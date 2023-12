La siempre espinosa Prueba PISA

Otra vez fueron malos los resultados de México en la prueba PISA. El país se ubicó entre los cinco peores puestos respecto a ciencias, matemáticas y lectura entre los miembros de la OCDE, lo cual presentó además una caída respecto a los resultados de años anteriores. Es un hecho que a una buena parte de naciones le fue mal, lo cual se atribuye a los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19. Tras difundirse el estudio la SEP, a cargo de Leticia Ramírez, ha justificado los resultados y tratado de destacar que dentro de los países que cayeron, el nuestro lo hizo menos. Aunque llamó la atención que la dependencia, que se ha manifestado en contra de las pruebas estandarizadas internacionales, ocupara los datos, en lo que muchos vieron una extraña contorsión, para defender el nuevo modelo educativo y la Nueva Escuela Mexicana. ¡Ésa siempre espinosa prueba PISA!

¿La tercera es la vencida?

Tras dos intentos de colocar en la Secretaría Ejecutiva del INE a sus propios perfiles, los cuales no tuvieron los apoyos necesarios de los integrantes del Consejo, fue la presidenta Guadalupe Taddei la que hizo una nueva propuesta a los consejeros electorales. Se trata, nos comentan, de Roberto Carlos Félix López, quien necesita el voto de al menos ocho de los 11 consejeros para sustituir a María Elena Cornejo Esparza, que actualmente funge como encargada de despacho. La Secretaría Ejecutiva es una de las posiciones más relevantes del Instituto, pues además de ser mano derecha de quien preside el consejo, tiene a su cargo tareas fundamentales que implican coordinación de áreas relevantes, temas contenciosos, presupuestales y hasta laborales. Desde hace ocho meses no se había podido ocupar de fijo esa posición que en los tiempos de Lorenzo Córdova encabezó Edmundo Jacobo. Dicen que la tercera es la vencida. Pendientes.

El relevo que viene en el Inai

Con la novedad de que, en el Inai, sus comisionados se aprestan a realizar el relevo en la presidencia, porque el trienio de Blanca Lilia Ibarra culmina el próximo 11 de diciembre. No es desconocido que en su tiempo el órgano autónomo ha navegado entre duras tempestades que se desataron desde Palacio y que la batalla que ha dado, en la que no ha sido su estrategia ni el grito ni el sombrerazo, ha permitido que se mantenga operando y haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos a saber. Y no sólo eso, también tuvo victorias importantes en recursos dirimidos por la Corte como las acciones de inconstitucionalidad contra el PANAUT, el llamado decretazo o el Código Fiscal de la Federación. La responsabilidad de dirigir el Instituto de Transparencia podría quedar ahora en Adrián Alcalá, Josefina Román o Julieta del Río. Por lo pronto, el próximo domingo, pendientes.

Líos naranjas

Y nos cuentan que en el Senado algunos líos naranjas no parecen tener buen fin. Y es que resulta que al senador de Movimiento Ciudadano Noé Castañón le reapareció el tema de las cinco denuncias penales que tiene en su contra por supuestos delitos de sustracción de menores, privación ilegal de la libertad, falsedad en declaraciones, violencia familiar, de género, institucional y vicaria. La exesposa del legislador, dirigió una carta a la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, con documentos y videos como pruebas, para demostrar que Castañón, dijo, “es un mentiroso” porque sí tiene cuentas pendientes con la ley, que él negó recientemente. La mujer acusó que el senador naranja ha abusado de su poder e incurrido en tráfico de influencias para que jueces lo favorezcan en los procesos penales. Por ello, solicitó a Rivera revisar el caso. Ahí el dato.

Freno de mano a la laboral

Quienes siguen de cerca los asuntos legislativos en San Lázaro nos comentan que a la Reforma Laboral con la que se busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana ayer se le puso el freno de mano. Y en eso algo tuvo que ver el que el Presidente planteara en su conferencia mañanera que no tiene por qué ser el 12 de diciembre la fecha fatal para aprobarla e incluso se pronunció porque se lleve a cabo un debate en el que se invite a todos a participar. “Que se dé tiempo, y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países. Que se escuche más, que se den razones, no le hace que no se resuelva el 12”, señaló el mandatario, cuya expresión se sucede a otra, la del empresario Carlos Slim, quien consideró que “hay que trabajar más para ganar más”. El Presidente insistió en que se amplíe el debate, porque los foros que hubo “pasaron de noche”. Uf.

...Y a la extinción de fideicomisos

Habíamos señalado ya en este espacio que la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial aprobada por la 4T en el Congreso, al entrar hace unas semanas en los terrenos judiciales, se alejaba de la posibilidad de concretarse. Pero resulta que anoche esa posibilidad ya se ve a años luz, porque resulta que el ministro de la Corte, Javier Laynez, decidió suspender en su totalidad dicha extinción, tras admitir a revisión sendas controversias interpuestas por senadores y diputados de oposición. “Se concede la suspensión solicitada por las diversas senadoras y senadores, así como determinadas diputadas y diputados del Congreso de la Unión, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído”, resolvió el ministro, con lo que los 15 mil millones de pesos de los fondos que con la desaparición irían a parar a la Tesorería, ya no lo harán. Se quedarán quietos en donde están, o sea en el PJ.