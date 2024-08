Reaparece Marcos y con tubo

El que reapareció y no para saludar, sino para darle con todo a la 4T y al Presidente fue Marcos, quien no hace mucho dejó de presentarse como subcomandante para definirse capitán. Y es que resulta que el vocero del EZLN difundió un comunicado en el que se refirió a la reforma al Poder Judicial, a la sobrerrepresentación y a otros temas, aunque llamó la atención la frontalidad del párrafo en el que apunta: “Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz; el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón, y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto”. El exguerrillero parece que no quiere perderse en los tiempos de transición, nos comentan.

El Mayo, el gobernador y las versiones

Poco a poco, nos hacen ver, los elementos contenidos en la versión que difundió el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, tras su captura en Estados Unidos, se han venido corroborando. Y en sentido opuesto, va perdiendo credibilidad la de las autoridades de Sinaloa, sobre todo, la que tiene que ver con la investigación del asesinato de Héctor Cuén. La FGR señaló ayer que “ha logrado establecer, con precisión, que la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable, ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba”. Y además ubicó la casa y la pista referidos en la relatoría de El Mayo. Tras estos señalamientos hay aún elementos por corroborar y la duda, nos comentan, es si el gobernador Rubén Rocha Moya tendría algo más que aportar aparte de su oportuno viaje en el avión de su amigo Chuy Vizcarra. Pendientes.

¿Quién para Segalmex?

Con la novedad de que Leonel Cota, quien en 2022 remplazó a Ignacio Ovalle al frente de Segalmex habrá de incorporarse al gabinete de Claudia Sheinbaum. Así lo corroboró ayer a los reporteros la Presidenta electa: “Sí, pero en otro lado; ahorita es director de Segalmex, ya lo vamos a anunciar, ya no coman ansias”. Nos hacen ver que todo parece indicar que Cota será subsecretario en Agricultura, dependencia que estará a cargo de Julio Berdegué. Nos recuerdan que en su momento Cota llegó a tratar de componer un poco el tiradero en la institución cuyo desempeño, para mal, ha quedado como una mancha en la actual administración, según ha reconocido el Presidente. Una de las diferencias en el nuevo encargo es que ya no tendrá que administrar las carretadas de dinero que tenía Segalmex, en la cual suena que podría quedar Marina Robles.

Encaminan regreso a clases

Así que algunos gobiernos estatales están ya más que instalados en las tareas relacionadas con el regreso a clases que se dará a partir del próximo lunes. Fue en Guerrero, donde la gobernadora Evelyn Salgado dio ayer el banderazo para la distribución de más de 5 millones de libros de texto gratuitos, que beneficiarán a más de 776 mil estudiantes en 10 mil 513 instituciones educativas de nivel básico. “Reafirmamos el compromiso absoluto con el desarrollo y la educación de quienes son el presente de Guerrero”, señaló la mandataria estatal. En la entidad se entregarán un total de 4 millones 640 mil 285 ejemplares pertenecientes a la Nueva Escuela Mexicana, además de medio millón de ejemplares adicionales para la reposición de textos perdidos tras el paso del huracán Otis, tanto en Acapulco como en Coyuca de Benítez, se ha informado.

Ahora a legisladora le entra el sentimiento

En plena tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada federal de Morena Erika Vanessa del Castillo rompió en llanto, tras despedirse del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a 40 días de que deje el poder en manos de Claudia Sheinbaum. La morenista comenzó a citar los motes del mandatario: “Presidente Andrés Manuel López Obrador, peje, cabecita de algodón, Obrador, AMLO, abuelito, gran hombre, presi, amigo del pueblo”, para luego cerrar con un “te amamos desaforadamente y hasta siempre, Presidente”, mientras el llanto la invadía. Pero como la política es muchas veces ruda en el Congreso, las críticas no tardaron, incluso en el mismo pleno, donde la senadora panista Kenia López Rabadán lamentó el grado de idolatría hacia el mandatario y el sentimentalismo de Erika Vanessa. Incluso, dijo que ojalá ese llanto “hubiera sido por las personas desaparecidas o las mujeres asesinadas durante el gobierno actual”. Uf.

Campaña con acentos de 4T

Y es la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, que encabeza Octavio de la Torre, la que ha puesto en marcha la campaña “México muy mexicano”. Una iniciativa que busca resaltar, como su nombre lo dice, el orgullo de ser mexicano, promoviendo valores de pasión, prosperidad y justicia en la sociedad en general. Las cámaras de comercio realizarán ferias y eventos por temporada, donde se pondrá en valor la diversidad y calidad de los productos y servicios nacionales. Actividades que no sólo celebrarán lo mejor de nuestra cultura y tradiciones, sino que también impulsarán la prosperidad de comunidades al fomentar el consumo local y el desarrollo económico”, ha dicho De la Torre. Un componente interesante que nos piden no perder de vista es que también promueve la suma de voluntades para procurar la paz, para lo cual se involucra a actores políticos y religiosos, desmarcándose de esa manera de élites que sólo priorizan sus bolsillos. Una iniciativa con acentos de 4T, nos comentan.