Puebla: la descomposición

Las cifras oficiales sobre incidencia delictiva reflejan el grado de descomposición del tejido social al que ha llegado Puebla. En el estado gobernado por Miguel Barbosa se registra un alza en al menos cinco delitos de alto impacto, cuatro de ellos asociados al crimen organizado, como homicidio doloso, secuestro, narcomenudeo y lesiones. Un botón de muestra de lo que ocurre en la entidad es lo que pasó en el municipio de Tulcingo del Valle, en donde el cuerpo del comandante de la policía local fue encontrado fragmentado y embolsado. Sus victimarios lo obligaron a grabar un video antes de ejecutarlo. Y el alcalde mejor despidió a todos los uniformados, para evitar nuevos ataques. ¿Y el gobernador? Se preguntan muchos. Bueno, pues algunos creen que ocupado en ver cómo reforzar la marcha de la 4T del próximo domingo. Uf.

Esfuerzo sostenido en Durango

Y es en Durango donde han puesto toda la fuerza institucional y humana con la que cuentan los gobiernos federal y estatal —a la que han sumado expertos a nivel nacional e internacional— para hacer frente a la contingencia provocada por los casos de meningitis que se han presentado en la entidad. Por lo pronto, nos comentan, las autoridades federales de Salud han dejado en claro, como parte de los estudios realizados, un dato relevante: que no se trata de un padecimiento que se transmita de persona a persona. Además, el tratamiento se busca que sea lo más eficaz posible, y a su aplicación se le está dando seguimiento. El equipo de médicos que se encarga de la atención del problema suma tres semanas de trabajo continuo, acción que ha sido destacada por el gobernador Esteban Villegas.

Amistades y afinidades, a prueba

La decisión del Congreso peruano de negar el permiso al presidente Pedro Castillo para asistir en México a la Cumbre de la Alianza del Pacífico, donde recibiría la presidencia pro tempore de la coalición formada por Chile, Colombia, Perú y nuestro país, pone en riesgo la reunión del organismo, como lo reconoció el Presidente Andrés Manuel López Obrador. A esto se agrega no el bajo, sino bajísimo, respaldo que recibió Gerardo Esquivel para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo. Un hecho que estaría dando cuenta de un estado no tan sólido de las amistades con algunos gobiernos que se daban por sentadas. Así inicia una semana que hace pocos días figuraba distinta en el escenario de Palacio, en la víspera del informe del domingo próximo.

Percance aéreo, los primeros datos

Y fue la Fiscalía General de la República la que informó que, hasta el momento, en el desplome del helicóptero ocurrido la semana pasada en Aguascalientes no se han detectado vestigios de impactos producidos por arma de fuego. Esto, luego de practicar media docena de estudios relevantes y recabar diversos testimonios. En el percance del pasado jueves fallecieron cinco funcionarios, entre ellos quien fuera secretario de Seguridad, y habían surgido versiones no corroboradas en el sentido de que habrían disparado a la aeronave. Lo expuesto por la dependencia federal, nos señalan, iría en la misma idea de lo planteado por autoridades estatales, aunque para determinar eso las indagatorias continuarán. En días pasados, una de las hipótesis que se establecieron, a nivel local, fue que algún objeto extraño, probablemente una parvada, pudiera haber hecho perder el control de la nave a los pilotos.

Balconeada a Juan Ferrer

Y el que no se aguantó y reclamó al titular del Insabi, Juan Ferrer, por mentirle sobre el envío de recursos para dos instalaciones hospitalarias inconclusas fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. La cosa no es menor, nos comentan, pues aunque el mandatario estatal buscó matizar y le recalcó que lo considera su amigo, no dejó de darle un recargón por el retraso en la entrega de fondos. “Me echó mentira, Juan Ferrer… Es mi amigo, pero lo acabo de ver y me dijo ya, ahora sí va el recurso”, señaló el morenista, quien reveló que recién vio al funcionario federal durante la reunión ordinaria del Seguro Social, sin embargo, los dineros siguen sin ser transferidos. Para más detalles se trata de 32 millones para el hospital pediátrico y 43 millones para el General. Por cierto que Rocha decidió exhibir lo anterior en conferencia de prensa. Así la balconeada.

Juego clave también en la Corte

Y una alineación de 11 que este martes también jugará un partido muy importante será la del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primer asunto en la lista será el relativo a la prisión preventiva oficiosa, con un proyecto a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales, quien trazó por segunda ocasión una vía para dar solución a la aplicación automática de esta figura y sus repercusiones, luego de que en septiembre pasado su propuesta no logró el consenso entre sus compañeras y compañeros, e incluso sumó el rechazo del Gobierno federal, que argumentó que inaplicar esa medida implicaría un retorno a la llamada “puerta giratoria”. El balón sigue en la cancha judicial.