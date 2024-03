Respuesta a inconformes

Y fue la candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, quien ayer atajó, de una vez, el tema de las inconformidades que hay entre algunos militantes del partido guinda que consideran que ellos debían haber sido postulados a algún cargo. Fue en su visita a Puebla donde Claudia puntualizó que la decisión sobre las candidaturas se toma con base en las encuestas, como lo ha declarado en otras ocasiones. Y dijo que los resultados de éstas se privilegian por encima de si se trata o no de fundadores del partido o si apenas se incorporaron hace algunos años. Y es que dijo que hay muchos que iniciaron en Morena, pero no ganan encuestas ni elecciones, mientras que otros de reciente llegada a la Cuarta Transformación ganan encuestas y dan resultados en las urnas, y les remarcó que están ahí como parte del proyecto, no para sus propias individualidades. Ahí el dato.

La agenda en Tijuana

Aunque en su próxima visita a Tijuana no tiene aún confirmado retomar el tema de Luis Donaldo Colosio, entre el equipo de Xóchitl Gálvez no descartan que se pudiera abrir un espacio para que en la gira que hará esta semana en ese municipio fronterizo pueda incluso acudir a Lomas Taurinas, el lugar donde el candidato presidencial del PRI fue asesinado en 1994. Lo anterior, de cara al 30 aniversario de este episodio que sacudió al país y que hoy sigue siendo referencia de tiempos convulsos que con el paso de los años derivarían en la alternancia política en el país. Todo dependerá del cúmulo de actividades, porque la abanderada del PAN, PRI y PRD buscará atender uno de los temas críticos para México y para Estados Unidos, particularmente en los puntos fronterizos. Sí, el de la migración, por el que algunos políticos del país vecino quieren tomar al nuestro como piñata.

Las críticas de Cayetana

Durante todo el fin de semana se ha difundido profusamente un fragmento de la participación de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo en la Feria de las Ideas 2024. En el material la legisladora del Partido Popular critica la política de seguridad del Gobierno del Presidente López Obrador. “Abrazos, no balazos, o más bien abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico para la democracia y, sobre todo, para los jóvenes”, señala. A esta participación que tuvo en Puebla, nos comentan, se puede acceder desde su cuenta de X. Y así arranca: “Dicen que a los jóvenes no les interesa la política. Dicen que a los jóvenes no les preocupa la democracia. Dicen que los jóvenes mexicanos no harán nada para acabar con el populismo, la corrupción y el crimen organizado. ¿Es verdad?”. Habrá que ver si viene alguna reacción mañanera. Pendientes.

¿A quién le debe más?

Volvió a generar inconformidad entre quienes apoyan la causa de los 43 el hecho de que el diputado morenista Omar García, quien llegó a la curul que hoy ocupa en la Cámara de Diputados precisamente con la bandera de la defensa de los normalistas y señalándose a sí mismo como sobreviviente de Iguala, no asumiera la misma postura de los padres y alumnos de la normal por el caso de la muerte de un estudiante en hechos ocurridos el jueves pasado. Omar ha optado por exigir que se investiguen los hechos. “¡Yo exijo justicia por los 43 y por el compa Yanqui desde donde me toca! Pero jamás me voy a sacar conclusiones prematuras”, respondió en redes sociales a quienes lo cuestionaron. Para muchos es el ejemplo más claro de la compleja situación en la que se encuentra el caso de los 43 y el diálogo Gobierno-padres. Uf.

Por ahí los tonos

Para no dejar de registrar las subidas de tono en el actual proceso electoral, nos piden no perder de vista unas declaraciones que acaba de hacer el diputado Gerardo Fernández Noroña —quien es coordinador de vínculo con organizaciones sociales en la campaña presidencial morenista— contra el expresidente Vicente Fox. Este último también suma varias, y algunas de ellas han provocado hasta el deslinde del bloque opositor para no resultar raspado por las mismas. El caso es que ahora fue Noroña el que, en un mitin en Guanajuato, sostuvo: “Yo no sabía que aquí inventaron la tarjeta rosa, le daban 80 mil a quienes ellos quieren. Dicen que nosotros hacemos uso clientelar y nosotros le damos a todo mundo. Por ejemplo la pensión de adultos mayores al cabeza hueca de Fox se la damos, aunque es culebra”. ¿Qué tal?

Regresa por Matamoros

Y en el horizonte de las próximas elecciones, quien parece ser que llevaría la delantera para la presidencia municipal de Matamoros, Tamaulipas, representando a PAN-PRI, es Leticia Salazar Vázquez, quien suma ya experiencia previa al frente del municipio hace una década, nos comentan, a través de ofrecer soluciones concretas ante los problemas de inseguridad. En su tiempo, nos dicen, hubo capacidad para implementar acciones que mejoraron la calidad de vida de los habitantes de ese municipio fronterizo, con base en un enfoque en generación de empleo, revitalización de espacios públicos y lucha contra la delincuencia organizada. Es un hecho que la contienda en esa demarcación no será fácil, pues Morena ha tomado fuerza en el estado; sin embargo. Se verá qué tanto juegan a favor de Salazar las variables referidas.