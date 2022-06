Respaldo al sector empresarial

Nos hacen ver que mientras en algunos espacios se mira con recelo al sector privado, ayer, durante un encuentro con los integrantes de la directiva del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Francisco Cervantes, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, les refrendó que son aliados de la entidad que gobierna, y a la cual durante la presente administración ha llegado inversión extranjera por 10 mil 352 millones de dólares. El mandatario estatal les reconoció también a los integrantes de ese organismo que generen empleos y busquen una economía con un sentido más social. A la reunión asistieron José de Jesús Rodríguez, de Canaco-CDMX; Valentín Diez Morodo, del Comce; Vicente Yáñez Solloa, de la ANTAD; Álvaro García Pimentel Caraza, de la AMIB; Daniel Becker Feldman, de la ABM, y Juan Patricio Riveroll Sánchez, de la AMIS.

Con 100 mil votos en contra

Resulta que al cierre del PREP en Aguascalientes lo que los números arrojan es una victoria abrumadora de la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Tere Jiménez, con más de 20 puntos porcentuales de diferencia —53.76 por ciento contra 33.52 por ciento de Nora Ruvalcaba. En votos, Jiménez obtuvo 249 mil 464 y la abanderada de Morena 155 mil 531. Sin embargo, resulta que la aspirante del guinda ya dijo que buscará la anulación de los comicios. Por lo pronto, nos dicen, busca construir una narrativa en el sentido de que en la entidad hubo una “elección de Estado”, “violencia institucionalizada”, una supuesta compra del voto, y hasta que las cámaras del C-5 beneficiaron a la aspirante albiazul. También dijo que realizará una gira por municipios para “agradecer la confianza”, aunque entre sus adversarios comentan que más bien tendría que ser para reclamar por los 100 mil votos que no le dieron y al final le faltaron para remontar. Uf.

Reprobado, alcalde de Xochimilco

Muy raspado, nos señalan, quedó el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, en el Congreso de la Ciudad de México, pues resulta que diputados locales pusieron en evidencia su mala administración. Lo más llamativo del caso es que los más incisivos al señalar las fallas y al rechazar las cifras alegres del funcionario no fueron legisladores de oposición, sino los de los partidos que forman parte de la 4T. Uno de ellos, el pevemista Jesús Sesma, le reclamó por el hecho de que las cifras que el alcalde presentó sobre seguridad no coinciden con la realidad. Y la petista Circe Camacho le echó en cara, entre otras cosas, el mal estado en que se encuentran los canales característicos de la demarcación. Ante la contundencia de los argumentos de sus compañeros de movimiento, pocos diputados de oposición intervinieron. Ya no era necesario.

Cantó muy mal Francisco Xavier

Nos hacen ver que durante los comicios del pasado domingo, a quien de plano no le fue mal, sino lo que le sigue, fue al candidato a gobernador de Hidalgo de MC, Francisco Xavier Berganza. Al excantante le iba muy bien antes de que escuchara el canto de las sirenas naranjas, pues era coordinador de Morena en el Congreso local, con todo lo que ello implica. Pero como el partido guinda no lo hizo candidato a gobernador, decidió jugarle las contras y postularse con la intención de, al menos, hacerle un boquete al morenismo en la entidad. Pero el flamante aspirante del partido que encabeza Dante Delgado al final sólo obtuvo el 3.08 por ciento de la votación, apenas el rebase del umbral mínimo para que MC no pierda el registro. O sea, no le hizo a Morena ni un rasguño. Y en cambio perdió la posición que este partido le había concedido. Como político, Francisco Xavier fue muy mal cantante. Uf.

A pelear el registro

Con todo y alianzas, los resultados electorales preliminares, nos comentan, no son favorables para algunas fuerzas políticas, incluidas varias que tienen registro nacional, pero que ahora están en riesgo de desaparecer en los estados. Entre estos partidos se cuentan el propio PRI, que a nivel nacional encabeza Alejandro Moreno; el PVEM, de Karen Castrejón; el PRD, de Jesús Zambrano, y el PT, de Alberto Anaya, que no alcanzaron el tres por ciento requerido para conservar su registro en varias de las contiendas. Todavía faltan los cómputos distritales y la etapa de impugnaciones, que podrían permitir recuentos, por lo que las expectativas que mantienen estas fuerzas políticas, nos dicen, es que todavía rasguñarán los votos para tratar de salvar el registro. Sin embargo, nos comentan, para los de la alianza opositora el solo hecho de estar en la tablita pone en duda aquello de que en el 2024 “hay tiro”.

Encarrerando más el 24

Con la novedad de que, desde la conferencia matutina, el Presidente fijó reglas que deberán seguir algunos de quienes aspiran a sucederlo en el 2024. Rechazó, para empezar, que el abanderado morenista pueda ser designado con base en una elección interna, y tampoco aceptó la intervención del INE para organizar la encuesta que propuso. A diferencia de sus antecesores, dijo, no habrá guiños para ninguno de los suspirantes y quienes lo estén esperando se quedarán con las ganas. También marcó los tiempos a los que deberán sujetarse las “corcholatas” para hacer campaña: “La única cosa es que no se distraigan en sus funciones; o sea, tienen que trabajar 16 horas en el gobierno y de las ocho que les quedan, de las 24 del día, pues agarrar para hacer sus campañas unas dos o tres, y que duerman cinco horas diarias, pero que las 16 dedicadas al gobierno se mantengan”. ¿Así o más encarrerada la cosa?