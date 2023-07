Siguen jalando la madeja en BJ

Y el que no está cerrado es el caso contra el exalcalde de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, a quien ayer se le notificó de una nueva orden de aprehensión en su contra. El panista, actualmente preso en el Reclusorio Norte, a quien señalan como parte del llamado “cártel inmobiliario” la Fiscalía General de Justicia obtuvo prisión preventiva, como medida cautelar, por la posible comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades continuado. La procuraduría capitalina refirió que tanto a Von Roehrich como a otro funcionario se les atribuye el posible otorgamiento de permisos ilegales de construcción, así como probables desalojos violentos; y que, se dijo, habrían extorsionado a empresarios, al solicitarles sobornos en efectivo y/o departamentos. ¿Hasta dónde o hasta a quién alcanzará esta indagatoria? Pendientes.

Colmenares y los ratones



“¡Ahí están sus ratones!”, le espetó ayer la diputada de Morena Inés Parra al auditor superior David Colmenares, quien vio llover sobre sus hojas una decena de roedores de hule. El funcionario ayer acudió a la Cámara de Diputados a entregar el primer informe de auditorías a la Cuenta Pública de 2022 —tenía más de 450 días sin presentarse al recinto legislativo— y se encontró con varios reproches de legisladores. El principal, aunque no el único, fue el de la diputada Parra quien antes intentó ponerle en las manos una cacerola y lo retó a que la destapara “sin miedo”. Que abriera la cloaca, le exigió, mientras llamaba al auditor “tapadera”. Lo acusó de proteger a funcionarios de la pasada y de la actual administración antes de que éste entregara un primer reporte de auditorías que revelan un posible daño no por cientos de millones de pesos como en otras ocasiones, sino por 61 millones.

Que vienen renuncias en el PRI



Con la novedad de que en las últimas horas ha ido tomando fuerza la versión de que figuras relevantes del PRI anunciarán su salida de ese partido el próximo lunes. Según esas versiones se trata de un desprendimiento importante encabezado por el senador Miguel Ángel Osorio Chong, en el que también estarían exgobernadores y otros legisladores. Es sabido que el legislador hidalguense se encuentra en una situación irreconciliable hacia la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno, a quien este trancazo no le cae en el mejor momento, pues se encuentra muy ocupado en la configuración y gestión del método para designar al candidato opositor. No es el único frente que se le abre, pues ayer mismo, y curiosamente también en Hidalgo, el exgobernador Omar Fayad, creó con el grupo de legisladores que renunciaron a su militancia en el PRI un “Grupo Plural Independiente”. Pendientes.

Lupa a las cuentas de Ana Gabriela



Y a pesar de que el margen de señalamientos de la ASF en esta ocasión fue reducido, hubo una dependencia que de plano no se salvó de ser observada. Se trata de la Conade, a cargo de Ana Gabriela Guevara. Porque hasta ahora no ha podido comprobar la correcta erogación de 9.1 millones de pesos en el rubro de tecnologías de la información. Lo anterior, por un pago por 8.5 millones de pesos, que se hizo sin justificar “las cargas de trabajo del personal base que diera lugar a la contracción de personal bajo demanda”. También por el pago de 9 mil 40 horas por el desarrollo de los sistemas de gestión escolar y el tablero de control del Órgano Interno de Control, los cuales no están operando ni cumplen con los objetivos del contrato y por penalizaciones no aplicadas por 523 mil pesos. Ayer se informó que en el caso de la Conade habrá que estar pendientes, porque hay más auditorías en proceso. Uf.

Contra la Ley DeSantis



Entra en vigor este sábado la llamada Ley DeSantis que transgrede derechos de migrantes en el estado de Florida. Este hecho, por lo pronto, permitió que las corcholatas de la 4T se subieran al tema y refrendaran su apoyo a los connacionales en Estados Unidos. Tanto Claudia Sheinbaum, como Marcelo Ebrard y Adán Augusto López refrendaron su apoyo a la comunidad mexicana y resaltaron la labor que ésta tiene en esa nación. El primero señaló además que se planean acciones legales para evitar que se violen las garantías de las personas. Entre las medidas que se aplicarán en Florida hay algunas que restringen el acceso a servicios médicos o a la educación. Pendientes de si el gobierno mexicano y otras voces relevantes asumen posiciones más activas de defensa de paisanos.

GN, el pendiente



Y el que no quita el dedo del renglón para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional es el Presidente López Obrador. Y de eso dio cuenta ayer en la conmemoración del cuarto aniversario de la creación de esta corporación mayormente conformada por elementos de formación castrense. Por eso recalcó que antes de terminar su administración, cuando inicie el nuevo Congreso enviará una nueva reforma con la que buscará que se dé esa adscripción. Ante varios miles de efectivos de la GN, nos comentan, el mandatario no obvió dar un raspón a la Corte a la que acusó de haber rechazado su propuesta “por cuestiones politiqueras”. Además, insistió en el argumento que antes ya ha esgrimido: “No quiero que con el paso del tiempo se eche a perder esta institución, como sucedió con la Policía Federal, al depender de civiles ambiciosos, deshonestos, desleales al pueblo, no quiero que eso suceda”. Ahí el dato.