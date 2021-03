San Luis, otro estado letal para las mujeres

Vaya realidad la que viven las mujeres de San Luis Potosí, donde, nos cuentan, la incidencia de asesinatos violentos por razones de género tiene al estado gobernado por el priista Juan Manuel Carreras en focos rojos, con su capital encumbrada, en enero pasado, con la sexta mayor tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, después de que apenas en diciembre se encontraba en la posición 13. ¡Siete escalones en sólo un mes! Pero no sólo eso, nos dicen que el resto del territorio estatal está colmado de cruces moradas, con preocupantes situaciones tanto en la zona metropolitana de su ciudad principal como en regiones más periféricas, como la de Matehuala o la Huasteca, donde la violencia de género se vive en dimensiones más arraigadas, como lo documenta el Mapa de Feminicidios y Muertes Violentas, una iniciativa ciudadana en esa entidad que, por cierto, está haciéndole el trabajo a la Fiscalía General local, que, acusan activistas, no hace más que ocultar la cruda verdad, al llevar ya 18 meses sin actualizar sus bases de datos sobre este crimen.

A un año, datos duros muy duros

Así que ayer se cumplió un año de que la OMS declarara oficialmente al Covid-19 como pandemia. En nuestro país esa pandemia todos los días sigue sacando lo mejor y lo peor de cada uno. La muerte campea: ayer superamos la cifra de 193 mil defunciones, el virus sigue alcanzando todos los rincones: ayer nos pusimos en dos millones 151 mil 28 de casos positivos totales. El país sigue ubicado como el tercero que más ha aportado a la cuota de fallecidos en el mundo, sólo debajo de Brasil y de Estados Unidos. Y además se encuentra cuesta arriba en su proceso de vacunación a causa de la falta de biológicos por acaparamiento de potencias y también por problemas de logística doméstica que hacen que los que sí tenemos, salvo contados días, se apliquen a un ritmo lento. Uf.

Vacunación, un desastre, afirma Murat

Así que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, decidió romper el buen plan con que siempre se maneja con la Federación y pasó al reclamo. Ayer acusó que la jornada de vacunación en su entidad fue un desastre y señaló de ello al Gobierno federal. Lamentó que la capital oaxaqueña amaneciera “totalmente bloqueada” y sobre todo el incidente violento protagonizado por un alcalde y personal de la Secretaría de Bienestar federal, a cargo de Javier May. Resulta que un sujeto, presuntamente guardia de la delegada Nancy Ortiz Cabrera, amagó con una pistola a un grupo de personas, entre las que se encontraba el edil de Santa Lucía del Camino, municipio de la zona metropolitana de la capital de Oaxaca. Y es que los vecinos reclamaban que desde el miércoles les cortaron el flujo de vacunas. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, aseguró que hay suficientes dosis y señaló la falta de coordinación, pero de las autoridades locales.

Policías también son feministas

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó una ceremonia en la que se reconoció el trabajo de las mujeres policías que resguardaron y acompañaron la manifestación del Día Internacional de la Mujer. Policías realizaron un pasillo y con sus escudos, aunado a los aplausos de los asistentes, rindieron un homenaje para agradecer la entrega de las uniformadas en la jornada del lunes pasado. García Harfuch les expresó agradecimiento y admiración a sus compañeras. “Queremos que se sientan valoradas, protegidas y cuidadas, no porque lo necesiten, ustedes nos demuestran con su ejemplo ser más guerreras que nadie”, dijo el secretario. La inspectora general, Karen Pérez, agradeció a sus compañeras por ponerse la camiseta y demostrar valentía, disciplina y entrega y recalcó que las mujeres policía también son feministas y exigen igualdad, libertad, derechos y la no violencia, desde su trinchera.

La prioridad de Pavlovich

Nos hacen ver que en la reunión que sostuvo la Conferencia Nacional de Gobernadores, que lidera la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, con los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Salud, Jorge Alcocer, la mandataria estatal demandó agilizar el proceso de vacunación contra el Covid-19 y que maestras y maestros sean inmunizados para que el reinicio de clases presenciales sea seguro tanto para estudiantes como para los propios docentes. “No puedes estar en semáforo verde y pensar en volver a clases en algún momento si no tienes vacunados a los maestros”, manifestó la sonorense. La secretaria Sánchez Cordero apoyó la propuesta de la gobernadora, cuya entidad podría ir pasando al semáforo verde y teniendo más pronto que tarde a sus profes vacunados, nos comentan.

En la mesa del Bronco

El que quiso tener una deferencia con los candidatos a sucederlo en el gobierno de Nuevo León fue Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien se sentó ayer a la mesa con seis de los siete que están en contienda, pues la morenista Clara Luz Flores optó por no acudir. Nos cuentan que, durante varias horas, el mandatario estatal les estuvo dando información sobre la situación actual de la entidad y del gobierno que alguno de ellos podría recibir de sus manos en unos meses. Estuvieron presentes Adrián de la Garza, del PRI; Samuel García, de MC; Carolina Garza, del PES; Fernando Larrazabal, del PAN; Daney Siller, de RSP; Emilio Jacques, de FXM; y Felipe de Jesús Cantú, en representación de Clara Luz. Nos hacen ver que al Bronco no le afectó la ausencia de la morenista, pues aclaró que la reunión no se trató de simulación y que respetaba las formas que cada quien tiene de buscar simpatías. Ahí el dato para el pulso de la elección estatal.