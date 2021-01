El respaldo a García Harfuch

Diversas voces cuestionaron la confiabilidad que se le puede otorgar a testigos anónimos y protegidos que declaran, acusan y salpican a funcionarios. La víctima reciente de uno de esos testigos, que incluso forma parte de las filas de la delincuencia, es el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, a quien se le reconoce un relevante desempeño en sus tareas en la capital. Nos hacen ver que seguramente de esas acciones se desprendió el espaldarazo que le dio la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien destacó el trabajo del jefe policiaco en la capital y su actividad previa contra grupos criminales. “Mi confianza en él”, dijo Sheinbaum, quien señaló que le constaba que García Harfuch “ha trabajado para que desaparezcan los grupos criminales en la ciudad”. Aguas con el tema de los testigos protegidos, nos comentan, porque es un perro que en el pasado ya mordió a la justicia mexicana.

• Mikel Arriola como López-Gatell

Nos hacen ver que en el brote de casos de Covid-19 en el futbol todo se está perfilando como para tratar de darle la vuelta pronto. Y es que el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, salió a desestimar la posibilidad de que los jugadores del América, donde ayer se informó que hay 3 positivos, se pudieran haber contagiado en el juego contra Rayados, que tienen 11. Esto, supuestamente por el tema de los tiempos de incubación del virus y hasta de las capacidades reales de las pruebas. También, nos comentan, se está descargando responsabilidad argumentando que lo que ocurre en el futbol es reflejo de lo que pasa en el país. Lo que es un hecho es que las consideraciones del América que pidió “precauciones adicionales” en cuanto a protocolos apenas se atenderán. Ya se verá si le funciona el estilo Gatell de solución de problemas, que atiende lo mediático, pero nomás no cambia la terca realidad, en este caso, la multiplicación de contagios.

• Resistencia en Sonora

Nos comentan que el transcurrir de la pandemia ha dejado al descubierto la efectividad de algunas políticas estatales que consiguieron aminorar el impacto del virus en lo económico. En este renglón, nos dicen, destaca Sonora, pues, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el estado gobernado por Claudia Pavlovich resultó ser el menos afectado en su economía por el Covid. Además, mostró ser la entidad que mayor diversificación logró y la que aplicó las mejores estrategias para mejorar su economía local. Según el Imco, los factores determinantes para alcanzar esas metas fueron dar certidumbre a la inversión, innovar programas en el sector salud, recuperar responsabilidades fiscales y tomar el control de la seguridad, entre otros factores. Así que Claudia Pavlovich suma buenas cuentas en esa materia.

• Más seguridad en Quintana Roo

Así que los números hablan de buenos resultados en materia de seguridad en Quintana Roo, entidad que gobierna Carlos Joaquín González. Resulta que el estado peninsular registró en 2020 una reducción en el número de homicidios dolosos de 15 por ciento en comparación con 2019. Además, los robos a casas particulares disminuyeron 47 por ciento, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En estos resultados, nos señalan, tuvieron mucho que ver los recorridos de vigilancia y la detención oportuna de delincuentes. Otros indicadores que confirman lo anterior son los que arroja el Semáforo Delictivo Nacional, el cual ubica a Quintana Roo en color verde en robo a negocios y a casa habitación y en color amarillo respecto a homicidios dolosos. Así que con la actual gestión visitantes y ciudadanos pueden disfrutar del estado en un clima de seguridad, nos comentan.

• Fiestas abortadas en Cuajimalpa

Mientras se observa que bailes multitudinarios comienzan a aparecer en distintas partes del país, llama la atención el récord de Cuajimalpa, a cargo del alcalde Adrián Rubalcava. Y es que tan sólo en esa demarcación han desactivado 200 fiestas clandestinas desde que la Ciudad de México regresó al semáforo rojo. Y no se meten en problemas los trabajadores encargados de aplicar el operativo, pues sencillamente se invita a los vecinos congregados a abandonar el lugar por seguridad sanitaria. El objetivo es evitar riesgos de contagio con el coronavirus y las autoridades de Cuajimalpa anuncian que los operativos nocturnos no se detendrán mientras el semáforo se encuentre en la máxima alerta.

• Canal ¿con sabor a promoción?

Nos cuentan que el diputado de Morena Azael Santiago Chepi presentó ante los medios de comunicación el canal de You Tube “Conociendo Oaxaca con Chepi” para promover el consumo local en su región y con ello mejorar la economía que se ha visto afectada por la pandemia. Si bien no dijo que él es productor de mezcal, su bebida se llama Beko, que en zapoteco significa “perro”, y que la vende a nivel nacional, no es eso lo que hizo a varios aspirantes oaxaqueños levantar la ceja, sino el sospechosismo de que está buscando repetir en su curul y podría estar aprovechando para hacerse promoción personal. Ya se verá si quienes prendieron las alertas tienen o no razón.