Reacción policial en Iztacalco

Si algo hay para destacar dentro del drama que rodeó a la balacera de ayer en Iztacalco, en la que lamentablemente siete ciudadanos resultaron lesionados, entre ellos una niña, es la reacción de la Policía capitalina, que no se dejó amedrentar por la agresión de extorsionadores. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Pablo Vázquez Camacho, respondieron el ataque y, además de abatir a dos delincuentes, detuvieron a otros 10. La reacción de los uniformados ayer, nos dicen, se asemeja a cuando, el 13 de julio del 2022, una agresión de integrantes del Cártel de Sinaloa en Topilejo terminó con la detención de 14 sicarios. Por lo pronto, habrá que estar pendientes del total esclarecimiento de lo acontecido ayer.

Huacho suma, Rommel resta

Quienes siguen de cerca el proceso electoral yucateco nos cuentan que, a diferencia de la aceptación y arropo que logra el aspirante a la gubernatura por Morena, Joaquín Huacho Díaz, el que no consigue que lo acepte ni la militancia del partido que lo va a postular a la alcaldía de Mérida es Rommel Pacheco. Y es que resulta que el exclavadista no ha recibido ni una porra, y en cambio ya suma rebeliones internas en el guinda, como la que ayer encabezó Alberto Nolasco. Acusan que el apoyo a chapulines como Rommel, hasta hace poco panista, ha limitado los derechos de morenistas y vulnerado los procesos democráticos. En cualquier momento, cuando sus intereses personales así convengan, Pacheco puede darle la espalda al partido. Ya dio muestras de ello al salirse del PAN cuando no se le concedió la candidatura por la capital, alertaron. Uf.

¿Madruguete con Godoy?

Más de uno se quedó con la ceja levantada, nos cuentan, cuando la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino, Martha Ávila, llamó sorpresivamente a reunión virtual de este órgano para hoy. Entre los asuntos a tratar está el convocar a una sesión extraordinaria del pleno para el domingo, a fin de votar la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la CDMX. Dicen los que saben que el llamado a la reunión de la Jucopo para este miércoles está en los límites de la legalidad, pues el calendario aprobado por el mismo órgano señala como días inhábiles del 2 al 5 de enero. Pero Ávila argumenta que hay un artículo de la Ley Orgánica que sí permite realizar esta sesión. Lo que los morenistas no han explicado es cómo harán para brincarse a la Comisión Permanente, la única facultada para convocar a extraordinario del pleno. Pendientes.

Retorno de Monreal

Con la novedad de que dentro de la bancada de Morena en el Senado se preparan para el relevo en la coordinación, ante el inicio, en las próximas semanas, de las precampañas en Chiapas. Lo anterior debido a que el senador Eduardo Ramírez será el abanderado de Morena a la gubernatura. Ante esta situación, nos comentan que se prevé el regreso de Ricardo Monreal al liderazgo de la bancada. Falta ver si el ahora integrante del equipo de Claudia Sheinbaum puede ejercer un renovado liderazgo, ya sin las zancadillas que en otros momentos le pusieron los legisladores del ala dura de su mismo partido. También se verá si temas que se han venido rezagando en la Cámara alta tienen márgenes de avance ante otro imponderable: los ánimos electorales.

Cierre de año rojo en Morelos

Señal de que la capacidad del crimen de generar miedo en la población es mayor que las posibilidades de respuesta de las autoridades en Morelos, en la entidad donde gobierna el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, resulta que el municipio de Ayala determinó suspender su tradicional feria en honor a los Reyes Magos. “Ante el incremento de violencia que impera en la mayoría de los municipios del estado y en el país, es que de manera conjunta los comités de organización de las celebraciones tradicionales y el Ayuntamiento de Ayala, de manera responsable, han tomado la determinación de posponer la tradicional feria en honor de los Reyes Magos”, informaron ayer. Apenas el pasado 1 de enero en ese municipio fueron asesinadas tres personas en un jaripeo en Chinameca. El último fin de semana en el estado hubo 19 homicidios y en todo el año más de cinco mil víctimas de ese delito.

Amparos para no desaparecer

Y quienes de plano no confían en la versión de que sus familiares desaparecidos no serán desaparecidos del registro oficial del Gobierno son integrantes de colectivos que ya optaron por recurrir a amparos para evitar que eso suceda. De acuerdo con reportes periodísticos, Delia Quiroa, del Colectivo 10 de Marzo, ha informado sobre la promoción de unos 70 recursos de ese tipo en las que jueces han concedido suspensiones para que familiares de personas buscadoras no sean borrados de las bases de datos. Apenas el pasado 27 de diciembre en la conferencia mañanera se informó que no ha sido borrado ni se borrará ningún nombre. Ese día se indicó que el Gobierno buscaba a más de 94 mil personas ausentes y que ya había localizado a poco más de 16 mil.