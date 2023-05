Pulsos y acuerdos en Pachuca

Y nos cuentan que quien fue recibida entre gritos de “¡presidenta, presidenta!” y ¡Es Claudia! a la primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, que tuvo lugar en Pachuca, fue la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En el evento estuvieron los mandatarios Julio Menchaca, de Hidalgo; Alfredo Del Mazo, del Edomex; y la propia Sheinbaum, quienes firmaron varios acuerdos para beneficio de las tres entidades y destacaron el potencial económico, de ordenamiento territorial, desarrollo sustentable, en materia de agua y movilidad que les vincula. Destacó entre las participaciones, nos comentan, el que el mandatario mexiquense reconociera la voluntad, disposición y empuje de la mandataria capitalina pues, dijo, la actual coordinación metropolitana no tiene precedente.

“Ya chole Mario Delgado”



Con la novedad de que al dirigente de Morena, Mario Delgado, el plan de emergencia para la contienda en Coahuila no le termina de cuadrar. Y es que la idea que ha estado empujando de que declinen los candidatos del PT, Ricardo Mejía y del Verde, Lenin Moreno, a favor del aspirante guinda, Armando Guadiana, nomás no jala. Además, nos hacen ver, el apretón que buscó dar al lanzar el condicionamiento de una alianza entre esas tres fuerzas en el 2024 en vez de aflojar a los petistas y verdes los terminó engallando. Mejía Berdeja, por ejemplo, acusó que lo del dirigente nacional morenista es “una vulgar extorsión política”. Y no sólo eso, pues también dijo: “Ya chole Mario Delgado, está histérico… quiere ver a quién echarle la culpa”, en referencia a la eventual derrota de su candidato en Coahuila. Uf.

Encontronazos con Perú



Y ahora quien trae entre ceja y ceja al Presidente López Obrador es la diputada peruana Patricia Rosa Chirinos. Porque resulta que ya presentó una solicitud formal ante su Congreso para que al mandatario mexicano lo declaren persona non grata. Dice que lo hizo “ante las constantes mentiras y ataques, las reiteradas injerencias en nuestro país, y por negarse a reconocer el derecho del Perú a ejercer la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico”. Chirinos se suma a la media docena de voces que esta semana fueron particularmente frontales con el Gobierno mexicano. Incluso ayer insistió que “no nos quedaremos de brazos cruzados frente a un presidente majadero, mentiroso e ideologizado”. ¿Será que en ese frente aún puede haber más encontronazos?

Ebrard mantiene la exigencia

Y hablando de temas de “corcholatas” esta semana el canciller Marcelo Ebrard fue particularmente vocal para exigir claridad sobre el proceso de designación del abanderado de Morena al 2024. Ya en varias ocasiones ha hecho patente su petición de que haya reglas claras, debate y separación oportuna de los cargos de los aspirantes. Nos aseguran que cada vez aflora más que no está conforme con lo que se empieza a ver como una omisión de parte de la dirigencia guinda. El caso es que Ebrard hizo un nuevo exhorto: “Yo lo único que le estoy diciendo a la dirigencia de Morena, y en general, a quienes dirigen el partido es: Estén a la altura de eso, estén a la altura de eso, compórtense de una manera congruente con ese mandato”. Ahí la petición del funcionario.

A proceso, funcionario de Corral



Y fue la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, nos cuentan, la que obtuvo de parte de un juez la vinculación a proceso de quien fuera secretario de Salud de Javier Corral, exgobernador de la entidad. Y es que tras la revisión del caso, el juzgador consideró que existen pruebas suficientes para determinar la probabilidad de que se cometieron conductas delictivas por parte del exfuncionario, particularmente uso ilegal de atribuciones y facultades, por una presumible contratación ilegal de deuda por más de 400 millones de pesos. Nos hacen ver que de esta manera se siguen encaminando acciones de justicia contra la actuación de funcionarios del gobierno pasado. En este tema será hasta dentro de dos meses cuando concluya el plazo para la investigación del caso. Pendientes.

Pues gracias, Ana



Dicen que no hay mal que por bien no venga y el dicho podría aplicar a las medallistas mundiales de natación artística quienes recién tuvieron de la titular de Conade, una frontal respuesta por señalar precisamente la carencia de apoyos por parte de esa dependencia. “Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware”, declaró Ana Guevara. Y pues, bueno, resulta que fue precisamente esta última empresa la que respondió en sus redes sociales con una propuesta para las integrantes del equipo que recién ganó cuatro medallas en el Mundial de Egipto. “Queremos escucharlas, nuestras puertas están abiertas, encontremos maneras de trabajar juntxs y ayudar a más mexicanas increíbles como ustedes a lograr sus sueños. Juntos llegamos más lejos, hoy ninguna nada sola”. Así que, pese a todo, gracias, Ana.