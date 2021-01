La renuncia de Veras Godoy

Con la novedad de que renunció la doctora Miriam Veras Godoy, una artífice del programa de vacunación contra el Covid-19 en México. Lo que no queda claro es la causa porque, por un lado, hubo versiones de que la hasta ayer directora General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia tuvo algún desacuerdo con la implementación del proceso de vacunación contra el coronavirus; y, por otro lado, Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, dijo anoche que la salida de Veras Godoy fue por “motivos meramente personales” y que no tendrá un impacto en el operativo Correcaminos: “no deja un hoyo”, se apuró a señalar el funcionario, quien también señaló que el equipo del doctor Hugo López-Gatell seguirá trabajando como lo ha estado haciendo. Nos hacen ver que no se sabe si esta decisión tranquiliza o preocupa más a la ciudadanía. Uf.

Nuevo reto para David Razú



Nos cuentan que quien tomó las riendas de Afore XXI Banorte, al ser designado como el nuevo director General, en sustitución de Juan Pablo Newman, es David Razú Aznar. Su nombramiento, nos comentan, fue bien recibido por los inversionistas, pues David aparte de político, también es conocido por su capacidad y conocimiento de los mercados laborales y su formación en materia económica. Es economista y cuenta con un diplomado en Finanzas Bursátiles por el ITAM. Tiene dos maestrías, una en Administración del Desarrollo por la London School of Economics y otra en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Ha ocupado diversos cargos directivos en el IMSS y también ha sido consultor ejecutivo sobre mercados laborales para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ahora tiene la encomienda de continuar obteniendo altos rendimientos en la Afore más grande del país.

Discusión y voto en el INE

El viernes, el Instituto Nacional Electoral (INE) adoptó, de nueva cuenta, un criterio para que los funcionarios de todos los órdenes de gobierno y jerarquías, desde el Presidente de la República hasta quien se desempeñe en el más modesto cargo, eviten pronunciarse a favor o en contra de candidatos, partidos o coaliciones. La medida, se dijo, no busca sancionar al inquilino de Palacio Nacional, pues el objetivo es frenar una conducta que puede generar un desequilibrio en la contienda o en las preferencias electorales. Se dice que fue una discusión que no estuvo exenta de polémicas, y al final fue adoptada con el voto en contra de los consejeros José Roberto Ruiz y Norma Irene de la Cruz. Lo que también llamó la atención fue que la consejera no tomó la voz ni una sola ocasión, ni para manifestarse en contra o a favor, solamente votó en rechazo sin dar razones o argumentos. ¿A poco no tenía nada que decir?

Pavlovich, a cargo

Durante cuatro meses la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ocupará la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores y se convertirá en la segunda mujer que encabeza el organismo que impulsa el apuntalamiento de los estados y el fortalecimiento del federalismo. Aunque la organización cuenta con diez gobernadores menos, la Conago aún mantiene interlocución con el Gobierno federal, lo que no ha frenado cuestionamientos a la administración central. Ahora, en el turno de Pavlovich se espera que un tema importante en las reuniones entre gobernadores y el gobierno central sea conciliar objetivos para reactivar la economía de los estados y el seguimiento al programa federal de vacunación. Se espera que el miércoles 27 de enero rinda protesta como nueva presidenta de los gobernadores aunque, eso sí, deberá ser de forma remota.

Mensaje contra gandallas

Nos comentan que quien se puso las pilas para actuar contra lo que el Presidente denominó ayer la “subcultura del agandalle” —en referencia a quienes se vacunan sin estar en la primera línea de batalla contra el Covid-19— fue la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández. Y es que la número dos del partido fundado por López Obrador reaccionó a las publicaciones que exhibieron cómo se vacunó la regidora de Acapulco, Alva Patricia Batani, según se reportó, sin estar en actividades de atención a la pandemia en Guerrero. “Si está afiliada a Morena presentaré una queja ante la Comisión de Honorabilidad y Justicia que se vacunó sin ser parte del personal de Salud”, amagó Ciltlalli. Ayer mismo, el Presidente reconoció que los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de Tabasco, Adán Augusto López, sancionaran a directivos de hospitales que aplicaron el agandalle. Así se está generando, nos comentan, un mensaje de que no se tolerarán abusos.

Definiciones por aquí y por allá

Dicen que esta semana podría ser de definiciones en la coalición Va por México para determinar el perfil de su abanderado para la candidatura a la gubernatura de Chihuahua que habría de definirse entre María Eugenia Campos, alcaldesa de Chihuahua, y el senador Gustavo Madero. Cuentan que estará interesante, pues el proceso no ha estado exento de polémica, pues aún está fresca la acusación contra Campos por presuntamente haber recibido irregularmente recursos del exgobernador priista César Duarte. En otro escenario, comentan que en Morena se están alineando las estrellas para desatorar el proceso interno para elegir abanderada en San Luis Potosí. Y es que ya María del Consuelo Jonguitud Munguía, Marcelina Oviedo Oviedo y Francisca Reséndiz Lara estaban apuntadas en el proceso, pero un cambio de señales en las tierras de la tuna obligaron a reponer el proceso, al cual se, se dice, se agregaría Paloma Rachel Aguilar Correa, quien tuviera un paso polémico al frente de la administración de Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria hasta el mes de diciembre. El líder de Morena, Mario Delgado, calculaba que este mismo lunes podría haber humo guinda en la sede nacional de su partido.