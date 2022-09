Romper con el PRI

El que ayer mandó un contundente mensaje a su dirigente, Marko Cortés, fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien se pronunció porque no siga la alianza del PAN con el PRI, o al menos, se entendió así, no con el de Alejandro Moreno. “La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían. Faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias es mi deber político y mi deber moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos”. Y no sólo eso, también expresó: “no podemos permitir que nos secuestre la incongruencia, el arribismo y lo impresentable de la política”. Para el mandatario estatal, considerado un activo del albiazul rumbo al 2024, lo mejor es que “si tuviéramos que ir solos, que así sea”. ¿A quién le hará caso Marko, a Kuri o a Alito? Ya se verá.

Favorita entre notarios

Es por fortuna un hecho el avance que en todos los ámbitos están teniendo las mujeres. De ahí la relevancia, nos comentan, que también en el ámbito del notariado se presenten estampas de esa realidad. Y es que quien en estos días busca sumar el apoyo de hombres y mujeres del gremio para encabezar el Colegio Nacional del Notariado Mexicano es Guadalupe Díaz Carranza. Originaria de Oaxaca, Lupita, como, nos comentan, todo el gremio conoce a Díaz Carranza, realiza en estos días encuentros con quienes busca la favorezcan con su respaldo. A sus propuestas, nos aseguran, vale la pena echarle un vistazo: fortalecer la academia, capacitar al gremio y pugnar porque las notarías se ganen por conocimiento y profesionalismo y se dejen de ver como “botín político”. Ahí el dato.

New’s Divine, ¿justicia pendiente?

Nos hacen ver que la liberación de Alfredo Maya Ortiz, quien era dueño de la discoteca New’s Divine, no debe haber caído bien entre los deudos de las víctimas del malogrado operativo de junio del 2008. Y es que Maya era la única persona que se encontraba en prisión por esa lamentable tragedia. Por la mente de los deudos seguramente estarán pasando los nombres de otros personajes que de alguna manera tuvieron un grado de responsabilidad en la muerte de 12 personas, pero que han sido exonerados por razones políticas. Es cosa de recordar que aún está vigente una denuncia presentada por las víctimas en contra del alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Toca al aparato de justicia definir quién es culpable o no, pero ante la falta de castigo, como que queda una sensación de desaliento, nos comentan.

La visita tricolor

Muy gustosos, nos aseguran, se veían los legisladores priistas que fueron recibidos por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Los propios legisladores tricolores aseguran que le expusieron al general su “preocupación” por la seguridad del país. El dirigente tricolor, Alejandro Moreno, ha insistido en que no busca romper la coalición Va por México, lo cierto es que, nos dicen, no ha dejado de llamar la atención su repentino interés en ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por la vía de una reforma constitucional que ya fue presentada en la Cámara de Diputados y motivó la furia de sus aliados del PAN y PRD. Por lo pronto, el propio dirigente tricolor dio vuelo en las benditas redes a una serie de fotos al lado del reconocido funcionario federal. “Expusimos la necesidad urgente de atender el tema, y la importancia de no dejar que el crimen organizado siga avanzando”, señaló Alito.

Intensa gira presidencial

El Presidente, nos comentan realizará una gira relámpago este fin de semana por cuatro estados. Será relámpago por el poco tiempo que pasará en cada entidad. De acuerdo con la logística de la Presidencia, será necesario que cuatro equipos de reporteros se preparen para darle seguimiento. De nueva cuenta, el Presidente no usará transportes públicos, sino aviones militares, para poder cubrir la ruta. Amanece este viernes en Zacatecas, donde tendrá la reunión del gabinete de seguridad y la conferencia mañanera. También tiene un evento en Mezquital, Durango, y luego en Huajicori, Nayarit. El sábado estará en el Nayar, Nayarit; en Mexquitic, Jalisco, y cierra en Colotlán, Jalisco. El domingo descansará y el lunes volverá a ofrecer su conferencia en Palacio Nacional. El mandatario no para y mantiene una agenda intensa.

Un acalorado debate

Nos cuentan que después de más de 12 horas de discusión en el Senado sobre el tema de la Guardia Nacional, antes de que se aprobara en lo general, la senadora del PAN, Lilly Téllez, prendió el debate, al acusar a los integrantes de la bancada de Morena de tener un acuerdo con el crimen organizado. “Quién les manda a ustedes haberle vendido el alma al diablo y al país se lo lleva el carajo”. El señalamiento provocó no sólo gritos de parte de los senadores del guinda, sino la amenaza del senador Héctor Vasconcelos de presentar una denuncia penal por difamación. La panista Kenia López le respondió que se aguantaran, así como el pueblo de México se aguanta el mal gobierno de Morena. Así la intensidad del debate, en el que se abría camino el dictamen para aprobar que operativa y administrativamente la Guardia Nacional se adscribiera a la Defensa.