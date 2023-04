¿Será el mismo Solalinde?

Ya se supo, nos comentan, por qué a diferencia de las respuestas frontales con las que reaccionaba ante sucesos que afectaban a migrantes en tiempos pasados, el padre Alejandro Solalinde ahora más bien anda, como dirían las abuelas, como sedita. Y es que el Presidente informó ayer en la conferencia mañanera que antes de la tragedia en Ciudad Juárez se había reunido con el sacerdote para crear un consejo con el cual buscar que no se violen los derechos humanos de los indocumentados que cruzan por el país. Quizá por eso lo que publicó Solalinde en las benditas redes tras el incendio en un centro de retención fue una crítica al Instituto Nacional de Migración ¡pero aludiendo a tiempos pasados! “La tragedia… marca el fin del INM como instrumento de seguridad. Engendrado por Salinas de Gortari, Fox lo hizo de seguridad y con Calderón, García Luna y Policía Federal vinieron secuestros de migrantes”. Uf.

Indignación y castigo

Gran indignación fue lo que generó un video en el que aparecen policías del municipio de Guadalajara que se ensañan lastimando a un indigente. Son dos los elementos, un hombre y una mujer, que a sangre fría dan patadas, pisotean e inclusive aplican descargas eléctricas al hombre indefenso. La difusión de las imágenes tuvo efectos, pues el alcalde Pablo Lemus no tuvo de otra y dio cuenta de que con los elementos agresores habrá cero tolerancia. “Los policías ya están identificados y he instruido al Comisario General, Juan Pablo Hernández, que sean presentados para determinar la sanción que corresponda… la cual podría ir de suspensión a cese”, indicó. En la acción de justicia contra el abuso esta vez se sumaron la denuncia ciudadana y el cuidado que el edil debe tener para que sus aspiraciones a buscar la gubernatura de Jalisco no se vean entorpecidas, nos comentan.

Cruje MC en Colima

Es en Movimiento Ciudadano en Colima donde el rumbo para ese partido no parece ser el de crecimiento que la dirigencia nacional presume tener en espacios de carácter nacional. Incluso, nos comentan, en esa entidad, MC más bien cruje. Y es que resulta que ayer se dio a conocer la salida de la diputada local Glenda Ochoa. Y es que la dirigencia estatal le subió varias rayas a sus críticas al gobierno estatal al advertir que “hoy Colima no está caminando en la dirección correcta por el mal gobierno de Morena que ha llevado al estado a ser epicentro nacional de la violencia. En campaña prometieron ser un cambio y resultaron iguales de incapaces que los gobiernos anteriores”. Tras lo anterior, señaló que una consecuencia de ese posicionamiento era la salida de la legisladora. Esta última, por su parte, anunció que renuncia porque MC “se ha alejado de lo que en su origen y con el liderazgo de Locho Morán, se le propuso a los colimenses”. Uf.

Inai acorralado

Es sabido que el Senado de la República tuvo tooodo un año para nombrar a los dos comisionados que le hacían falta al Inai y que, tras tanto tiempo sin acuerdos, un intento de remiendo de esa omisión terminó en un veto presidencial. Ayer, como se tenía previsto, la cantidad de asientos vacíos en ese órgano autónomo subió a tres y con ello se presentó el escenario menos deseable y por el momento difícil de cambiar. Y es que el pleno celebró su última sesión de forma extraordinaria para despedir al funcionario, tras lo cual se declaró en inoperancia por la falta de quorum para sesionar en los próximos días. El mensaje de quienes integran el pleno, por lo pronto, se concentró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que recaen las esperanzas para obtener una protección para que el pleno pueda retomar sus funciones y no quede en los hechos conculcado el derecho de acceder a la información pública.

AMLO, EU y la migración

Y fue el Presidente quien ayer volvió a mirar hacia el norte, al hablar en un evento en Ciudad Juárez de la tragedia ocurrida en un centro de retención de migrantes. Y es que señaló que no ha tenido respuesta de Washington a la infinidad de propuestas para que se atienda el fenómeno migratorio en sus causas. “Nos duele mucho”, señaló el mandatario, al acotar que su administración ha estado trabajando para evitar esas desgracias. Defendió la estrategia de llevar programas sociales de la 4T a países de Centroamérica, pero también apuntó: “No hemos tenido respuesta ni del presidente Trump, ni ahora del presidente Biden, se han hecho proyectos, hemos enviado infinidad de propuestas, pero no se ha hecho nada”. Ahí el dato.

Caen dos más por caso Segalmex

Pues con la novedad de que cayeron dos personas más por los desfalcos cometidos contra Segalmex, y en particular por la presunta compra simulada de azúcar. Se trata de Javier “N”. Y José Elías “N”, apoderado legal de Servicios Integrales Carregín, y jefe de almacén de Diconsa en San Luis de La Paz, Guanajuato, respectivamente. Reportes periodísticos acaban de dar cuenta de que al primero ya se le vinculó a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, y al segundo por delincuencia organizada. ¿Y cómo van los procesos en el caso hasta ahora? Bueno, pues hay 22 órdenes de aprehensión, de las cuales se han cumplimentado 11. De éstas, a 10 de los detenidos ya se les vinculó a proceso y a uno más se le dictó libertad por falta de elementos. El caso, nos hacen ver, sigue dando.