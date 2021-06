Sigue el mea culpa en Morena

Pese a los triunfos electorales que presume en 11 estados, en Morena siguen los reclamos y acusaciones por los fracasos. Por estado, realizaron la evaluación y el recuento de daños del 6 de junio en bastiones priistas, como Coahuila y el Estado de México, donde el partido guinda no alcanzó las metas que se había fijado. Los morenistas mexiquenses que fueron electos como diputados y alcaldes se reunieron para hacer un balance de las fallas del partido y reconocieron que se equivocaron en los procesos internos, sobre todo en la postulación de candidatos que ya no hacían eco con la ciudadanía, como el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, quien se aferró a reelegirse, perdió la capital y ahora es acusado por los trabajadores del ayuntamiento hasta de retener pagos.

• Transición de terciopelo en Sonora

Mientras en algunas entidades que tuvieron elecciones suenan los tambores de la batalla poselectoral, en otras ya se están encaminando, en medio de escenas de civilidad política, los procesos de transición, tanto que podrían, incluso, considerarse como de terciopelo. Es el caso de Sonora, entidad en la que la priista Claudia Pavlovich, quien ha tenido un desempeño destacado, entregará las riendas de la carreta al morenista Alfonso Durazo. Ayer, ambos acordaron la creación de una comisión mixta de transición con la encomienda de realizar un proceso de entrega-recepción con armonía y ánimo colaborativo. Con ello se dan un plazo de prácticamente tres meses para encaminar el relevo, que deberá efectuarse en septiembre. Por cierto que tanto Durazo como Pavlovich informaron de la reunión en las benditas redes y lo hicieron con sólo dos minutos de diferencia. ¿Así o más sincronizados?

• Empujón a ganaderos en Tamaulipas

Donde están aprovechando la reactivación de actividades económicas es en el estado fronterizo de Tamaulipas, entidad en la que no sólo es pujante el sector energético, sino también las actividades agropecuarias. Así que en ese estado, gobernado por Francisco García Cabeza de Vaca, y particularmente en el municipio de Tampico, se inauguró la exposición nacional de ganado brahman. Ahí el mandatario estatal ofreció el respaldo a los productores de ganado, quienes reconocieron que éste les motiva a superar las adversidades provocadas por la pandemia causada por el Covid-19. Nos hacen ver que la necesidad de arropar al sector ganadero, con presencia en todo el país, es también estratégica, si se considera que las actividades primarias son las que más están repuntando —así ocurrió en el primer trimestre— en el conjunto de la economía.

• Récord de vacunados tras llamado

Nos hacen ver que la entidad que está dando muestra de sus capacidades logísticas es Baja California, pues por segundo día consecutivo logró superar su récord de vacunados, con 233 mil 425. En el estado donde gobierna Jaime Bonilla se aplica la vacuna Johnson&Johnson que envió el gobierno de Estados Unidos a México el pasado 15 de julio y es de una sola dosis. La decisión de vacunar a los bajacalifornianos con ese biológico responde a la necesidad de que las actividades transfronterizas —que tienen un gran impacto económico tanto en nuestro país como en la Unión Americana—se puedan normalizar a la brevedad. Por ello, el gobierno estatal hizo un llamado a la gente para que no deje de acudir a vacunarse, Bonilla exhortó a la población a acudir a alguno de los distintos módulos. “De no darse la inmunidad de nuestra población, no será posible la apertura de la frontera”, aclaró el gobernador quien también pidió aprovechar la vacuna “para que no se la lleven”. Y parece que la petición tuvo efecto.

• Menú tabasqueño para los futuros góbers

Con un banquete austero, pero sabroso, agasajará este jueves el Presidente a los 11 gobernadores electos de Morena en Palacio Nacional, para celebrar el triunfo obtenido en las elecciones del 6 de junio pasado. Tamales de chipilín, puchero, frijoles con puerco, agua de matalí, torrejas y tostones serán algunos de los platillos que, anticipó el mandatario, les serán ofrecidos. Aunque no todo será comida, también se prevé que definan estrategias y planes de gobierno conjuntos para cada entidad. A la comilona se espera la llegada de Alfonso Durazo, de Sonora; Miguel Ángel Navarro, Nayarit; Marina del Pilar Ávila, Baja California; Rubén Rocha, Sinaloa; David Monreal, Zacatecas; además, Lorena Cuéllar, Tlaxcala; Layda Sansores, Campeche; Indira Vizcaíno, Colima; Evelyn Salgado, Guerrero; Alfredo Ramírez, Michoacán; y Baja California Sur, Víctor Castro. Para los cuatro gobernadores electos no morenistas la cita será después.

• Cambios en el Metro

Aunque durante la tarde de este miércoles se especuló sobre la supuesta renuncia de la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, a una semana de darse a conocer parte de los peritajes del desplome de la Línea 12, hasta el momento no se ha confirmado que la funcionaria ya no esté a cargo del organismo. No obstante, dentro del STC circula la versión de que está por anunciarse la decisión definitiva sobre la dirección del organismo. Se mencionó incluso que se prevé que Guillermo Calderón, actual titular del Servicio de Transportes Eléctricos, sea quien tome el cargo. La directora no ha estado presente en las últimas conferencias sobre los avances de atención a víctimas ni en las revisiones tanto del tramo subterráneo como del elevado en la L12. Tampoco ha estado activa en sus redes sociales. Donde sí ha estado presente es en la discusión pública, precisamente por no estar.