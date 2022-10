Recuperando la normalidad

Relevante, la respuesta institucional que están dando el Ejército y la Guardia Nacional en la zona de la Tierra Caliente, y en particular en San Miguel Totolapan, tras los crímenes ocurridos en ese poblado. Y es que, paralelamente a que la Fiscalía de Guerrero lleva a cabo las investigaciones para dar con los responsables de los hechos, se ha dado un importante aumento de la presencia de efectivos de ambas instituciones para salvaguardar la seguridad de los habitantes de la región. Este hecho, nos hacen ver, ya ha permitido que la población recupere poco a poco la tranquilidad y pueda efectuar sus actividades habituales con toda normalidad. Además, la proximidad y el acompañamiento social como segundo componente ya generaron el deseo de que las fuerzas federales permanezcan ahí permanentemente.

Acuerdos con los amigos

Vaya aprieto en el que metió Adán Augusto López ayer a los priistas, cuando ante diputados de Morena, PT y PVEM reveló la forma en la cual el PRI buscó, a través del coordinador de los morenistas, Ignacio Mier, posicionar su reforma constitucional para mantener a las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad. El secretario de Gobernación contó que “Nacho” le preguntó si ya lo habían buscado “nuestros amigos” porque traían una propuesta. El tabasqueño recordó que primero se mostró renuente, porque no quería ver a uno de ellos para que no lo fuera “a grabar”. Y luego habló no sólo de lo ya hecho al respecto sino de los nuevos caminos en los que el tricolor y los guindas podrían coincidir. El hecho, pues provocó un doble problema a la dirigencia priista que encabeza Alejandro Moreno: primero, negar algún posible acuerdo; y segundo, que le crean. Uf.

Golpe al narco en CDMX

Nos hacen ver que, de plano, en la Ciudad de México los capos del crimen organizado han topado con pared. Y es que ayer fueron detenidos cuatro integrantes del CJNG que operaban en el Valle de México. Como ha sido la constante, para capturarlos no se usó un gran despliegue de fuerza, sino de inteligencia. Los criminales eran rastreados con apoyo del Ejército y de la Guardia Nacional desde hace más de un año y ayer fueron sorprendidos en flagrancia. Nuevamente funcionó la coordinación institucional entre corporaciones de la capital de la República –en este caso la Fiscalía de Justicia— y fuerzas del Gobierno federal. El mensaje que se envía a las mafias de la delincuencia organizada, nos dicen, es que en la capital simplemente no se podrán establecer.

Rescate en el Edomex

Acción expedita y acertada la que llevaron a cabo ayer la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía mexiquenses, luego de que se diera a conocer en las redes, gracias a la existencia de un video, el secuestro de un menor de 10 años en el municipio de Huehuetoca. El pequeño le fue arrebatado a su madre cuando se dirigían al colegio. “Desde el primer momento que se tomó conocimiento de los hechos, se realizaron acciones conjuntas para lograr el rescate de la víctima… Derivado de la acción operativa coordinada fueron detenidos seis presuntos secuestradores, 4 de ellos hombres y 2 mujeres. Serán presentados ante el Agente del Ministerio Público para que determine su situación legal”, informaron ayer las referidas instituciones. Ayer también se informó del rescate de otro pequeño que había sido raptado en Neza. Importante la acción policiaca y el mensaje de que el crimen puede ser vencido por la autoridad.

A la “batalla maestra”

Así que Horacio Duarte se dedicará de tiempo completo a algo que para quienes lo conocen, hace mejor que dirigir las aduanas: la operación electoral. Esto, a favor de la anunciada candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. Ésa es la “otra tarea” de la que habló ayer al anunciar su renuncia a la Administración General de Aduanas. Hay por eso quienes piensan que es un buen fichaje de la maestra. Y todo parece que el senador Higinio Martínez, mentor político de Delfina y del propio Horacio, y a quien deben, en muy buena medida, sus respectivas carreras ya se habría definido también y sumado al equipo de Delfina Gómez.

Que se quedaron cortos

Resulta que Martín Mejía, quien fuera director General de Obras en la administración de Víctor Hugo Romo en la Miguel Hidalgo, fue hallado culpable por autorizar pagos por unos 40 millones de pesos a una empresa por obras no justificadas en el mercado Escandón. Fue el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el que sentenció al exfuncionario a 3 años y medio de prisión y a la reparación del daño económico. Sin embargo, ya se alzaron voces en el Senado de que la sentencia se pudo quedar corta, pues en el caso no hubo una acción mayor de la Contraloría ni tampoco una indagatoria más profunda de la autoridad que pudiera ayudar a sancionar, en caso de haberla, como algunos sospechan, una red de corrupción detrás del quebranto.