reducir la presión sobre los rellenos sanitarios y a minimizar la huella de carbono. Y es que Cruz Azul, se ha informado, tiene en la descarbonización uno de sus principales retos hacia 2050. Ahí el dato.

De lo perdido, lo que aparezca

Resulta que después de varias semanas de un sepulcral vacío, en las que estaba dedicado por entero a intentar rescatar al PRD de lo que ahora es su segura extinción, reapareció ayer el líder nacional perredista Jesús Zambrano para denunciar el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la elección presidencial y sus resultados. Y es que en toda la discusión de la reforma al Poder Judicial o el de la sobrerrepresentación legislativa de Morena y sus partidos aliados, que está en vilo y que actualmente se mueve en la cancha de las autoridades electorales, el sol azteca no se ha hecho presente, como si ya no tuviera vela en el entierro. Ahora, nos dicen quienes saben del tema, el perredismo nacional tiene la mira puesta en los estados donde conserva registro local, por aquel proverbio de que, “de lo perdido, lo que aparezca”.

Feminismo silencioso

Llegó el momento de la presentación del libro de Beatriz Gutiérrez Müller, Feminismo silencioso, del que ella misma había venido dando algunos esbozos. Y el acto, realizado en el Zócalo, nos comentan, ha dado oportunidad a que la esposa del Presidente pusiera sobre la mesa su testimonio propio y reflexionado de su presencia y participación en el Gobierno de la Cuarta Transformación como esposa del Presidente. Pero también ha permitido que ese rol pase a revisión. La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ayer publicó que el texto abre la puerta a una reflexión sobre el silencio como forma de lucha y resistencia. “Beatriz dejó atrás la figura de primera dama y, con ello, reivindicó a millones de mujeres mexicanas, pero, sobre todo, reivindicó la igualdad y el trato como iguales de todas y todos como una enseñanza profunda de la Cuarta Transformación”. Y agregó: “Con sus dichos, sus hechos y sus silencios, ha dejado una hermosa y profunda huella de reivindicación de la igualdad”.

Crece la prisión preventiva oficiosa

Y fue sobre la prisión preventiva oficiosa que ayer se llevaron a cabo reformas en la Cámara de Diputados. Con ellas se amplía el catálogo de delitos a los que se aplicará esa medida cautelar, pues de aprobarse por el pleno se incluirán la extorsión, producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas como el fentanilo, narcomenudeo, defraudación fiscal y compra o adquisición de comprobantes fiscales. Fueron los diputados de Morena y aliados los que avalaron en comisiones esta reforma constitucional. Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige suprimir la aplicación de esa medida por violar garantías individuales, ayer el diputado morenista Ramiro Robledo la defendió. “La coyuntura amerita la prisión preventiva oficiosa, que se amplíe el catálogo… y, en su momento, en unos años, revisaremos…, pero en este momento… es totalmente procedente”.

Dos visitas diferente recibimiento

Y nos cuentan que durante la visita que, se ha informado, realizará el presidente de Argentina, Javier Milei a México para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora, un foro convocado por el derechista Eduardo Verástegui, es muy probable que se vea la cara opuesta de lo que fue la visita de la adversaria del primero, Cristina Fernández. Esta última fue arropada por Morena y reunida con las principales figuras de ese partido. Además, en la CDMX la declararon huésped distinguida. Ha quedado claro que Milei no tendrá restricción alguna de parte del Gobierno para venir, aunque tampoco podría esperarse lo que pasó con Cristina. Por lo pronto, es un hecho que Milei no será recibido por el Presidente López Obrador. “No, porque no coincido con su manera de pensar y su manera de ser”, declaró, aunque también dijo que “éste es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas”.

Omisión en Zacatecas

Y la que prendió las alertas por casos de dengue en su municipio fue la alcaldesa morenista de Mezquital del Oro, Zacatecas, Mónica Rodarte. Y es que resulta que la funcionaria ha informado que la mitad de la población se ha contagiado, pues al menos una persona en cada una de las familias que habitan el municipio ha presentado la enfermedad —que se transmite por la picadura de un tipo de mosco— y en algunos casos se ha presentado en su versión más fuerte (hemorrágica). “Invito a que compartan este audio, si es al gobernador, a las personas… al secretario de Salud a nivel estado, le pido que haga su trabajo. Aunque seamos la patita del estado y que no haya tantos habitantes (alrededor de dos mil 500), la gente está padeciendo”, agregó. La alcaldesa señaló omisión del titular de Salud, Oswaldo Pinedo. A ver si aludiendo al gobernador, David Monreal, le hacen caso y se atiende a la población. Uf.