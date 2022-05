Sandra Cuevas en capilla… otra vez

Quien nuevamente se metió en “camisa de once varas”, como decían las abuelas, es la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a quien el Tribunal de Justicia Administrativa de la capital tiene en la mira. Este órgano perfila destituir e inhabilitar a la muy controvertida funcionaria, ahora por presuntas irregularidades al ordenar el cierre del deportivo Guelatao. Y, por si fuera poco, la funcionaria también debe pagar una multa impuesta por el mismo Tribunal por no acatar un fallo —heredado de otras administraciones— que le ordena demoler tres pisos de un edificio ubicado en la colonia Juárez. Hasta ayer, el equipo de la alcaldesa aseguraba que no habían recibido notificación sobre alguna resolución en su contra. Tampoco al Congreso ha llegado algún oficio de esta naturaleza. No es cosa juzgada, pues. Pero… “si el río suena, es porque agua lleva”. Eso también lo decían las abuelas.

Muchas dudas deja Barbosa

Así que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se tardó sólo tres días en condenar el asesinato de la joven Sandra Elizabeth, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado viernes. Eso sí, el mandatario aprovechó su conferencia de prensa para anunciar con bombo y platillo que ya hay ocho detenidos por este secuestro y homicidio. Pero lo que no explicó Barbosa fue en qué momento fue detenido el octavo pasajero, pues según la Fiscalía de Justicia estatal, había siete asegurados por este crimen. El gobernador morenista tampoco explicó qué pasó con los otros siete, pues ni a los familiares de la víctima ni a los medios se les ha informado de que hayan sido vinculados a proceso penal. Nadie sabe si aún siguen presos ni cuál fue —si es que en realidad son culpables— su grado de responsabilidad en la agresión. Ah, por cierto, del caso del homicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, ni una sola palabra. Uf.

Los choques de Geraldine

Sendos problemas está teniendo que enfrentar la alcaldesa morenista de Nayarit, Geraldine Ponce. Uno es urgente y otro es importante. El urgente es el de su salud, pues resulta que apareció con un collarín luego de sufrir un percance aéreo el sábado pasado con su equipo de trabajo a bordo de una avioneta. Estuvo tan aparatoso el accidente que la funcionaria declaró que fue “uno de los peores momentos de mi vida, si no es que el peor hasta ahora”. Sin embargo, nos comentan, también está teniendo que resolver otro lío importante, pues resulta que la aeronave siniestrada la estaba ocupando porque un empresario se la prestó. “Me la prestaron, solamente pagué el costo del combustible y los gastos del aeropuerto. Me la prestó un amigo. Fue un préstamo informal. Es un amigo, así que no tengo ningún tipo de relación de negocios, ni nada”, declaró. Y si bien consideró que no hay conflicto de interés, a la vista de muchos parece que olvida aquella máxima de separar el poder económico del poder político. ¿O será que doña Geraldine tiene otra forma de ver las cosas?

Anaya, ya pensando en el 24

El que ya tiene en la mira el 2024 y ya está incluso pensando en qué “vehículo” debe de moverse hacia allá es Ricardo Anaya, quien ayer dijo que ese vehículo no es otro que la oposición unida. “Ya tenemos el camino trazado, el vehículo se llama unidad, el piloto o la pilota ya nos pondremos de acuerdo, pero en el entendido de que primero va México y mucho después cualquier proyecto personal”, señaló en un video que difundió ayer en el que además planteó rebasar a Morena “por la derecha”, poniendo orden y cumpliendo con la ley y otorgando facilidades a la inversión, y “por la izquierda”, no quitando los programas sociales que benefician al 60 por ciento de los mexicanos, sino alejándolos de los intereses y manejos electorales. Será que por lo pronto a los primeros que rebasará será a varios de la oposición que se ven presidenciables, pero andan temerosos de destaparse.

Las molestias por el retén

Al que no le gustó nada que se exhibiera el caso del retén por el que tuvieron que pasar reporteros en Badiraguato, durante la gira presidencial del viernes pasado en Sinaloa, fue al gobernador de esa entidad, Rubén Rocha Moya, quien lanzó algunos reproches a los medios de comunicación. Lo hizo, nos hacen ver, de una forma ya conocida, es decir, recurriendo a aquello de señalar que en el pasado también ocurrían y no eran señalados de la misma forma por los medios. “En el pasado ya había sucedido. Yo no sé por qué los medios no han tenido tanta viveza para dar a conocer esto. Porque a lo mejor si se hubiera dado a conocer antes, se podrían haber implementado medidas para que hoy se tuvieran mejores resultados”. El funcionario también quiso señalar una supuesta pretensión de estigmatizar a la gente del estado, ello a pesar de que, nos comentan, el cuestionamiento ha sido dirigido hacia las fallas de la autoridad en su responsabilidad de dar seguridad a la población.

“Los presidentes son mis amigos”

Y hablando de los festejos de Sergio, Checo, Pérez por su triunfo en el Gran Premio de Mónaco, el que tuvo que salir a responder a quienes inundaron de críticas al piloto mexicano por celebrar con el expresidente Felipe Calderón, fue el padre de aquél, el hoy diputado de Morena, Antonio Pérez Garibay, quien a través de un video señaló: “Somos amigos de todos los presidentes de México que viven, los Pérez no los vamos a negar nunca, son nuestro amigos, lo he dicho, lo sigo repitiendo, el Presidente de la República está enterado, desde antes, cuando empezamos la campaña. Mis amistades, mis relaciones, no las voy a dejar, nosotros somos amigos, somos leales y lo único que buscamos es el bienestar de México, no estamos buscando negocios, yo no he hecho negocios con ningún presidente de México, son mis amigos, no se confundan”.