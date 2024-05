Recuperación después de Otis

Y donde están dando pasos firmes para recuperar con prontitud los volúmenes de turistas que se tenían antes del impacto de Otis, es en Guerrero, entidad a cargo de Evelyn Salgado, y en particular el puerto de Acapulco. Y es que resulta que ayer se restableció un vuelo estratégico para ese fin, el de United Airlines, procedente de Houston. Este arribo, que, nos cuentan, se dio pasadas las 11 de la mañana y con un aforo del 94 por ciento de la aeronave, se convirtió en acontecimiento, pues los pasajeros fueron recibidos con música y regalos. El restablecimiento del vuelo —semanal y sabatino— también lo celebraron empresarios turísticos y el propio Gobierno. Nos hacen ver que ha sido de a poco, pero con constancia, la forma en la que se ha venido dejando atrás el impacto del fenómeno natural. Se espera que las posibilidades del destino de playa se sigan amplificando rumbo al verano.

Pues que la CNTE, hasta el momento, no se va

Más de una ceja se levantó ayer, luego de que la CNTE anunció que permanecerá en el Zócalo. ¿Pues no que habían pegado un jonrón con la atención de sus demandas por parte de la Secretaría de Educación Pública? Al menos eso fue lo que salieron a presumir el viernes pasado, incluso hasta pusieron por todo lo alto un aumento de 11.8 puntos porcentuales al salario y 2 por ciento a prestaciones. El caso es que los profes disidentes ayer dijeron que lo que ya les dieron no es suficiente y que van por la atención de otros puntos de su pliego petitorio. Ayer mismo, nos cuentan, reivindicaron los mecanismos de lucha con los que lograron sus beneficios. Los capitalinos no pueden hacer lo mismo, porque estos días resultaron ser los más afectados con sus marchas y bloqueos.

Golpe contra drogas en Q.Roo

Y hablando de destinos turísticos donde acaban de dar un golpe al crimen fue en Quintana Roo, entidad donde gobierna Mara Lezama. Y es que resulta que la Fiscalía estatal reportó ayer la realización de cateos en los municipios de Cozumel y Othón P. Blanco, en los cuales aseguró diversas cantidades de droga. Fueron en total siete las diligencias, según se informó, seis de ellas en el primero de los dos municipios y una más en el segundo. En las acciones se llevó a cabo la detención de tres hombres, dos de ellos identificados como parte de grupos criminales dedicados a la venta y distribución de sustancias como las aseguradas, entre ellas marihuana, cocaína, cristal, piedra y algunas tabletas de color rosa. Así las acciones contra el tráfico de drogas. En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal. Ahí el dato.

Temporada de declinaciones

Con la novedad de que ahora fue de una perredista la declinación que ayer llamó mucho la atención. Y es que resulta que Jazmín López, quien contendía por el sol azteca a la gubernatura de Yucatán, ayer, en un evento que encabezó la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, anunció: “Hoy vengo a refrendar mi fidelidad y mi compromiso con México y declino a favor de la doctora Claudia Sheinbaum… también quiero pedir a todos mis amigos, seguidores fieles y mi grupo político que apoyemos a Joaquín Díaz Mena como gobernador de Yucatán”. Y ya de paso le echó varias flores al Presidente. Reaccionó ya el líder perredista Jesús Zambrano advirtiendo que se trata de “una condenable traición a nuestra candidata presidencial Xóchitl Gálvez, en un momento en que cada día va quedando claro que vamos a ganar la Presidencia de la República”. Dijo también, que Morena anda comprando conciencias. Por otro lado, entre quienes siguen la contienda yucateca, dicen que por lo pronto “palo dado ni Dios lo quita”. Uf.

Cierre panista

Y hablando de Yucatán, el que está metiendo el acelerador para apoyar las candidaturas del PAN es el gobernador panista con licencia Mauricio Vila, a quien primero se vio en apoyo del candidato de la alianza entre el tricolor y el albiazul, Renán Barrera, y ahora estuvo en el cierre de campaña de Libia García en Yucatán. Por cierto que en ese estado además del yucateco se dieron cita en relevante cierre de filas los gobernadores Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato, Mauricio Kuri, de Querétaro, o las mandatarias de Aguascalientes, Tere Jiménez ,y de Chihuahua, Maru Campos. “Si algo distingue a los gobiernos de Acción Nacional es su política humanista y los buenos resultados que han dado a nuestro país, y mi gobierno no será la excepción. Guanajuato seguirá siendo azul y tengan la seguridad de que trabajaremos con fuerza y corazón por las familias de nuestro estado”.

Desaparecidos, problema que prevalece

Para muchos está más que claro que el problema de los desaparecidos habrá de trascender el actual sexenio. Y es que así como empezó, con un acto en el que los familiares de aquéllos pedían el apoyo del Estado para buscar y encontrar a sus familiares, con esa misma petición se enfila a terminar. Y no sólo eso sino que a raíz de la falta de resultados de las áreas y funcionarios que tuvieron a cargo esa responsabilidad, los movimientos y colectivos de personas en busca de desaparecidos han venido creciendo y teniendo muestras de expresión cada vez más constantes. Ayer, por ejemplo, colectivos realizaron el bordado en mantas de los nombres de sus familiares. Esto ocurrió en el Zócalo, donde colocaron una serie fotográfica itinerante, en la que se pueden observar zapatos de los parientes desaparecidos. De manera simbólica, instalaron muñecas con las fotografías de sus seres queridos. Todo para buscar visibilidad y dar cuenta de que su exigencia de apoyo prevalece al día de hoy y a decir de muchos alcanzará al gobierno que viene.