Reproche a Vasconcelos

Resulta que Rubén Vasconcelos renunció a la Fiscalía de Oaxaca el viernes pasado. “Los resultados obtenidos están a la vista”, difundió el funcionario, quien, sin embargo, fue inmediatamente cuestionado por su indolencia y omisiones en el caso de María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en 2019. En un video, la saxofonista acusó que Vasconcelos no realizó las debidas diligencias e incluso protegió a los agresores de mujeres: “qué bueno que te fuiste, Rubén Vasconcelos, porque en todo este tiempo no supiste, ni ejerciste, el cargo de un fiscal, no tuviste la capacidad. Qué bueno que te fuiste, porque los resultados, sí (las víctimas), estamos a la vista y somos el resultado de tu trabajo incansable que hiciste para proteger a nuestros agresores”. Ríos, desde el año pasado, ha señalado que en su caso tanto ella como su familia fueron revictimizadas, pues sufrían desinterés y hasta violencia de género por parte de las autoridades. “Apoyaste a la corrupción y nos diste la espalda”, agregó María Elena, quien también señala que Rubén Vasconcelos no merece ocupar ningún otro cargo público. ¿Habrá quien se lo ofrezca? Al tiempo.

Las palabras de Sheinbaum

Nos hacen ver que entre las voces relevantes de la 4T con las causas feministas está la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Y es que en la víspera de la conmemoración del Día de las mujeres y de las marchas que por esa razón tendrán lugar en la capital, la funcionaria señaló que hay mucho por hacer para lograr que se erradique la lacerante violencia contra las mujeres, además de que dio cuenta cómo vivieron ella y luego su hija mismas situaciones de acoso. La lucha de las mujeres lleva décadas, señaló la Jefa de Gobierno, quien convocó a protestar de manera pacífica. “Entiendo la rabia y comparto el sentido de urgencia”, dijo, pero también aclaró: “estoy convencida que nuestra fuerza siempre será mayor si se usa la fuerza de la razón, del convencimiento y de la construcción de la paz”.

La alerta de Monreal

Fuerte mensaje el que envió ayer el senador Ricardo Monreal al hacer un llamado a calmar las aguas agitadas en Morena por el tema de las candidaturas. El coordinador de los senadores guindas pidió a sus correligionarios actuar “con altura de miras” y anteponer los intereses generales a cualquier aspiración personal, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de que los conflictos internos deriven en una “implosión” en el instituto político. Si bien señaló que “la llegada de Mario Delgado a la dirigencia generó una expectativa creciente para consolidar la institucionalidad y dar paso a un partido de vida orgánica, lo cierto es que el reto no es menor: los procesos de definición de aspirantes a las 15 gubernaturas, las 500 candidaturas a San Lázaro y los más de mil cargos locales que estarán en juego. También pone el dedo en la llaga, nos comentan, en un punto relevante: la transparencia y la certidumbre. Esto a propósito, se ha entendido, del tema de las encuestas que han estado funcionando como vía de selección de aspirantes. Monreal apela a la responsabilidad de todos los militantes, la duda es si ésta puede superar las ambiciones por los puestos, nos dicen.

Mensajes de la 4T en el día

Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene previsto que en la conferencia mañanera se presenten varios informes por parte de titulares de distintas Secretarías, con la exministra Olga Sánchez Cordero a la cabeza. El propósito es dar a conocer una serie de reportes sobre las acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres en el país en esta administración. La titular de la política interior participará luego mediante un videomensaje en el foro “Los derechos políticos y electorales de las mujeres. Hacia un proceso electoral 2020-2021 con igualdad, paridad e inclusión”, organizado por el INE y cerrará el día con otro mensaje grabado en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Se espera que su voz pueda posicionar los esfuerzos de la 4T en esta materia, nos comentan.

El regreso de Granier

Vaya sorpresa que dio ayer el exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo (2007-2012), quien, nos dicen, resurgió como un villano deseoso de venganza después de estar seis años en prisión, acusado de un desfalco de 196 millones de pesos. El priista, quien recibió sentencia absolutoria en 2019, ahora quiere ser alcalde de Centro, donde está la capital tabasqueña. “No pudieron destruirme”, dijo el político de 72 años, quien, de nuevo, abraza la bandera del PRI, mientras los de Morena siguen sin definir una carta que contrarreste el retorno de uno de los personajes más polémicos del estado.

Seguridad de género

A propósito de mensajes pero, sobre todo, de acciones en el contexto del Día Internacional de la Mujer, nos cuentan que en Naucalpan está destacando el trabajo de la alcaldesa Patricia Durán, quien impulsa un amplio repertorio de programas contra la violencia de género en el municipio. Entre ellos están el programa SOS Mujer Segura, que implica el reparto de 5,600 pulseras de alarma para que quienes han sido violentadas cuenten con apoyo policial si se sienten en riesgo. A esta acción se agrega la creación del Centro de Atención a Víctimas, la puesta en marcha de unidades móviles para brindar atención psicológica y jurídica a mujeres en situación de vulnerabilidad, la entrega de microcréditos para negocios encabezados por mujeres, y la Red de Apoyo a las Mujeres naucalpenses que inició hace un año con 2 mil ciudadanas comprometidas a denunciar casos de abuso en sus colonias. “Queremos que la lucha iniciada hace mucho tiempo, por la igualdad y la equidad, siga vigente y más fuerte que nunca”, dijo sobre el tema Durán Reveles.