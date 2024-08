Rocha Moya y el fly de sacrificio

Y luego de la exhibida que le puso la FGR a la fiscalía de Sinaloa, al dar cuenta de omisiones y deficiencias en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuen, ha dimitido la titular de esa institución, Sara Bruna Quiñonez. La “renuncia voluntaria” de la funcionaria, se ha informado, estuvo precedida de una petición del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. “Yo hablé con ella, yo le pedí como compañero de equipo, no como gobernador, porque a mí no me corresponde pedir; lo que sí es que sí tengo atribuciones, hay unas causales para eso, pero yo quise verlo con ella de manera más armónica”. La decisión, por lo pronto, volvió las miradas sobre Sara Bruna luego de varios días en los que Rocha Moya fue quien estuvo bajo la lupa tras las revelaciones que hizo el Mayo Zambada sobre su detención. Dicen los que saben de beisbol que fue un fly de sacrificio.

Lenia Batres y la polarización

Ha circulado el dictamen de la reforma judicial elaborado por la 4T, al que se le hicieron alrededor de 100 cambios, y habrá que esperar a conocer qué reacciones genererá. Sin embargo, nos comentan, donde no se espera un cambio es en el tema del repudio que han provocado entre trabajadores del Poder Judicial las posturas de la ministra Lenia Batres. Ayer, en Puebla, ante expresiones de rechazo de quienes forman parte del cuarto circuito contra la también llamada “ministra del pueblo”, ésta no pudo ofrecer una plática a la que había sido convocada a la Universidad Benito Juárez. Ella misma anunció desde un día antes que no iría. Sin embargo, los trabajadores acudieron al lugar a gritar “¡el Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, y ¡somos abogados, no somos acarreados! Del otro lado, los organizadores del foro y morenistas respondían “¡es un honor estar con Obrador!”, se informó. El caso es que al final, ante los conatos de bronca que se empezaban a presentar, el acto se suspendió. Uf.

Empieza la batalla por el PAN

Y finalmente en el PAN, donde al final se decantaron por no abrir a los ciudadanos el relevo de su dirigencia, el próximo lunes se lanzará la convocatoria para la contienda interna en la que hasta ahora se tiene previsto que participen Jorge Romero, Damián Zepeda y Adriana Dávila. Todos ellos, nos comentan, más los que decidan sumarse, tendrán que cumplir con el requisito de reunir 114 firmas de consejeros nacionales o 30 mil 298 de militantes. Se tiene considerado que “al menos una mujer” pueda participar en la contienda pues se eximirá de cumplir totalmente el punto anterior a la que más firmas logre. El proceso tomará tres largos meses, pues se dará a los interesados hasta el 14 de septiembre para recabar las firmas, luego vendrán cinco días para validarlas. La campaña durará 45 días y por último se realiza la elección el 10 de noviembre, de la que se tendrán resultados de uno a tres días después. Entre los retos del albiazul, además del de la unidad, está la de mantener a raya a los dichosos “padroneros”, capaces de hacer y deshacer en el tema de las firmas. Pendientes.

¿Operativos quirúrgicos por el fuero?

Y en estos días en los que se están conociendo casos de futuros legisladores que tienen pendientes con la justicia, a los que se suman otros que los traen arrastrando de tiempo atrás, nos hacen ver que habrá que estar pendientes de si tendrán que ir diseñando operativos qurúrgicos para poder llegar al Congreso a asumir sus futuros cargos y su respectivo fuero. Nos comentan, por ejemplo, el caso de Javier Corral a quien en Chihuahua consideran prófugo de la justicia, luego de que la fiscalía anticorrupción de la entidad no pudiera cumplimentar una orden de aprehensión en días pasados. Se ha conocido que en ese caso un juez giró esa orden por el presunto delito de peculado. El expanista habría obtenido por lo pronto una suspensión provisional y será el próximo 27 de agosto cuando se realice la audiencia incidental que determina si esa suspensión se vuelve o no definitiva. Hay otros casos como el de Ricardo Anaya, donde ya se verá si se requiere o no también eso del operativo quirúrgico. Pendientes.

Batalla vigente contra Alito

Los que siguen al pie del cañón en su intención de impedir la reelección del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, son los exdirigentes de este partido, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín y Enrique Ochoa, quienes, se ha informado, acudieron nuevamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el recurso que interpusieron, se ha informado, exigen que se revoque el acuerdo que declara electo a Alito para conducir al tricolor hasta 2028. Lo anterior con el argumento de que el proceso que le permitía reelegirse se basó en una reforma estatutaria que ni siquiera ha sido validada por el Instituto Nacional Electoral. Nos recuerdan que un litigio anterior que se procesó en el TEPJF contra la perpetuación de Moreno fue reconducido hacia su empantanamiento. Mientras, el que está en el INE sigue también pendiente de resolución, aunque esto podría terminar la siguiente semana, cuando vence el plazo para resolverse.

Primeras lecturas del dictamen

Con la novedad de que las primeras posturas de partidos de oposición al dictamen de la reforma al Poder Judicial no dan cuenta de que se pudiera aceptar, a pesar de que, la 4T informó que le realizó alrededor de cien modificaciones a la iniciativa originalmente presentada. La tómbola, que sí está considerada para cuando haya exceso de postulantes, el hecho de que electores tengan que poner nombres o números de los postulados, o el que se señale qué autoridad está proponiendo al candidato, son temas que han hecho levantar la ceja. Ha sido el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, quien ayer publicó en las benditas redes que “no se trata se de una propuesta para mejorar la justicia. La libertad y el patrimonio de las personas se pondrá en riesgo. El régimen quiere destruir la democracia. El narco y la oligarquía tendrán jueces a modo”. Uf.