Sheinbaum y los banqueros

Quien reconoció el aporte del sector bancario para enfrentar la pandemia fue la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina acompañó al Presidente a la ceremonia de clausura de la 84 Convención de ese gremio y destacó que aun con el impacto de la crisis, la ciudad habrá invertido en tres años, incluido 2021, 70 mil millones de pesos en obra pública e infraestructura social. Sin embargo, afirmó: “sabemos que no es suficiente con la inversión pública y es indispensable y necesaria la inversión privada”. Entre una serie de resultados y acciones en favor de la inversión, Sheinbaum Pardo informó que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez ya se encuentra al 65% de los vuelos que tenía en enero de 2020. “Sin ustedes no habríamos podido llevar a cabo lo que hasta ahora ha sido esta labor titánica de enfrentar la pandemia en la ciudad”, dijo y los aplausos, nos comentan, no se hicieron esperar.

Frontaliza Fernández de Cevallos

Así que Diego Fernández de Cevallos no se quedó con el duro laminazo que recibió en una mañanera con la difusión que hizo López Obrador del debate aquel del año 2000 que cambió varios destinos políticos. El excandidato presidencial albiazul dio una entrevista al periodista Carlos Loret de Mola, de la que hay quien ya recabó la docena de epítetos que le endilgó, todos cargados de frontalidad, además de acusarlo de que “todos los días vive de la estafa y la mentira”. Fernández de Cevallos recién incorporado a los espacios de las “benditas redes” recalcó ayer que “mis afirmaciones de ayer con Loret de Mola no son porque odie a López Obrador, simplemente lo desprecio por el inmenso daño que le hace a México. ¿Se abre un nuevo frente para Palacio? Al tiempo.

Y las benditas… contra Cárdenas

Y hablando de ese nebuloso y polarizado espacio que son las redes sociales, resulta que a muchas voces afines a la 4T no les hizo nada de gracia que Gabriel Quadri, abierto opositor de la causa obradorista, presumiera la reunión que tuvo con Cuauhtémoc Cárdenas de quien dijo: “Me honra mucho conversar y aprender del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ícono de la democracia en México, y primer Jefe de Gobierno electo en la CDMX. Mi agradecimiento”. La oleada de críticas y descalificaciones no sólo se volcó contra el excandidato presidencial del Panal, sino contra el propio Cárdenas Solórzano, de quien se multiplicaron fotos en las que aparece con actores políticos en diversos momentos y circunstancias, tanto afines como adversarios. Los señalamientos menos feroces hacían alusiones a supuestas traiciones y otras tantas se iban incluso a temas de carácter histórico con referencias a Lázaro Cárdenas. Uf. Así los ambientes en las benditas.

Diego Sinhue presenta equipo turístico

Un anuncio importante para la reactivación económica se dio ayer en San Miguel de Allende, Guanajuato, estado que gobierna Diego Sinhue Rodríguez. Resulta que seis estados ya le dieron forma al Pacto Centro Occidente para el turismo, que tiene el objetivo de emprender acciones encaminadas a impulsar estrategias de reactivación en ese sector. La iniciativa, integrada por Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, está enfocada en promover atractivos de esas entidades, ofrecer confianza a los visitantes, facilitar productos turísticos, promociones y herramientas para descubrir, recorrer y viajar en la región. “Es un acuerdo para llevar a cabo acciones conjuntas que nos permitan impulsar estrategias de reactivación para el sector turístico. Son seis estados de la región, unidos para trabajar en equipo”, señaló Diego Sinhue, nos comentan.

Encendido, el PRI en la Ciudad

Cuentan que la lumbre de las investigaciones contra Cuauhtémoc Gutiérrrez de la Torre están subiendo la temperatura en el PRI de la Ciudad de México, ya que voces dentro del propio tricolor están demandando que Israel Betanzos, dirigente del expartidazo en la capital, abandone la presidencia del instituto debido a que pertenece al grupo político del primero. Los militantes demandan a Alejandro Moreno hacer una limpia en el Comité Directivo tricolor chilango, pues, argumentan, es una estructura asociada a Betanzos y a Gutiérrez. Este último, por cierto, se informó ayer, ya es buscado por la Interpol luego de que la Fiscalía local lo acusara de trata. Ahora falta esperar el nivel de presión que ejerzan las bases priistas y cuánto aguantará Alito.

Apertura Vila-IP

Cuentan que donde también mostraron buena química IP-gobierno, fue en Yucatán, que gobierna Mauricio Vila. Y es que al encabezar la toma de compromiso del Consejo Directivo 2021-2022 de la delegación estatal de la Canacintra, el gobernador reiteró la apertura de su administración al diálogo y trabajo conjunto con la iniciativa privada para impulsar el desarrollo del estado. Presente de manera remota, Enoch Castellanos, dirigente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, destacó que Vila Dosal es un aliado de la industria y el empresariado yucateco. Enunció además que entre los resultados de las acciones emprendidas por la administración yucateca están los niveles de seguridad y la certeza para invertir. Vila Dosal informó que se continúa avanzando en el proyecto de ampliación del puerto de Progreso y se ve con buenos ojos la construcción de un nuevo aeropuerto por parte de la iniciativa privada para atender el crecimiento del estado.