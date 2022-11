“Que renuncie también a la diputación”

A 72 horas de que inicie el nuevo gobierno en Oaxaca, que estará encabezado por el morenista Salomón Jara, resulta que la diputada priista Elvia Gabriela Pérez renunció a su militancia al PRI. Lo hizo a través de una carta en la que señala que su motivación es “mi compromiso primigenio con Oaxaca y con los oaxaqueños”. De inmediato vinieron los reproches hacia la hija de Eviel Pérez Magaña, priista de muchos tiempos que ha hecho vida política gracias al tricolor. Por cierto que entre quienes ya ven a Pérez López con la camiseta guinda y buscando ser presidenta municipal de Oaxaca, hay muchos cuadros del Revolucionario Institucional, al grado de que la dirigencia estatal de ese partido lanzó una declaración: “Creemos que, en un acto de congruencia personal, debería renunciar también a la diputación (pluri) que le fue otorgada por el PRI”. Uf.

Sonora se descompone

Nos comentan que el alza de 14 por ciento en la desaparición de personas sin ser encontradas en Sonora, es sólo un dato más, que permite confirmar cómo aumenta el grado de descomposición en la entidad tras poco más de un año de la llegada al poder del gobernador Alfonso Durazo. Y el mandatario no sólo no hace nada para frenar este flagelo, sino que tampoco apoya a las activistas que buscan a sus familiares por su cuenta. Las desapariciones son un síntoma de una enfermedad que lacera a la sociedad sonorense y que se expresa de otras formas, como con las frecuentes balaceras en Guaymas o Empalme. O con los cinco asesinatos que se cometen cada día en promedio en la entidad. Muchos pensaban que con Zacatecas o Morelos ya lo habían visto todo. No, faltaba Sonora, donde las cosas también se ven cuesta arriba y hace falta hacer más.

Y… el contraste en CDMX

Dice el dicho que las comparaciones son odiosas. Pero a veces son inevitables, aunque a algunos les moleste. Y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a cargo de Omar García Harfuch, dio un nuevo golpe a la delincuencia, al lograr la detención de nueve integrantes de una banda que funcionaba como agencia de contratación de sicarios para trabajar en Quintana Roo y que al mismo tiempo extorsionaba a comerciantes de la zona centro de la capital. El jefe de la Policía dio cuenta también del decomiso de un cargamento de cocaína con valor de 11 millones de pesos. Cuando hay capacidad, pero sobre todo, voluntad, para enfrentar a los criminales, sí se les puede ganar. Ahí está la prueba. Y ahí están los resultados, nos comentan.

Abucheo a Paty Armendáriz

Y la que ayer se llevó un abucheo y terminó enojada en la Feria Internacional del Libro fue la diputada Patricia Armendáriz. Y es que durante su participación en un panel sobre retos de política pública, con su particular estilo, para algunos frontal, la morenista señaló que “el presidente más liberal que hemos tenido se llama Andrés Manuel López Obrador”. Algunas cejas que se habían levantado por sus palabras previas se convirtieron en interpelaciones abiertas. La legisladora pidió: “Escúchenme por favor y déjenme explicarles. Éste no es un foro político”, retó. Y enseguida pasó al amago: “Si no me dejan hablar, pues ya me voy”. A su lado estaban Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala y Soraya Pérez Munguía, quienes sólo veían cómo iba perdiendo las formas y montaba en cólera porque decía “ya me sacaron la lengua”.

A favor de la infancia

Y hablando de la FIL, quien tuvo una intervención destacada, nos comentan, fue la ministra Yasmín Esquivel Mossa, al participar en la presentación del libro La infancia, futuro del mundo. Retos y propuestas de protección para las nuevas generaciones. La jurista, quien ha abrazado como causa el de la protección de los derechos de este sector de la población, apuntó que la infancia tiene actualmente dos enemigos: la violencia y la invisibilidad. “No puede haber sociedad igualitaria sin pensar en lo más importante, que son las niñas y niños, porque los niños que hoy son violentados, mañana serán violentadores”. La ministra es coordinadora de la obra junto con la magistrada Leticia Flores Díaz, y dedicó el trabajo, nos hacen ver, a cinco niñas y niños que vivieron en su hogar al complicarse la situación de los albergues infantiles durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Ahí el dato.

Árbitro defiende normatividad electoral

Y fue el presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, quien puntualizó que hoy México cuenta con un sistema electoral que funciona muy bien y en el que, además, la justicia electoral es la piedra angular de la consolidación democrática del país. Esto lo señaló al rendir su informe de labores ante la Suprema Corte. Sin hacer referencia directa a las propuestas de Reforma Electoral que impulsa la 4T, aunque no faltó quien en parte lo viera en ese marco, recordó que más del 80 por ciento de los mexicanos considera que el sistema de elecciones en México opera de forma adecuada. Presumió, además, que durante 26 años el Tribunal Electoral ha sido el juez último que, con autonomía, soluciona los conflictos electorales. Y ante quienes pretenden apropiarse de la democracia mexicana, enfatizó que los únicos dueños son los ciudadanos.