Ramírez Cuéllar, por algo ya no está

Dicen que la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, “inspiró” al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien planteó que el encuentro entre el mandatario argentino y el Presidente de México era una buena oportunidad para enfrentar la emergencia sanitaria. El morenista Ramírez Cuéllar no propuso una estrategia para generar riqueza que detone el empleo; tampoco medidas para dar certeza a la inversión, ni mucho menos mejorar el clima de negocios o abatir la tramitología. No, el exdirigente nacional de Morena puso de ejemplo que en Argentina el “aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas” permitirá “la imposición de un impuesto” único a los patrimonios mayores a 2.5 millones de dólares “para mitigar el impacto económico de la pandemia”. Se cuenta que Ramírez Cuéllar calcula que se podrían recaudar 100 mil millones de pesos. Así las cuentas del exlíder morenista que, nos dicen, por algo ya no tiene ese cargo. Uf.

• Fuerte reclamo a la ONU

Con la novedad de que México le subió dos rayas al reclamo a la Organización de las Naciones Unidas por el tema del fallido mecanismo Covax, con el que supuestamente se iba a poder acceder a las vacunas contra el Covid-19. Fue el propio Presidente quien señaló que la ONU parece florero, refiriéndose a su incapacidad de poner orden en el tema del acceso a los biológicos. En tanto, el canciller Ebrard aclaró que no se ha recibido ni un frasquito de vacuna por esa vía. El caso es delicado, nos comentan, por ese mecanismo nuestro país apostó a hacerse del 25 por ciento de sus vacunas que, por el momento, siguen en calidad de “comprometidas”. Nos hacen ver que ojalá que no pase así con la oficina, también de la ONU, que nos está ayudando a comprar los medicamentos. Uf.

• Los datos de Herrera

Para no dejar dudas que la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares, se equivocó en el reporte que realizó sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, aseguró que al menos “75% de lo reportado respecto a la cancelación del NAICM, es erróneo”. Aseguró que el dato sobre el costo por la cancelación, que según la ASF fue de 331 mil 966 millones de pesos, sorprendió a “propios y extraños”, pues el organismo auditor consideró costos inexistentes y confundió operaciones; además, afirmó que en el reporte de la ASF no utilizaron “criterios contables básicos” y “criterios financieros extraordinariamente elementales”, algo difícil de entender, dijo, en una institución extraordinariamente experimentada y cuestionó si pudiera existir un problema de preparación básica de quien lo formuló, señaló Herrera, en el segundo día que se tunden a Colmenares.

• Guadiana de fiesta

Quien está en el centro de la polémica es el senador con licencia Armando Guadiana, quien fue “cachado” de fiesta en Saltillo, ciudad de la que quiere ser alcalde. Y es que el también empresario exhibió sus dotes de DJ en un antro, donde se tomó fotos con jóvenes parroquianos. “Con las muchachas y muchachos, jóvenes de Saltillo en Polanquito Norte”, difundió en su Face. Las críticas no se hicieron esperar y Guadiana reviró que todavía no es candidato a nada “y ya andan con que no sé qué espectaculares, y que los volantes, y que te vas a Polanquito, pero pus no pasa nada”. El aspirante morenista señaló que él es así, “auténtico”, y sigue con su vida normal de esa manera. La otra cara de la moneda es el reclamo porque anduvo sin cubrebocas en un espacio cerrado y además no respetó la tantas veces solicitada sana distancia. ¿Autenticidad implica irresponsabilidad?, se preguntan en Saltillo.

• Posturas encontradas por las escuelas

La Secretaría de Educación Pública, que encabeza Delfina Gómez, respondió a las escuelas particulares que planean reabrir planteles el próximo lunes que el retorno a las clases presenciales está sujeto a disposiciones de autoridades sanitarias federales y locales, además que deberá ser cuando el semáforo de riesgo esté en color verde, y de acuerdo con un proceso que será gradual y ordenado. Sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Alfredo Villar, no piensa lo mismo y plantea que la reapertura de las escuelas privadas se hará con cualquier color del semáforo. Asegura que han buscado a la SEP sin recibir respuesta. “Lo que le vamos a pedir es que cumpla con el Estado de derecho, nada más, no le vamos a pedir limosnas, no le vamos a pedir nada que viole la Constitución”, dice el titular de la ANEP. ¿Se mantendrá el reto? Al tiempo.

• Distintivo de seguridad en Hidalgo

El estado de Hidalgo, que gobierna Omar Fayad, ha recibido por parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) el distintivo Safe Travels, considerado como el primer sello global de seguridad e higiene, con el cual se reconoce a gobiernos y empresas alrededor del mundo que cumplen con protocolos de prevención. Fayad Meneses admite que el Covid-19 ha golpeado al sector turismo de la entidad; sin embargo, la certificación del WTTC es de gran relevancia para Hidalgo, aunque exista pandemia, “para garantizar los lugares y comercios seguros, no importando el color del semáforo epidemiológico”. El distintivo, señala el WTTC, brinda seguridad, confianza y certeza a los visitantes. Una buena noticia para los hidalguenses y los visitantes.