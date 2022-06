Reacción del gobierno de Chihuahua

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, se puso al frente tras el indignante asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara y la privación ilegal de la libertad de cuatro personas más. Y es que la mandataria estatal dio ayer cuenta que desde la tarde del lunes, personalmente estuvo al tanto de la investigación y el operativo de seguridad en la zona. “He estado en comunicación con el secretario de la Defensa Nacional, con el secretario de Marina, con la secretaria de Seguridad Pública y con el secretario de Gobernación”, señaló la funcionaria. Además, ofreció garantías de seguridad a los habitantes de Urique, donde ocurrieron los hechos y a la comunidad religiosa. El gobierno estatal informó sobre los hechos ocurridos con más detalle y dio cuenta de los avances para encontrar a los responsables.

Revisen la estrategia

Ante el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, quien también reaccionó fue Ricardo Monreal. El senador pidió revisar la estrategia de seguridad. “Es una tristeza que estemos en esta vorágine de violencia en el país, que no haya sido detenida y que continuemos, después de varias décadas de avanzar el crimen organizado en territorios completos de nuestro país. Es momento de reflexionar en el Congreso y de revisar con toda seriedad el plan de seguridad en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo”, fue el mensaje del líder de la mayoría legislativa. Por lo pronto, se espera la definición de una agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones en el Senado. Todo parece indicar, nos comentan, que la prioridad será precisamente la seguridad pública. Ya se verá.

Clara Luz y la confianza

Sorprendió y también fue motivo de polémica, el nombramiento como nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de quien fuera candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores. Y es que a la también exalcaldesa de Escobedo aún se le ubica como la que mintió sobre su cercanía con la secta NXIVM y el líder de ésta, Keith Raniere, actualmente preso por tráfico sexual de personas. Este hecho, nos comentan, provocó ya hasta comentarios con humor negro de quienes advierten que, si mintió sobre un hecho tan relevante, por qué no podría hacerlo ante el polígrafo en los controles de confianza que se aplican a quienes trabajan en las instituciones de seguridad. Clara Luz se encargará, por cierto, del manejo de los datos de delitos en el país. Uf.

PAN busca tiro con Samuel

Nos cuentan que la iniciativa que presentó ayer la bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León en materia de revocación de mandato no es más que otra provocación del partido blanquiazul hacia el gobernador, Samuel García. Con su iniciativa, el PAN busca que se adelante la entrada en vigor del marco jurídico relacionado con la consulta sobre revocación, para que pueda ser aplicado en contra del actual mandatario. Es claro, nos dicen, que esta iniciativa no es más que un intento de vacuna del coordinador de los diputados panistas, Carlos de la Fuente, pues sabe que instancias oficiales lo investigan por un supuesto acopio de propiedades. La respuesta de Samuel no tardó en llegar. “Mucho ayuda el que no estorba”, les dijo a los panistas. Y es que mientras el gobierno está ocupado día y noche en resolver la crisis del agua, los azules andan empapados de grilla, nos comentan.

Morena ataja la “cuauhtemiña” en Morelos

Con la novedad de que dentro de las filas de Morena no ven que entre los integrantes de gabinete de Cuauhtémoc Blanco pudiera salir un buen candidato a gobernador de Morelos en 2024. Así lo dejó ver Raúl Ojeda Zubieta, delegado especial en funciones de presidente del Comité Estatal de Morena en esa entidad. “En el gabinete no veo a nadie con las características para que pueda representarnos como candidato a gobernador”, señaló, luego de que el gobernador informara que el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, no sería el candidato guinda, ya que él ya contaba con un favorito. Ojeda, nos comentan, indicó que se aplicará una encuesta para elegir al candidato y que éste deberá ser militante de Morena, porque entre los allegados a Blanco “no veo a nadie que sea capaz de hacer la cuauhtemiña”. Uf.

Claridad en datos de pandemia

La cifra de contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas tuvo un repunte, pues superó 10 mil, la cual había rondado en días pasados, y rebasó las 13 mil. El dato duro es importante, porque ante lo que se identifica como la quinta ola, vuelve a aparecer la exigencia de que haya información completa y correcta de parte de la autoridad. Ayer por ejemplo, el doctor Francisco Moreno aclaró cuál es la variante que está provocando el alza de casos. Y es que el subsecretario Hugo López-Gatell dijo: “Lo que vemos es el comportamiento de la variante Ómicron, principalmente predominan variantes BA4 y BA5”. Vino entonces la precisión: “Contrario a lo comentado en la mañanera, en México las subvariantes de esta nueva ola son BA.2 y BA.2.12.1 (pues) BA.4 y BA.5 aún no llegan a nuestro país”.