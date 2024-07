Primero reelección y luego reflexión

Entre quienes siguen de cerca el proceso priista, en el que Alejandro Moreno tiene previsto reelegirse, nos dicen que en el tricolor ya ni disimulan que las cosas así ocurrirán. Y es que resulta que Alito ofreció realizar un análisis sobre la derrota del PRI en las pasadas elecciones, pero una vez que lo hayan reelegido. La revisión de esos malos resultados ha sido un reclamo de los priistas críticos que, nos aseguran, hasta ahora no se ha cumplido, y por lo visto no se cumplirá. Y es que resulta que ante el Consejo Político Nacional, al presentar lo que sería su programa de trabajo, Alito ofreció analizar “todos los factores políticos, económicos y sociales que estuvieron presentes en la elección” y “profundizar en una gran reflexión en todo el país, a partir de las próximas semanas y meses, ya renovada la dirigencia”. En otras palabras, primero la silla y luego lo demás. Uf.

Reconocimiento y continuidad de inversión

Y donde hubo un amplio reconocimiento al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue en la Costa Chica de Guerrero, donde se terminó e inauguró la ampliación de la carretera que une precisamente a las costas de Guerrero y de Oaxaca. Una obra, nos hacen ver, que acorta las distancias gracias a una reducción de tiempos de traslado de una hora 30 minutos. Se trata de un compromiso cumplido a cabalidad por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, cuyo trabajo fue reconocido ayer por el propio Presidente. Por cierto que quien seguramente estará muy contenta será la gobernadora Evelyn Salgado, porque resulta que en la gira en la que tuvo lugar la inauguración, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se comprometió a seguir la obra hacia Oaxaca, pero también ahora hacia la Costa Grande. Ahí el dato.

¿Reconocer a Maduro?

Con una sombra de duda producida por el retraso en la información de los resultados y reclamos de parte de la oposición, anoche el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, afín al régimen, le dio el triunfo y con ello un tercer mandato al frente de ese país a Nicolás Maduro, quien con ello podrá estar en el poder incluso ya más años que su antecesor y mentor, Hugo Chávez. En los 25 años que ha cumplido al frente del gobierno, el chavismo ha aplicado un férreo control político en ese país, que ha padecido una crisis económica brutal. En ese tiempo se calcula que unos 8 millones de ciudadanos han emigrado. Hoy en día, de esa nación provienen amplios flujos de personas indocumentadas que tratan de llegar a Estados Unidos. Desde anoche el gobierno de Chile anunció que no reconoce los resultados de esa elección y por tanto al gobierno de Maduro. Algunas naciones se sumarán. No es previsible que México haga lo mismo, nos comentan. Pendientes.

Contento… ¿con la violencia?

Ayer la violencia en Morelos volvió a dar cuenta de que es un problema que se ha agravado. Y es que resulta que en el municipio de Temixco, de acuerdo con versiones preliminares, dos sujetos a bordo de una motoneta dispararon contra otro vehículo en el que viajaban un hombre y un menor. El primero falleció y el segundo resultó herido por las balas. En la entidad donde aún está al frente del gobierno Cuauhtémoc Blanco, los homicidios han tenido un repunte mayor al 30 por ciento en los primeros seis meses del año. Ahí apenas el sábado, a propósito de la gira que hicieron el Presidente López Obrador y la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el exfutbolista aprovechó para decir que “estamos muy contentos con los logros alcanzados a favor del crecimiento y desarrollo de Morelos; sabemos que se seguirá trabajando en congruencia con los principios de la 4T poniendo como prioridad en todo momento el bienestar del pueblo”. ¿Qué tal?

Otro panista fuera de Caracas

Con la novedad de que Vicente Fox no fue el único panista al que el gobierno de Nicolás Maduro le enseñó los dientes —en este caso le impidió tomar un vuelo a Caracas. Resulta que también el dirigente nacional de ese partido, Marko Cortés, informó que fue echado de Venezuela. “Lo viví en carne propia. Existen enormes posibilidades de que el pueblo venezolano ya le ponga un alto a la autocracia de Nicolás Maduro. Quiero informarles que lamentablemente fui expulsado de forma arbitraria por el régimen”, publicó Marko en las benditas redes. No es un contrasentido, nos hacen ver, que el dirigente albiazul busque defender las posiciones del PAN sobre temas que van más allá de las fronteras mexicanas. El caso es que aquí aún no se termina de explicar por qué a Acción Nacional le fue tan mal en la elección pasada. Es decir, acá aún no termina de rendir cuentas, nos comentan, y anda echando grilla internacional en Caracas.

Reforma Judicial en La hora nacional

Así que el Gobierno aprovechó el espacio de La hora nacional, que se transmite en todas las estaciones de radio del país, para promover la reforma al Poder Judicial. Fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la que tuvo una participación en la emisión en la que aseguró que hay una exigencia de la mayoría de los ciudadanos, porque actualmente un juicio puede durar “no sé, tres, cuatro cinco, 10, 20 años en resolverse”. A su juicio, no hay justicia expedita, y en cambio sí esquemas de corrupción. “Hemos venido señalando también muchas complicidades, se liberan delincuentes digamos con toda la evidencia”. Consideró también que una mayoría de ciudadanos quiere “participar en votar y en decidir quiénes son sus jueces, quiénes son sus magistrados, quiénes son sus ministros de la Corte”. Ahí la promoción.