¿Será un buitre la avanzada de los “duros”?

Y fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien ayer reaccionó con contundencia, nos comentan, a los señalamientos que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo contra el aspirante a coordinador de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Y es que Encinas durante la presentación de su informe sobre el caso Ayotzinapa acusó al extitular de la SSC capitalina de haber figurado en encuentros en los que se habría articulado la llamada verdad histórica. Cuando a Delgado le preguntaron sobre el tema respondió: “Es temporada de buitres” y pidió que nadie se extrañe que empiecen los ataques y las campañas negras. El caso es que no ha dejado de llamar la atención el raspón a Harfuch en la víspera de que se anuncie quiénes siguen en la contienda en la CDMX y el que dentro de Morena se vean como aves rapaces. Uf.

Eruviel verde, pero ya sin blanco y rojo

El que aprovechó que Alito Moreno anda en un encuentro de jóvenes en España, para comerle el mandado, fue el Partido Verde Ecologista de México. Porque resulta que no sólo el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, priista de toda la vida, decidió quitarse la camiseta tricolor y ponerse la del tucán con la idea de buscar la postulación al gobierno de su entidad. ¿Quién más está en la idea de dar el brinco? Ah, pues el senador y exgobernador mexiquense, Eruviel Ávila, quien dio cuenta de que existen muchas posibilidades de que así sea. “Lo más probable es que me sume a algún partido político, quiero aportar mi granito de arena a México en los próximos años, tengo edad, ganas, entusiasmo, así que el Partido Verde es una opción y le agradezco la confianza que me ha brindado hasta ahorita, aunque todavía no he tomado una decisión”. Y a ver quién más sigue.

Arranque flojo

Llamó la atención entre los observadores que han seguido de cerca estos eventos, que no llegara mucha gente a la asamblea informativa con la que Clara Brugada inició el recorrido para tratar de convertirse en la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Y es que contrario a las expectativas que se tenían, ayer en la explanada del Monumento a la Revolución, apenas un costado se ocupó y no completamente. Imágenes difundidas en espacios noticiosos dieron cuenta de los espacios vacíos que había entre quienes se dieron cita a escuchar a la alcaldesa de Iztapalapa con licencia. Nos hacen ver que la aspirante tendrá que darle un jalón de orejas a sus operadores, si la idea es mostrar que tiene un arrastre importante y con ello convencer a más personas de que si la encuesta de Morena llega a su casa podrían elegirla a ella. Ayer, por lo pronto, los huecos no ayudaron, nos cuentan.

Mochilas en lugar de seguridad

El hallazgo de seis jóvenes sin vida, de los siete que fueron secuestrados el pasado domingo en Zacatecas, provocó una ola de indignación tanto de ciudadanos como de políticos. Ayer, las redes sociales se llenaron de mensajes de cibernautas que exigieron poner fin a la violencia en la entidad gobernada por el morenista David Monreal. La enorme tragedia que viven las siete familias de los adolescentes —sólo uno fue encontrado con vida— no es más que un reflejo de la grave crisis en materia de seguridad que vive Zacatecas. Con mucha rabia y dolor se expresaron ayer decenas de ciudadanos. El único que no tuvo nada que decir fue el mandatario estatal, quien cumplió así cuatro días de silencio. En su más reciente tuit, del pasado martes, Monreal presumió muy sonriente la entrega de mochilas y loncheras a estudiantes de educación básica.

Marcelistas trabajando

Resulta que diputados marcelistas han empezado a mostrar los dientes ante las bancadas de la 4T. Ayer, el legislador Daniel Gutiérrez dio a conocer que los 40 diputados de Morena, PT y PVEM que se mantienen leales al excanciller Marcelo Ebrard, quien no fue favorecido para ser el candidato presidencial e impugnó el resultado, ya alistan un paquete de reservas para reasignar más de 20 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación próximo a discutirse en San Lázaro. El morenista negó que con esto estén buscando boicotear al partido o negociar algo, aunque no está claro cómo ven ese accionar en la cúpula guinda en donde lo que menos quieren son sobresaltos en materia presupuestal, sobre todo, porque están más que metidos en los procesos internos para elegir coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación estatales.

Definiciones morenistas

Y hablando de procesos internos en Morena, fue John Ackerman, dirigente de la Convención Morenista, quien envió un mensaje a Marcelo Ebrard, en el que le dijo que es momento de aceptar la derrota de las encuestas. “La narrativa del fraude que has construido para justificar una salida de Morena a mí no me convence; el proceso no fue igual a otros que sí fueron fraudulentos, y que fueron meros dedazos, todo lo que se dio en 2021, o acarreos en 2022, esos sí fueron fraudes”, dijo el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien ha sido fuerte crítico de la dirigencia encabezada por Mario Delgado, pero que esta vez pidió a los votantes no dejarse engañar por el excanciller. “En 2021 y 2022 no dijo nada sobre los fraudes internos en Morena y ahora que Claudia Sheinbaum gana un proceso mucho más limpio, grita fraude”. Ahí el dato.