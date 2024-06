Sedena desmiente mensajes apócrifos

Y fue la Secretaría de la Defensa Nacional la que ayer aclaró que es apócrifa la cuenta de la red social X con la que se pretendió suplantar al general Luis Cresencio Sandoval, titular de esa dependencia, y en la que ayer se colgó un mensaje que durante varias horas estuvo generando controversia. “Lo anterior —indicó la Defensa al hacer la precisión— debido a las publicaciones realizadas a las 8:34 horas del 31 de mayo de 2024… en las que se difunden mensajes pretendiendo hacerse pasar por el Secretario de la Defensa Nacional, buscando generar confusión y controversia en la opinión pública con comentarios que no reflejan la postura institucional”. El mensaje desde un principio, nos hacen ver, no tenía visos de ser fidedigno. Pero en estos días andan desatadas algunas personas tratando de generar torbellinos y aún más a escasas horas de que se lleve a cabo la votación del domingo. Por lo pronto, hubo una respuesta adecuada de la Sedena. Pendientes.

La lista de pendientes y lo que falta



Con la novedad de que la agrupación Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral dio cuenta ayer de un escenario electoral bastante desafiante: 33 candidatos asesinados, ni un solo tribunal electoral completo, más de 300 funcionarios de niveles importantes y otros cuatro centenares de trabajadores que renunciaron al INE, al menos cuatro organismos electorales estatales con fuertes problemas presupuestales a causa de recortes realizados por congresos estatales —que pone en entredicho sus capacidades, renuncias de candidatos a sus postulaciones por presiones o problemas de seguridad… El grupo, conformado por organizaciones civiles y académicos, difundió su cuarto informe ante consejos electorales. El informe, nos hacen ver, habrá de completarse con dos etapas que aún faltan: el día de la elección en sí y la de impugnaciones. Uf.

No quieren de vecina a la Comar



Nos cuentan que toda la semana estuvieron cerradas las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mejor conocida como Comar, en la Ciudad de México. Esto luego del intento fallido de mudarse a la colonia Anzures, debido a las protestas de los vecinos. Fue la Secretaría de Gobernación la encargada de avisar que el cambio, que se realizaría ya no sucederá tras una protesta que desquició por unas horas el Circuito Interior. Sin embargo, el cierre de las oficinas que actualmente se encuentran en la colonia Juárez, donde también hay reclamos de colonos, provocó que muchos trámites se retrasaran, lo que dejó a cientos de personas a la espera, una semana más, de ser atendidos. Se ha dicho que el lunes la oficina podría regresar a sus actividades normales, aunque no está del todo claro que así sucederá. El cierre fue tan sonado, que organismos internacionales como la ONU criticaron la decisión, y a los trabajadores de esa dependencia no les quedó de otra que desempacar las maletas. Uf.

Rumbo al domingo



Previo a los comicios históricos del domingo, la violencia no para en diversas partes del país: fue asesinado en Izúcar de Matamoros, Puebla, un candidato suplente; hubo quema de boletas electorales en dos municipios de Chiapas, y hay múltiples acusaciones de partidos por la presunta compra y coacción del voto. Frente a ese escenario, la embajada de Estados Unidos en México lanzó una alerta a sus ciudadanos residentes y visitantes, porque el domingo se podrían esperan hechos de violencia en ciertos lugares durante y después de las elecciones. Incluso les pidió no involucrarse en manifestaciones o protestas políticas, porque serán detenidos o deportados. Mientras, los observadores internacionales levantan incidencias y hacen llamados a que la ciudadanía se pueda apropiar del día con el ejercicio de su voto.

Huesos y diferendos



Una nueva controversia se generó luego de que la jefa de las madres buscadoras de Sonora, Ceci Flores, informara de un nuevo hallazgo de huesos en un paraje del Cerro de las Cruces, en Iztapalapa. Y es que luego de que ésta informó del asunto en sus redes sociales, la Fiscalía capitalina acudió al lugar y ayer determinó que se trata de restos humanos. Sin embargo, el fiscal Ulises Lara acusó que en el caso se violaron los protocolos sobre la preservación del lugar, porque el hallazgo no fue notificado a las autoridades de inmediato. “Los indicios fueron manipulados, alterados y después abandonados sin que se preservara el lugar hasta la llegada de la Policía o del personal de esta Fiscalía”, refirió el funcionario. Pero Flores también reviró que las buscadoras terminaron haciendo el trabajo que les toca. Hay pues ahí un diferendo.

Esperan las lluvias, pero…



A pesar de que la temporada de lluvias en el Pacífico y el Atlántico ya inició, éstas nomás no se han hecho notar en la mayor parte del territorio y el calor sigue pegando de manera extrema en al menos 13 estados. En algunas entidades, nos comentan, se mantienen temperaturas máximas de hasta 45 grados, mientras que las presas se siguen secando y no se ve un plan de emergencia por parte de las autoridades para enfrentar el problema de la escasez del líquido que se sigue agravando. Estas últimas, sin embargo, en algunos sitios tendrán que irse alistando para hacer frente a otros retos cuando las lluvias por fin lleguen. Porque ya se ha alertado sobre fenómenos climáticos como huracanes que pueden ser tan violentos como lo fue Otis.